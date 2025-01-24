الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
13:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: العالم ينتظر من ترامب أن يقود السلام في هذه المعركة التي فرضت على روسيا ولم تختارها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أعداد النازحين السودانيين تزداد جراء الحرب في البلاد... فهل من منقذ؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250124/الحرس-الثوري-الإيراني-يجري-مناورات-بحرية-كبرى-في-مياه-الخليج-1097107541.html
الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
تستعد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق في مياه الخليج، ابتداءً من اليوم الجمعة. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T09:55+0000
2025-01-24T09:55+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_b1d48d284ebab43b10a1228715370d95.jpg
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن هذه المناورات الكبرى ستُجرى في مياه الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية في المنطقة.ووفقا للوكالة، سيشارك في التدريبات جميع الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.وكان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد صرح للتلفزيون الإيراني، أمس الخميس، بأن المناورات ستُنفذ في المنطقة الوسطى من الخليج وشماله.وأوضح تنكسيري أن رسالة هذه المناورات هي "رسالة سلام ومودة إلى الدول المجاورة"، مشددًا على قدرة دول المنطقة على العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.
https://sarabic.ae/20250118/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-قاعدة-بحرية-استراتيجية-تحت-الأرض-فيديو-1096917677.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_70:0:2793:2042_1920x0_80_0_0_db11bff6842b16fb5516d6747cd55a50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية كبرى في مياه الخليج

09:55 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
تابعنا عبر
تستعد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، لإطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق في مياه الخليج، ابتداءً من اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أن هذه المناورات الكبرى ستُجرى في مياه الخليج ومضيق هرمز والجزر الإيرانية في المنطقة.
ووفقا للوكالة، سيشارك في التدريبات جميع الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن قاعدة بحرية استراتيجية تحت الأرض... فيديو
18 يناير, 19:14 GMT
وكان قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، قد صرح للتلفزيون الإيراني، أمس الخميس، بأن المناورات ستُنفذ في المنطقة الوسطى من الخليج وشماله.
وأوضح تنكسيري أن رسالة هذه المناورات هي "رسالة سلام ومودة إلى الدول المجاورة"، مشددًا على قدرة دول المنطقة على العمل المشترك لإرساء الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала