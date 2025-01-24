https://sarabic.ae/20250124/الحرس-الثوري-الإيراني-يجري-مناورات-بحرية-كبرى-في-مياه-الخليج-1097107541.html
الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
تستعد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق في مياه الخليج، ابتداءً من اليوم الجمعة. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T09:55+0000
2025-01-24T09:55+0000
2025-01-24T09:55+0000
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وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن هذه المناورات الكبرى ستُجرى في مياه الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية في المنطقة.ووفقا للوكالة، سيشارك في التدريبات جميع الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.وكان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد صرح للتلفزيون الإيراني، أمس الخميس، بأن المناورات ستُنفذ في المنطقة الوسطى من الخليج وشماله.وأوضح تنكسيري أن رسالة هذه المناورات هي "رسالة سلام ومودة إلى الدول المجاورة"، مشددًا على قدرة دول المنطقة على العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.
https://sarabic.ae/20250118/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-قاعدة-بحرية-استراتيجية-تحت-الأرض-فيديو-1096917677.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج
تستعد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق في مياه الخليج، ابتداءً من اليوم الجمعة.
وذكرت
وكالة "مهر" للأنباء، أن هذه المناورات الكبرى ستُجرى في مياه الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية في المنطقة.
ووفقا للوكالة، سيشارك في التدريبات جميع الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.
وكان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني
، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد صرح للتلفزيون الإيراني، أمس الخميس، بأن المناورات ستُنفذ في المنطقة الوسطى من الخليج وشماله.
وأوضح تنكسيري أن رسالة هذه المناورات هي "رسالة سلام ومودة إلى الدول المجاورة"، مشددًا على قدرة دول المنطقة على العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.