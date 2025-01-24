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القوات الروسية تحرر بلدة تيموفيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ترامب يأمل حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل منشآتها النووية
ترامب يأمل حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل منشآتها النووية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "حل المشكلات المتعلقة بإيران دون أن تقدم إسرائيل على استهداف منشآتها النووية سيكون أمرا جيدا". 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T07:50+0000
2025-01-24T07:50+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
إيران
إسرائيل
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جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه أحد الصحفيين في البيت الأبيض حول موقفه من احتمال توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، وذلك أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية.وقال ترامب: "سيكون من الأفضل أن تتجنب إسرائيل التصعيد الذي يشمل ضرب المنشآت النووية الإيرانية".تتزامن هذه التصريحات عقب تقارير تفيد بأن ترامب يخطط لتعيين مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كمسؤول رئيسي عن ملف إيران، في إشارة إلى عزم الإدارة الجديدة معالجة برنامج طهران النووي عبر الحلول الدبلوماسية بدلا من العسكرية.يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250122/إيران-تعلن-استعدادها-لإحياء-المسار-التفاوضي-بشأن-برنامجها-النووي-المتقدم-1097022620.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

ترامب يأمل حل مشاكل إيران دون ضرب إسرائيل منشآتها النووية

07:50 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Mike Stewart
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "حل المشكلات المتعلقة بإيران دون أن تقدم إسرائيل على استهداف منشآتها النووية سيكون أمرا جيدا".
جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه أحد الصحفيين في البيت الأبيض حول موقفه من احتمال توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، وذلك أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية.
وقال ترامب: "سيكون من الأفضل أن تتجنب إسرائيل التصعيد الذي يشمل ضرب المنشآت النووية الإيرانية".
وتابع: "سيكون من الرائع التوصل إلى حل دون الحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة الإضافية"، مضيفًا: "نأمل أن تتوصل إيران إلى اتفاق، ولكن إن لم يحدث ذلك، فلا بأس".
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
إيران تعلن استعدادها لإحياء المسار التفاوضي بشأن برنامجها النووي المتقدم
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تتزامن هذه التصريحات عقب تقارير تفيد بأن ترامب يخطط لتعيين مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كمسؤول رئيسي عن ملف إيران، في إشارة إلى عزم الإدارة الجديدة معالجة برنامج طهران النووي عبر الحلول الدبلوماسية بدلا من العسكرية.
يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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