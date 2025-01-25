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https://sarabic.ae/20250125/الحرس-الثوري-الإيراني-بشأن-مناوراته-في-المياه-الخليجية-تحمل-رسالة-سلام-وصداقة-لدول-الجوار-1097144438.html
الحرس الثوري الإيراني بشأن مناوراته في المياه الخليجية: تحمل رسالة سلام وصداقة لدول الجوار
الحرس الثوري الإيراني بشأن مناوراته في المياه الخليجية: تحمل رسالة سلام وصداقة لدول الجوار
سبوتنيك عربي
أکد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن مناورات "اقتدار الرسول الأعظم 19" لقواته البحرية، تقام حالیا في المناطق الشمالیة والوسطی للخلیج وتحمل رسالة السلام... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T13:20+0000
2025-01-25T13:20+0000
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وقال قائد القوة البحریة للحرس الثوري الأدمیرال علي رضا تنكسیري، إننا "قادرون علی توفیر أمن المنطقة الحساسة في الخلیج والمنطقة المحیطة بها والوقوف بحزم في وجه أی تهدید"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا".وأضاف: "رسالة المناورات لدول خارج المنطقة مفادها أنها لاتستطیع من خلال تدخلها في هذه المنطقة المساس بالأمن المستدام في هذه المنطقة الحساسة".وتابع تنكسيري أن "إقرار الأمن في المیاه الدولیة من أهداف المناورة"، موضحا أنه "ستتم إزاحة الستار عن التقنیات الحدیثة في هذه المناورات وسیتم تشغیل سفن سرعتها 75 و90 عقدة بامكانیة إطلاق الصواریخ بالإضافة إلی الألغام القابلة للإطلاق خلال هذه المناورات.وكشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن قاعدة استراتيجية خاصة، تقع في أعماق الأرض.وفي حفل الكشف عن القاعدة البحرية الاستراتيجية، ألقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمة قال فيها: "المجمع الذي زرناه اليوم مع القائد الموقر للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، هو أحد المجمعات العديدة التي تحتوي على أنظمة السفن الهجومية والصواريخ وزراعات الألغام التابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما يمكن رؤية ذلك في اللقطات التي بثها التلفزيون الوطني الإيراني، فإن القاعدة تحت الأرض تضم زوارق عالية السرعة وألغامًا بحرية.كما أنه يمكن رؤية الزوارق القتالية المخزنة داخل القاعدة تحت الأرض التابعة للبحرية، وهي مجهزة بصواريخ "كروز"، فضلا عن سفن قتالية مخزنة في القاعدة، متخصصة في استهداف السفن الحربية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250124/الحرس-الثوري-الإيراني-يبرز-دليلا-على-هزيمة-الإسرائيليين-بعد-انتهاء-حرب-غزة-1097118414.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني بشأن مناوراته في المياه الخليجية: تحمل رسالة سلام وصداقة لدول الجوار

13:20 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
تابعنا عبر
أکد الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن مناورات "اقتدار الرسول الأعظم 19" لقواته البحرية، تقام حالیا في المناطق الشمالیة والوسطی للخلیج وتحمل رسالة السلام والصداقة لدول الجوار.
وقال قائد القوة البحریة للحرس الثوري الأدمیرال علي رضا تنكسیري، إننا "قادرون علی توفیر أمن المنطقة الحساسة في الخلیج والمنطقة المحیطة بها والوقوف بحزم في وجه أی تهدید"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا".
وأضاف: "رسالة المناورات لدول خارج المنطقة مفادها أنها لاتستطیع من خلال تدخلها في هذه المنطقة المساس بالأمن المستدام في هذه المنطقة الحساسة".
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
الحرس الثوري الإيراني يبرز دليلا على هزيمة الإسرائيليين بعد انتهاء حرب غزة
أمس, 15:09 GMT
وتابع تنكسيري أن "إقرار الأمن في المیاه الدولیة من أهداف المناورة"، موضحا أنه "ستتم إزاحة الستار عن التقنیات الحدیثة في هذه المناورات وسیتم تشغیل سفن سرعتها 75 و90 عقدة بامكانیة إطلاق الصواریخ بالإضافة إلی الألغام القابلة للإطلاق خلال هذه المناورات.
وكشفت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، عن قاعدة استراتيجية خاصة، تقع في أعماق الأرض.
وتم إزاحة الستار عن إحدى المدن العائمة الخاصة بالبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بحضور قائده العام، اللواء حسين سلامي، وقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، الجنرال علي رضا تنغسيري.
وفي حفل الكشف عن القاعدة البحرية الاستراتيجية، ألقى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، كلمة قال فيها: "المجمع الذي زرناه اليوم مع القائد الموقر للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، هو أحد المجمعات العديدة التي تحتوي على أنظمة السفن الهجومية والصواريخ وزراعات الألغام التابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
كما يمكن رؤية ذلك في اللقطات التي بثها التلفزيون الوطني الإيراني، فإن القاعدة تحت الأرض تضم زوارق عالية السرعة وألغامًا بحرية.
كما أنه يمكن رؤية الزوارق القتالية المخزنة داخل القاعدة تحت الأرض التابعة للبحرية، وهي مجهزة بصواريخ "كروز"، فضلا عن سفن قتالية مخزنة في القاعدة، متخصصة في استهداف السفن الحربية الأمريكية.
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