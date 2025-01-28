https://sarabic.ae/20250128/إيران-تكشف-عن-قنابل-ليزرية-دقيقة-في-مناوراتها-العسكرية-لأول-مرة-1097242844.html
إيران تكشف عن قنابل ليزرية دقيقة في مناوراتها العسكرية لأول مرة
إيران تكشف عن قنابل ليزرية دقيقة في مناوراتها العسكرية لأول مرة
سبوتنيك عربي
تواصل إيران تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي تضم صواريخ مضادة للدروع وقنابل وطائرات مسيرة ذات قدرات متطورة. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T13:56+0000
2025-01-28T13:56+0000
2025-01-28T13:56+0000
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وكشفت إيران عن تطويرها لقنابل ليزرية دقيقة خلال المرحلة النهائية لمناورات القوات البرية للجيش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن القوات المشاركة في المناورات نجحت في استخدام صاروخ "بدر" الخارق للدروع، مشيرة إلى أنه مصمم لتدمير أهداف مدرعة من مسافة تبعد كيلومترين من نقطة إطلاقه.وإضافة إلى ذلك نجحت إيران في تنفيذ مهام هجومية بالطائرات المسيرة التي تحلق معا في تشكيل واحد فيما يعرف بـ"هجوم الأسراب"، مشيرة إلى أن هذا التكتيك الهجوم يجعل عملية التصدي له في شبه مستحيلة.وتكمن قوة هذا التكتيك الهجومي الذي نجحت إيران في تنفيذه أنه يعتمد على تنفيذ هجوم كاسح بعدد كبير من الطائرات المسيرة التي تحلق معا في وقت واحد نحو أهداف محددة.ولفتت الوكالة إلى أن تحليق الأسراب الذي نجح الجيش الإيراني في تنفيذه لأول مرة استمر لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر.
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سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
إيران تكشف عن قنابل ليزرية دقيقة في مناوراتها العسكرية لأول مرة
تواصل إيران تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي تضم صواريخ مضادة للدروع وقنابل وطائرات مسيرة ذات قدرات متطورة.
وكشفت إيران عن تطويرها لقنابل ليزرية دقيقة خلال المرحلة النهائية لمناورات القوات البرية للجيش، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.
21 سبتمبر 2024, 09:52 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن القوات المشاركة في المناورات نجحت في استخدام صاروخ
"بدر" الخارق للدروع، مشيرة إلى أنه مصمم لتدمير أهداف مدرعة من مسافة تبعد كيلومترين من نقطة إطلاقه.
وإضافة إلى ذلك نجحت إيران في تنفيذ مهام هجومية بالطائرات المسيرة التي تحلق معا في تشكيل واحد فيما يعرف بـ"هجوم الأسراب"، مشيرة إلى أن هذا التكتيك الهجوم يجعل عملية التصدي له في شبه مستحيلة.
وتكمن قوة هذا التكتيك الهجومي الذي نجحت إيران في تنفيذه أنه يعتمد على تنفيذ هجوم كاسح بعدد كبير من الطائرات المسيرة
التي تحلق معا في وقت واحد نحو أهداف محددة.
ولفتت الوكالة إلى أن تحليق الأسراب الذي نجح الجيش الإيراني في تنفيذه لأول مرة استمر لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر.