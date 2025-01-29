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أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية
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27 د
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شؤون عسكرية
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18:33 GMT
29 د
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قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
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أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
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إيران تكثف مشاوراتها الدبلوماسية مع بريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تكثف مشاوراتها الدبلوماسية مع بريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، أجرى سلسلة مكالمات هاتفية مع كل من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والمدير... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T19:01+0000
2025-01-29T19:01+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أنه وفي مكالمته مع نظيره البريطاني، استعرض عراقجي مواقف إيران بشأن الأنشطة النووية السلمية، مؤكدًا استعداد بلاده الدائم للحوار بناءً على مبادئها الوطنية ومصالحها. وشدد على أن "هذا النهج ليس جديدًا، بل كان الأساس لمفاوضات سابقة". وحذر عراقجي من تصاعد التوترات في اليمن، مشيرًا إلى أن تداعيات ذلك قد تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن المنطقة.واتفق الطرفان على أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية، مع الإشادة بالتحركات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الثنائية، كما تم بحث عدد من القضايا القنصلية.وفي مكالمة منفصلة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحث عراقجي آخر مستجدات التعاون الفني بين إيران والوكالة. وفي السياق ذاته، أكد غروسي التزام الوكالة بالتعاون الجاد مع إيران، مشيرًا إلى أنها ستواصل التشاور مع جميع الأطراف ضمن إطار مهامها وصلاحياتها، بهدف خلق بيئة مناسبة لحل القضايا العالقة.تأتي هذه التحركات في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وبدء مفاوضات نووية بين إيران والقوى الغربية.إيران: ترامب يدرك جيدا أن سياسة الضغوط القصوى ضدنا فشلت وعليه ألا يكررهاترامب يأمل حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل منشآتها النووية
https://sarabic.ae/20250128/إيران-تكشف-عن-قنابل-ليزرية-دقيقة-في-مناوراتها-العسكرية-لأول-مرة-1097242844.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, بريطانيا
إيران, أخبار إيران, العالم, بريطانيا

إيران تكثف مشاوراتها الدبلوماسية مع بريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

19:01 GMT 29.01.2025
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، أجرى سلسلة مكالمات هاتفية مع كل من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تناولت القضايا الثنائية، المفاوضات النووية، والتطورات الإقليمية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أنه وفي مكالمته مع نظيره البريطاني، استعرض عراقجي مواقف إيران بشأن الأنشطة النووية السلمية، مؤكدًا استعداد بلاده الدائم للحوار بناءً على مبادئها الوطنية ومصالحها. وشدد على أن "هذا النهج ليس جديدًا، بل كان الأساس لمفاوضات سابقة".

وأعرب عراقجي عن دعمه لإقرار وتمديد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، داعيًا إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وحذر عراقجي من تصاعد التوترات في اليمن، مشيرًا إلى أن تداعيات ذلك قد تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن المنطقة.
قوات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
إيران تكشف عن قنابل ليزرية دقيقة في مناوراتها العسكرية لأول مرة
أمس, 13:56 GMT
واتفق الطرفان على أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية، مع الإشادة بالتحركات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الثنائية، كما تم بحث عدد من القضايا القنصلية.
وفي مكالمة منفصلة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحث عراقجي آخر مستجدات التعاون الفني بين إيران والوكالة.

وأكد مجددًا التزام طهران بالتعاون ضمن إطار التزاماتها الدولية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التسييس وطرح مواقف غير بناءة، مع التركيز على استمرار التعاون في أجواء إيجابية.

وفي السياق ذاته، أكد غروسي التزام الوكالة بالتعاون الجاد مع إيران، مشيرًا إلى أنها ستواصل التشاور مع جميع الأطراف ضمن إطار مهامها وصلاحياتها، بهدف خلق بيئة مناسبة لحل القضايا العالقة.
تأتي هذه التحركات في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وبدء مفاوضات نووية بين إيران والقوى الغربية.
إيران: ترامب يدرك جيدا أن سياسة الضغوط القصوى ضدنا فشلت وعليه ألا يكررها
ترامب يأمل حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل منشآتها النووية
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