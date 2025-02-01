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https://sarabic.ae/20250201/الحرس-الثوري-محذرا-ننصح-العدو-بعدم-الوقوع-في-الخطأ-بحساباته-فأيدينا-على-الزناد-1097389324.html
الحرس الثوري محذرا: ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته فأيدينا على الزناد
الحرس الثوري محذرا: ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته فأيدينا على الزناد
سبوتنيك عربي
صرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، خلال الكشف عن إحدى القواعد البحرية للحرس الثوري، ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته. 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T20:23+0000
2025-02-01T20:23+0000
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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني جاءت على هامش زيارة لتفقد جاهزية الوحدات الصاروخية للبحرية التابعة للحرس الثوري.وأوضح خلال الكشف عن احدى القواعد الصاروخية التابعة لبحرية الحرس الثوري: "ان هذه الصواريخ جزء من قدرتنا العسكرية وننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته".ولم يكتف اللواء سلامي بذلك بل أضاف: "أيدينا على الزناد وهذه الصواريخ سيتم إطلاقها في اليوم الذي نحتاجها فيه، وإذا ارتكب الأعداء أخطاء، فإنهم سيسببون مشاكل لأنفسهم وللآخرين".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التلفزيون الإيراني، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن التلفزيون الإيراني إعلانه إزاحة بحرية حرس الثورة الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، ضمن الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران، مشيرة إلى أن البحرية التابعة للحرس الثوري قد كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض.ولفتت إلى أن القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.
https://sarabic.ae/20250201/إيران-تحذر-من-أن-مهاجمة-مواقعها-النووية-قد-تؤدي-لحرب-شاملة-في-المنطقة-1097365772.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

الحرس الثوري محذرا: ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته فأيدينا على الزناد

20:23 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
تابعنا عبر
صرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، خلال الكشف عن إحدى القواعد البحرية للحرس الثوري، ننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني جاءت على هامش زيارة لتفقد جاهزية الوحدات الصاروخية للبحرية التابعة للحرس الثوري.
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وأوضح خلال الكشف عن احدى القواعد الصاروخية التابعة لبحرية الحرس الثوري: "ان هذه الصواريخ جزء من قدرتنا العسكرية وننصح العدو بعدم الوقوع في الخطأ بحساباته".
ولم يكتف اللواء سلامي بذلك بل أضاف: "أيدينا على الزناد وهذه الصواريخ سيتم إطلاقها في اليوم الذي نحتاجها فيه، وإذا ارتكب الأعداء أخطاء، فإنهم سيسببون مشاكل لأنفسهم وللآخرين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التلفزيون الإيراني، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن التلفزيون الإيراني إعلانه إزاحة بحرية حرس الثورة الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، ضمن الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران، مشيرة إلى أن البحرية التابعة للحرس الثوري قد كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض.
ولفتت إلى أن القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.
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