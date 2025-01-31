https://sarabic.ae/20250131/إيران-تقترح-خطوة-أولى-مهمة-من-جانب-إدارة-ترامب-لكسب-ثقتها-1097360134.html
إيران تقترح خطوة أولى مهمة من جانب إدارة ترامب لكسب ثقتها
إيران تقترح خطوة أولى مهمة من جانب إدارة ترامب لكسب ثقتها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على انعدام الثقة العميق بين طهران وواشنطن. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T18:29+0000
2025-01-31T18:29+0000
2025-01-31T18:29+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096431641_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ef3e5d6b8869736c58eed38325d7390c.jpg
وأوضح عراقجي، في مقابلة تلفزيونية، أن "العلاقة بين البلدين لطالما اتسمت بالتوتر"، مستشهدا بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، واغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، كأمثلة على العداء الأمريكي المستمر تجاه إيران.وأضاف أن "الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن، لم تكتفِ بمواقف غير إيجابية تجاه إيران، بل اتخذت نهجًا عدائيًا زاد من الضغوط والعقوبات"، وأكد أن "طهران تتابع مواقف الإدارة الجديدة عن كثب، وستحدد قراراتها بناءً على سياساتها تجاه الاتفاق النووي والبرنامج النووي الإيراني"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وحول إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن، شدد عراقجي على أنه "لا توجد حاليا أرضية لذلك"، مشيرًا إلى أن "أي تغيير في هذا الاتجاه يعتمد على سياسات الإدارة الأمريكية المستقبلية".وأقرّ عراقجي بالتحدي المتمثل في التغلب على انعدام الثقة العميق بين البلدين، لكنه أضاف أن "أمريكا من الممكن أن تتخذ تدابير عدة لبناء الثقة، من أهمها إطلاق سراح الأصول الإيرانية المجمدة في دول أخرى".
https://sarabic.ae/20241230/قد-نتدخل-لإيقافه-رئيس-البرلمان-العراقي-يحدد-موقف-بلاده-إذا-نشب-صراع-بين-أمريكا-وإيران-1096324820.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096431641_131:0:1198:800_1920x0_80_0_0_1dddec0771ed692ce52345d911df7667.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تقترح خطوة أولى مهمة من جانب إدارة ترامب لكسب ثقتها
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على انعدام الثقة العميق بين طهران وواشنطن.
وأوضح عراقجي، في مقابلة تلفزيونية، أن "العلاقة بين البلدين لطالما اتسمت بالتوتر"، مستشهدا بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، واغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، كأمثلة على العداء الأمريكي المستمر تجاه إيران.
وأضاف أن "الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن، لم تكتفِ بمواقف غير إيجابية تجاه إيران، بل اتخذت نهجًا عدائيًا زاد من الضغوط والعقوبات"، وأكد أن "طهران تتابع مواقف الإدارة الجديدة عن كثب، وستحدد قراراتها بناءً على سياساتها تجاه الاتفاق النووي والبرنامج النووي الإيراني"، وفقا لوكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية.
30 ديسمبر 2024, 09:42 GMT
وحول إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن، شدد عراقجي على أنه "لا توجد حاليا أرضية لذلك"، مشيرًا إلى أن "أي تغيير في هذا الاتجاه يعتمد على سياسات الإدارة الأمريكية المستقبلية".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، في تصريحاته المتلفزة، أن "فك تجميد أموال إيران المحتجزة في دول أخرى، من الممكن أن يكون خطوة أولية مهمة بالنسبة لأمريكا، لكسب ثقة طهران".
وأقرّ عراقجي بالتحدي المتمثل في التغلب على انعدام الثقة العميق بين البلدين، لكنه أضاف أن "أمريكا من الممكن أن تتخذ تدابير عدة لبناء الثقة، من أهمها إطلاق سراح الأصول الإيرانية المجمدة في دول أخرى".