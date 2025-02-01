https://sarabic.ae/20250201/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-منظومات-صاروخية-ودفاعية-متطورة-1097376359.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن منظومات صاروخية ودفاعية متطورة
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن منظومات صاروخية ودفاعية متطورة
سبوتنيك عربي
أزاح سكرتير الإشراف القيادي في الحرس الثوري الايراني، العميد حمید بزم شاهي، الستار عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة في اطار معرض " مالك الاشتر" الذي سيقام يوم... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T12:23+0000
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إيران
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وأوضح العميد شاهي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تحصینات الحرس الثوری للحفاظ على المقدرات، سيزاح الستار عنها في أطار المعرض.وأشار إلى أن "المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس لأول مرة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية.وتابع العميد "بزم شاهي": "أنشطة الحرس ستعرض في قسمين، الأولى في إطار الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية، والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو، وتقديم الخدمات للناس"، حسبما ذكرته وكالة أنباء "فارس".وأضاف أن "الحرس الثوري على مدى السنوات الاخيرة قام بانشاء 525 كلم من سكك الحديد، و64 كلم من مترو الانفاق، و76 كلم من الطرق السريعة، وغيرها بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه، وأيصالها الى بحيرة " أرومية، "فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط.وشدد على أنه "بالمجال العسكري تمت إعادة صياغة العقيدة العملياتية للقوات، والتخطيط للمناورات المركبة مع روسيا والعراق والصين وعمان، إضافة إلى إجراء مناورات دفاعية وأمنية مثل مناورات الرسول الأعظم 18 و19، والدفاع السيبراني والتصدي للمسيرات".إيران تحذر من أن مهاجمة مواقعها النووية قد تؤدي لحرب شاملة في المنطقة
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إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن منظومات صاروخية ودفاعية متطورة
أزاح سكرتير الإشراف القيادي في الحرس الثوري الايراني، العميد حمید بزم شاهي، الستار عن منظومات صاروخية ودفاعية جديدة في اطار معرض " مالك الاشتر" الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في البلاد.
وأوضح العميد شاهي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن تحصینات الحرس الثوری للحفاظ على المقدرات، سيزاح الستار عنها في أطار المعرض.
وأشار إلى أن "المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس لأول مرة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية.
وأعتبر شاهي أن الحرس الثوري منظمة متعددة المهام، وعلى مستوى عالمي، حيث سيتناول المعرض جزء من أداء الحرس الثوري وسيتم نشره للإعلام.
وتابع العميد "بزم شاهي": "أنشطة الحرس ستعرض في قسمين، الأولى في إطار الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية، والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو، وتقديم الخدمات للناس"، حسبما ذكرته وكالة أنباء "فارس
".
وأضاف أن "الحرس الثوري على مدى السنوات الاخيرة قام بانشاء 525 كلم من سكك الحديد، و64 كلم من مترو الانفاق، و76 كلم من الطرق السريعة، وغيرها بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه، وأيصالها الى بحيرة " أرومية، "فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط.
من جهة ثانية أكد العميد بزم شاهي أن الحرس الثوري واجه المجموعات التكفيرية، داخل البلاد وخارجها، بما يقدر باكثر من 200 الف إرهابي، كما أنها أحبطت العديد من العمليات الإرهابية.
وشدد على أنه "بالمجال العسكري تمت إعادة صياغة العقيدة العملياتية للقوات، والتخطيط للمناورات المركبة مع روسيا والعراق والصين وعمان، إضافة إلى إجراء مناورات دفاعية وأمنية مثل مناورات الرسول الأعظم 18 و19، والدفاع السيبراني والتصدي للمسيرات".