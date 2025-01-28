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خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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إيران تكشف عن قنابل ليزرية دقيقة في مناوراتها العسكرية لأول مرة
إيران تكشف عن قنابل ليزرية دقيقة في مناوراتها العسكرية لأول مرة
سبوتنيك عربي
تواصل إيران تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي تضم صواريخ مضادة للدروع وقنابل وطائرات مسيرة ذات قدرات متطورة. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-28T13:56+0000
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وكشفت إيران عن تطويرها لقنابل ليزرية دقيقة خلال المرحلة النهائية لمناورات القوات البرية للجيش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن القوات المشاركة في المناورات نجحت في استخدام صاروخ "بدر" الخارق للدروع، مشيرة إلى أنه مصمم لتدمير أهداف مدرعة من مسافة تبعد كيلومترين من نقطة إطلاقه.وإضافة إلى ذلك نجحت إيران في تنفيذ مهام هجومية بالطائرات المسيرة التي تحلق معا في تشكيل واحد فيما يعرف بـ"هجوم الأسراب"، مشيرة إلى أن هذا التكتيك الهجوم يجعل عملية التصدي له في شبه مستحيلة.وتكمن قوة هذا التكتيك الهجومي الذي نجحت إيران في تنفيذه أنه يعتمد على تنفيذ هجوم كاسح بعدد كبير من الطائرات المسيرة التي تحلق معا في وقت واحد نحو أهداف محددة.ولفتت الوكالة إلى أن تحليق الأسراب الذي نجح الجيش الإيراني في تنفيذه لأول مرة استمر لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر.
https://sarabic.ae/20240921/إيران-تزيح-الستار-عن-صاروخ-بالستي-وطائرة-انتحارية-جديدان-فيديو-1092961343.html
https://sarabic.ae/20250127/إيران-تعلن-عن-الطائرة-المسيرة-الثقيلة-غزة-للحرس-الثوري-1097218229.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

إيران تكشف عن قنابل ليزرية دقيقة في مناوراتها العسكرية لأول مرة

13:56 GMT 28.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorقوات الحرس الثوري الإيراني
قوات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
تواصل إيران تطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية التي تضم صواريخ مضادة للدروع وقنابل وطائرات مسيرة ذات قدرات متطورة.
وكشفت إيران عن تطويرها لقنابل ليزرية دقيقة خلال المرحلة النهائية لمناورات القوات البرية للجيش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
إيران تزيح الستار عن صاروخ بالستي و"طائرة انتحارية" جديدان.. فيديو
21 سبتمبر 2024, 09:52 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن القوات المشاركة في المناورات نجحت في استخدام صاروخ "بدر" الخارق للدروع، مشيرة إلى أنه مصمم لتدمير أهداف مدرعة من مسافة تبعد كيلومترين من نقطة إطلاقه.
وإضافة إلى ذلك نجحت إيران في تنفيذ مهام هجومية بالطائرات المسيرة التي تحلق معا في تشكيل واحد فيما يعرف بـ"هجوم الأسراب"، مشيرة إلى أن هذا التكتيك الهجوم يجعل عملية التصدي له في شبه مستحيلة.
طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
إيران تعلن عن الطائرة المسيرة الثقيلة "غزة" للحرس الثوري
أمس, 19:20 GMT
وتكمن قوة هذا التكتيك الهجومي الذي نجحت إيران في تنفيذه أنه يعتمد على تنفيذ هجوم كاسح بعدد كبير من الطائرات المسيرة التي تحلق معا في وقت واحد نحو أهداف محددة.
ولفتت الوكالة إلى أن تحليق الأسراب الذي نجح الجيش الإيراني في تنفيذه لأول مرة استمر لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر.
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