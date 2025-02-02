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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية ومرافق تخزين الوقود
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الحرس الثوري الإيراني يكشف لماذا لا يعرف "العدو" حجم قدراته
الحرس الثوري الإيراني يكشف لماذا لا يعرف "العدو" حجم قدراته
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "القوات البحرية للحرس الثوري هي قوة سرية ومخفية عن حسابات العدو، ولا يستطيع العدو حساب قدراتها". 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T09:47+0000
2025-02-02T09:47+0000
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وأوضح أن بحرية الحرس الثوري "هي قوة سرية ومخفية عن حسابات العدو، ولا يستطيع العدو حساب قدراتها، والسبب في ذلك هو أن هذه القوة تتجدد يوما بعد يوم، وقدرتها تتزايد باستمرار ونحن ننتج في كل يوم، والعدو لا يمكنه تقييم هذه القدرة والقوة التي لا تتوقف"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.جاءت تصريحات سلامي، على هامش زيارته للمدينة الصاروخية الجديدة، التابعة للحرس الثوري الإيراني في جوف الأرض.وشهد، أمس السبت، الكشف عن عدد كبير من منظومات الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، والتي تتميز بمواصفات جديدة، وتستخدم تقنية "الذكاء الاصطناعي".وعلى هامش الاحتفالية، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي: "لقد نجحت البحرية التابعة للحرس الثوري في تخزين جميع أنظمتها الصاروخية ساحل _ بحر في هياكل آمنة ومتينة داخل أنفاق تحت الأرض".ولفت إلى أن "عدد هذه المنشآت الآمنة بنيت في نقاط مختلفة على طول الساحل وفي عمق الاراضي الايرانية، وهذه القواعد تحت الأرض، والتي تسمى مدن الصواريخ، تحتوي كل واحدة من هذه المنشآت الآمنة على عدد كبير من الأنظمة والصواريخ في باطنها".وأكد اللواء سلامي أن "الصواريخ الجديدة يبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر"، مضيفا: "اليوم، اكتسبت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني القدرة على إطلاق أنظمتها الصاروخية من مواقع مختلفة في عمق بلادنا وضرب أهدافها في البحر وعلى سطح الأرض بدقة عالية".
https://sarabic.ae/20250202/إيران-تكشف-عن-أحدث-صواريخها-الباليستية-اعتماد-بمدى-1700-كلم-فيديو-وصور-1097394612.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني يكشف لماذا لا يعرف "العدو" حجم قدراته

09:47 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "القوات البحرية للحرس الثوري هي قوة سرية ومخفية عن حسابات العدو، ولا يستطيع العدو حساب قدراتها".
وأوضح أن بحرية الحرس الثوري "هي قوة سرية ومخفية عن حسابات العدو، ولا يستطيع العدو حساب قدراتها، والسبب في ذلك هو أن هذه القوة تتجدد يوما بعد يوم، وقدرتها تتزايد باستمرار ونحن ننتج في كل يوم، والعدو لا يمكنه تقييم هذه القدرة والقوة التي لا تتوقف"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
جاءت تصريحات سلامي، على هامش زيارته للمدينة الصاروخية الجديدة، التابعة للحرس الثوري الإيراني في جوف الأرض.
وشهد، أمس السبت، الكشف عن عدد كبير من منظومات الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، والتي تتميز بمواصفات جديدة، وتستخدم تقنية "الذكاء الاصطناعي".
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
إيران تكشف عن أحدث صواريخها الباليستية "اعتماد" بمدى 1700 كلم... فيديو وصور
07:02 GMT
وعلى هامش الاحتفالية، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي: "لقد نجحت البحرية التابعة للحرس الثوري في تخزين جميع أنظمتها الصاروخية ساحل _ بحر في هياكل آمنة ومتينة داخل أنفاق تحت الأرض".
ولفت إلى أن "عدد هذه المنشآت الآمنة بنيت في نقاط مختلفة على طول الساحل وفي عمق الاراضي الايرانية، وهذه القواعد تحت الأرض، والتي تسمى مدن الصواريخ، تحتوي كل واحدة من هذه المنشآت الآمنة على عدد كبير من الأنظمة والصواريخ في باطنها".
وأكد اللواء سلامي أن "الصواريخ الجديدة يبلغ مداها أكثر من ألف كيلومتر"، مضيفا: "اليوم، اكتسبت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني القدرة على إطلاق أنظمتها الصاروخية من مواقع مختلفة في عمق بلادنا وضرب أهدافها في البحر وعلى سطح الأرض بدقة عالية".
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