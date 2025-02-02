https://sarabic.ae/20250202/إيران-تكشف-عن-أحدث-صواريخها-الباليستية-اعتماد-بمدى-1700-كلم-فيديو-وصور-1097394612.html
إيران تكشف عن أحدث صواريخها الباليستية "اعتماد" بمدى 1700 كلم... فيديو وصور
إيران تكشف عن أحدث صواريخها الباليستية "اعتماد" بمدى 1700 كلم... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
أزاحت إيران، اليوم الأحد، الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T07:02+0000
2025-02-02T07:02+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمنظمة الفضاء الإيرانية للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية.وأشار إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.وأضاف بزشكيان: "في الماضي، كان الأعداء يتجرأون على التعدي على أراضينا، لكن اليوم، بفضل قدراتنا العسكرية المتطورة، لا يجرؤون حتى على التفكير بذلك".وتعكس هذه الإنجازات الدفاعية والفضائية، وفق الرئيس الإيراني، الإبداع والابتكار الذي يتمتع به المتخصصون الإيرانيون، ما يشكل مصدر فخر للبلاد.
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إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تكشف عن أحدث صواريخها الباليستية "اعتماد" بمدى 1700 كلم... فيديو وصور
أزاحت إيران، اليوم الأحد، الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية.
وحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمنظمة الفضاء الإيرانية للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.
ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 1700 كلم، بطول 16 متراً وقطر 1.25 متر، كما يتميز برأس حربي موجه حتى لحظة إصابة الهدف، ما يمنحه دقة عالية في ضرب الأهداف المحددة.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية.
وأشار إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.
وأضاف بزشكيان: "في الماضي، كان الأعداء يتجرأون على التعدي على أراضينا، لكن اليوم، بفضل قدراتنا العسكرية المتطورة، لا يجرؤون حتى على التفكير بذلك".
وتعكس هذه الإنجازات الدفاعية والفضائية، وفق الرئيس الإيراني، الإبداع والابتكار الذي يتمتع به المتخصصون الإيرانيون، ما يشكل مصدر فخر للبلاد.