https://sarabic.ae/20250201/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-مدينة-صاروخية-تحت-الأرض-1097386407.html

الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن "مدينة صاروخية" تحت الأرض

الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن "مدينة صاروخية" تحت الأرض

سبوتنيك عربي

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية. 01.02.2025, سبوتنيك عربي

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الحرس الثوري الإيراني

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، عن التلفزيون الايراني إعلانه إزاحة بحرية حرس الثورة الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، ضمن الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران.وأشارت إلى أن البحرية التابعة للحرس الثوري قد كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض.ولفتت إلى أن القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.وفي السياق ذاته، أزاح سكرتير الإشراف القيادي في الحرس الثوري الايراني، العميد حمید بزم شاهي، الستار عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة في إطار معرض "مالك الاشتر" الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في البلاد.وأوضح العميد شاهي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تحصینات الحرس الثوری للحفاظ على المقدرات، سيزاح الستار عنها في إطار المعرض، مشيرا إلى أن "المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس لأول مرة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية".وتابع العميد بزم شاهي: "أنشطة الحرس ستعرض في قسمين، الأولى في إطار الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية، والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو، وتقديم الخدمات للناس"، حسبما ذكرته وكالة أنباء "فارس".وأضاف أن "الحرس الثوري على مدى السنوات الأخيرة قام بانشاء 525 كلم من سكك الحديد، و64 كلم من مترو الانفاق، و76 كلم من الطرق السريعة وغيرها، بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه، وأيصالها الى بحيرة " أرومية، "فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط".

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