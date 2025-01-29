https://sarabic.ae/20250129/إيران-تكثف-مشاوراتها-الدبلوماسية-مع-بريطانيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1097290460.html
إيران تكثف مشاوراتها الدبلوماسية مع بريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران تكثف مشاوراتها الدبلوماسية مع بريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، أجرى سلسلة مكالمات هاتفية مع كل من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والمدير... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T19:01+0000
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أنه وفي مكالمته مع نظيره البريطاني، استعرض عراقجي مواقف إيران بشأن الأنشطة النووية السلمية، مؤكدًا استعداد بلاده الدائم للحوار بناءً على مبادئها الوطنية ومصالحها. وشدد على أن "هذا النهج ليس جديدًا، بل كان الأساس لمفاوضات سابقة". وحذر عراقجي من تصاعد التوترات في اليمن، مشيرًا إلى أن تداعيات ذلك قد تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن المنطقة.واتفق الطرفان على أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية، مع الإشادة بالتحركات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الثنائية، كما تم بحث عدد من القضايا القنصلية.وفي مكالمة منفصلة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحث عراقجي آخر مستجدات التعاون الفني بين إيران والوكالة. وفي السياق ذاته، أكد غروسي التزام الوكالة بالتعاون الجاد مع إيران، مشيرًا إلى أنها ستواصل التشاور مع جميع الأطراف ضمن إطار مهامها وصلاحياتها، بهدف خلق بيئة مناسبة لحل القضايا العالقة.تأتي هذه التحركات في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وبدء مفاوضات نووية بين إيران والقوى الغربية.إيران: ترامب يدرك جيدا أن سياسة الضغوط القصوى ضدنا فشلت وعليه ألا يكررهاترامب يأمل حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل منشآتها النووية
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إيران, أخبار إيران, العالم, بريطانيا
إيران, أخبار إيران, العالم, بريطانيا
إيران تكثف مشاوراتها الدبلوماسية مع بريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، أجرى سلسلة مكالمات هاتفية مع كل من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تناولت القضايا الثنائية، المفاوضات النووية، والتطورات الإقليمية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أنه وفي مكالمته مع نظيره البريطاني، استعرض عراقجي مواقف إيران بشأن الأنشطة النووية السلمية، مؤكدًا استعداد بلاده الدائم للحوار بناءً على مبادئها الوطنية ومصالحها. وشدد على أن "هذا النهج ليس جديدًا، بل كان الأساس لمفاوضات سابقة".
وأعرب عراقجي عن دعمه لإقرار وتمديد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، داعيًا إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وحذر عراقجي من تصاعد التوترات في اليمن، مشيرًا إلى أن تداعيات ذلك قد تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن المنطقة.
واتفق الطرفان على أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية، مع الإشادة بالتحركات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الثنائية، كما تم بحث عدد من القضايا القنصلية.
وفي مكالمة منفصلة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحث عراقجي آخر مستجدات التعاون الفني بين إيران والوكالة.
وأكد مجددًا التزام طهران بالتعاون ضمن إطار التزاماتها الدولية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التسييس وطرح مواقف غير بناءة، مع التركيز على استمرار التعاون في أجواء إيجابية.
وفي السياق ذاته، أكد غروسي التزام الوكالة بالتعاون الجاد مع إيران، مشيرًا إلى أنها ستواصل التشاور مع جميع الأطراف ضمن إطار مهامها وصلاحياتها، بهدف خلق بيئة مناسبة لحل القضايا العالقة.
تأتي هذه التحركات في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وبدء مفاوضات نووية بين إيران والقوى الغربية.