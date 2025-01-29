https://sarabic.ae/20250129/إيران-تكثف-مشاوراتها-الدبلوماسية-مع-بريطانيا-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1097290460.html

إيران تكثف مشاوراتها الدبلوماسية مع بريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تكثف مشاوراتها الدبلوماسية مع بريطانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية عباس عراقجي، أجرى سلسلة مكالمات هاتفية مع كل من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والمدير... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T19:01+0000

2025-01-29T19:01+0000

2025-01-29T19:01+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_668cf67ee1e622229d857c30024f60a0.jpg

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أنه وفي مكالمته مع نظيره البريطاني، استعرض عراقجي مواقف إيران بشأن الأنشطة النووية السلمية، مؤكدًا استعداد بلاده الدائم للحوار بناءً على مبادئها الوطنية ومصالحها. وشدد على أن "هذا النهج ليس جديدًا، بل كان الأساس لمفاوضات سابقة". وحذر عراقجي من تصاعد التوترات في اليمن، مشيرًا إلى أن تداعيات ذلك قد تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن المنطقة.واتفق الطرفان على أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية، مع الإشادة بالتحركات الإيجابية الأخيرة في العلاقات الثنائية، كما تم بحث عدد من القضايا القنصلية.وفي مكالمة منفصلة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحث عراقجي آخر مستجدات التعاون الفني بين إيران والوكالة. وفي السياق ذاته، أكد غروسي التزام الوكالة بالتعاون الجاد مع إيران، مشيرًا إلى أنها ستواصل التشاور مع جميع الأطراف ضمن إطار مهامها وصلاحياتها، بهدف خلق بيئة مناسبة لحل القضايا العالقة.تأتي هذه التحركات في ظل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران وبدء مفاوضات نووية بين إيران والقوى الغربية.إيران: ترامب يدرك جيدا أن سياسة الضغوط القصوى ضدنا فشلت وعليه ألا يكررهاترامب يأمل حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل منشآتها النووية

https://sarabic.ae/20250128/إيران-تكشف-عن-قنابل-ليزرية-دقيقة-في-مناوراتها-العسكرية-لأول-مرة-1097242844.html

إيران

أخبار إيران

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, بريطانيا