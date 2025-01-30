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https://sarabic.ae/20250130/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-الذكاء-الاصطناعي-يساعدنا-في-استهداف-السفن-والطائرات-بدقة-وسرعة-1097299708.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: الذكاء الاصطناعي يساعدنا في استهداف السفن والطائرات بدقة وسرعة
قائد الحرس الثوري الإيراني: الذكاء الاصطناعي يساعدنا في استهداف السفن والطائرات بدقة وسرعة
سبوتنيك عربي
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأن "تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد قوات الدفاع الجوي والبحرية ضمن صفوف قوات الحرس، على تحديد واستهداف... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T07:07+0000
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ونقلت وكالة "مهر"، عن سلامي، قوله إن بلاده "ستحقق استفادة كبيرة من الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري مع الحفاظ على الأخلاقيات، ففي بعض الأحيان، نضطر إلى خوض مواجهات بحرية بين السفن، حيث تقوم بعض السفن بإطفاء أنظمة تحديد مواقعها أو تغيير مسارها على بعد أميال عدة، وهذا أمر بالغ الأهمية".وأوضح القائد الإيراني أن "اختيار نقطة الاستهداف على السفينة أمر مهم للغاية، وهنا يساعدنا الذكاء الاصطناعي في تحديد السفينة المستهدفة بدقة، لكننا نسعى لتجنب إلحاق الأذى بطاقمها، لأن بعض سفن الإمداد اللوجستي، التي يستخدمها أعداؤنا قد تكون مأهولة بأفراد لا ذنب لهم. نحن كمسلمين نؤمن بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، لذا يجب أن تكون وسائلنا بذات قيمة أهدافنا، فلا يمكن تحقيق هدف مقدس بأساليب غير مقدسة".ولفت سلامي إلى أن "السفن الكبيرة لا تتضرر بضربة واحدة من طائرة مسيّرة، إلا إذا استهدفت نقطة ارتكازها، وهو أمر يمكن تحقيقه بفضل الذكاء الاصطناعي".وأشاد سلامي بدور الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت اللازم لتحديد واستهداف الطائرات المعادية، مؤكدًا ضرورة أن تستفيد بلاده من هذه التكنولوجيا في جميع المجالات، مثل النقل وإدارة الحركة الجوية والبحرية والبرية والقطاع الصحي، داعيًا إلى "إنشاء هيكل علمي مركزي يعزز هذا الوعي لدى المسؤولين".وفي وقت سابق، شهدت المرحلة الأخيرة من المناورات العسكرية لبحرية الحرس الثوري الإيراني، إطلاق صواريخ "قائم" و"الماس" المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، من طائرات مسيرة من طرازات "مهاجر- 6" و"أبابيل -5"، حديثة الصنع.وأشار قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إلى تطوير منظومات وأجهزة هذه القوة المسلحة الإيرانية، موضحًا أن "النخبة الشبابية المخلصة لدى بحرية الحرس الثوري نجحت في تزويد مسيرات "مهاجر- 6" و"أبابيل- 5"، بصواريخ "قائم" و"الماس"، التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي".
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قائد الحرس الثوري الإيراني: الذكاء الاصطناعي يساعدنا في استهداف السفن والطائرات بدقة وسرعة

07:07 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
 قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأن "تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد قوات الدفاع الجوي والبحرية ضمن صفوف قوات الحرس، على تحديد واستهداف السفن والطائرات بدقة عالية وسرعة كبيرة".
ونقلت وكالة "مهر"، عن سلامي، قوله إن بلاده "ستحقق استفادة كبيرة من الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري مع الحفاظ على الأخلاقيات، ففي بعض الأحيان، نضطر إلى خوض مواجهات بحرية بين السفن، حيث تقوم بعض السفن بإطفاء أنظمة تحديد مواقعها أو تغيير مسارها على بعد أميال عدة، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وأوضح القائد الإيراني أن "اختيار نقطة الاستهداف على السفينة أمر مهم للغاية، وهنا يساعدنا الذكاء الاصطناعي في تحديد السفينة المستهدفة بدقة، لكننا نسعى لتجنب إلحاق الأذى بطاقمها، لأن بعض سفن الإمداد اللوجستي، التي يستخدمها أعداؤنا قد تكون مأهولة بأفراد لا ذنب لهم. نحن كمسلمين نؤمن بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، لذا يجب أن تكون وسائلنا بذات قيمة أهدافنا، فلا يمكن تحقيق هدف مقدس بأساليب غير مقدسة".
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ولفت سلامي إلى أن "السفن الكبيرة لا تتضرر بضربة واحدة من طائرة مسيّرة، إلا إذا استهدفت نقطة ارتكازها، وهو أمر يمكن تحقيقه بفضل الذكاء الاصطناعي".
ويرى سلامي كذلك "إمكانية الاستفاد من الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع الجوي، فعندما تشن طائرات عدة، هجومًا في آنٍ واحد، فإن ترك مهمة اختيار الهدف للبشر يستغرق وقتًا طويلًا، بينما يتم تنفيذ هذه العملية بسرعة ودقة عند استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يكون عامل الوقت حاسمًا، سواء في عمليات المراقبة أو المساعدات الصحية أو سلامة الطيران وغيرها".
وأشاد سلامي بدور الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت اللازم لتحديد واستهداف الطائرات المعادية، مؤكدًا ضرورة أن تستفيد بلاده من هذه التكنولوجيا في جميع المجالات، مثل النقل وإدارة الحركة الجوية والبحرية والبرية والقطاع الصحي، داعيًا إلى "إنشاء هيكل علمي مركزي يعزز هذا الوعي لدى المسؤولين".
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أمس, 19:01 GMT
وفي وقت سابق، شهدت المرحلة الأخيرة من المناورات العسكرية لبحرية الحرس الثوري الإيراني، إطلاق صواريخ "قائم" و"الماس" المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، من طائرات مسيرة من طرازات "مهاجر- 6" و"أبابيل -5"، حديثة الصنع.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء السبت الماضي، عن الحرس الثوري الإيراني، أن "اليوم الثاني لمناورات "النبي الأعظم - 19"، جرت في شمال ووسط الخليج، والتي أطلق عليها اسم الشهيد الجليل حسين منجزي".

وأشار قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، إلى تطوير منظومات وأجهزة هذه القوة المسلحة الإيرانية، موضحًا أن "النخبة الشبابية المخلصة لدى بحرية الحرس الثوري نجحت في تزويد مسيرات "مهاجر- 6" و"أبابيل- 5"، بصواريخ "قائم" و"الماس"، التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي".
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