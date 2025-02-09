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https://sarabic.ae/20250209/إيران-تكشف-عن-دمج-أنظمة-إس-300-وباور-373-للدفاع-الجوي-لأول-مرة-1097610310.html
إيران تكشف عن دمج أنظمة "إس-300" و"باور 373" للدفاع الجوي لأول مرة
إيران تكشف عن دمج أنظمة "إس-300" و"باور 373" للدفاع الجوي لأول مرة
سبوتنيك عربي
نجح خبراء الدفاع الجوي في الجيش الايراني لأول مرة في دمج وتشغيل منظومتين دفاعيتين بعيدتي المدى في مبادرة واحدة، وذلك في المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T12:21+0000
2025-02-09T12:21+0000
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وفي هذه المناورة تمكنت منظومة "باور 373" الدفاعية المتطورة من إسقاط هدف معاد بإطلاق صاروخ بعد تحديد الهدف لها من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد، وفقا لوكالة "فارس".وأضافت الوكالة، أنه "ما يميز هذه المناورات التواجد المتزامن لمنظومتي الدفاع الجوي "إس-300" و"باور 373"، والتكامل العملياتي لهذه المنظومات مع بعضها البعض لمواجهة الأهداف العالية الارتفاع".منظومة الدفاع الجوي S-300 PMU2 هي منظومة دفاع بعيد المدى روسي الصنع تم تسليمه إلى إيران في منتصف العقد الماضي بعد فترة تأخير طويلة.وأشارت الوكالة، أنه "تعتبر هذه المنظومة الدفاعية الصاروخية من أفضل الأنظمة الدفاعية في العالم، ويتميز باختلافات جوهرية عن الأنظمة الغربية الأخرى مثل باتريوت أو ثاد بسبب تكنولوجيته الشرقية".كما أن منظومة الدفاع الجوي "باور 373" التي صممها وبصنعها متخصصون شباب في البلاد على مدى عقد من الزمن خلال حظر الأسلحة الكامل على إيران وفشل تسليم منظومة "إس-300" إلى إيران، تتمتع بنظامها الفريد أيضًا.وأكدت الوكالة إلى أنه "يصبح التكامل التشغيلي بين هاتين المنظومتين مهما، عندما ننظر إلى الاختلافات الفنية بينهما. كل منهما، بخصائصها الخاصة، له مكان منفصل في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، وبالتالي، تؤدي مهاما مختلفة".تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية شبكة دفاع جوي متكاملة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات لتحقيق استراتيجية التوجيه المركزية والتنفيذ اللامركزي باستخدام شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.وتتكون شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، كما ذكرنا في بداية التقرير، من قوتين: الدفاع الجوي للجيش والدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، ولكل منهما منظوماتها الخاصة والمشتركة أحياناً، وهي المسؤولة عن الدفاع عن سماء إيران الإسلامية، وفقا للوكالة.وبطبيعة الحال، تصبح ضرورة هذا الموضوع واضحة عندما يكون لدى إدارات الدفاع في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجموعة متنوعة من المنظومات، ولكل منها خصائص وميزات فريدة، حتى أنه يبدو أنه قد يكون من الصعب تنسيقها مع بعضها البعض، لكن خبراء الدفاع الشباب في ايران تمكنوا من القيام بذلك من خلال الجمع بين منظومتي "إس-300" و"باور 373".
https://sarabic.ae/20250209/إيران-سياسة-الضغط-الأقصى-فاشلة-وسنرد-بإجراءات-معقدة-1097609065.html
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العالم, روسيا, إيران
العالم, روسيا, إيران

إيران تكشف عن دمج أنظمة "إس-300" و"باور 373" للدفاع الجوي لأول مرة

12:21 GMT 09.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور منظومات الدفاع الجوي "إس-300"
 منظومات الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
نجح خبراء الدفاع الجوي في الجيش الايراني لأول مرة في دمج وتشغيل منظومتين دفاعيتين بعيدتي المدى في مبادرة واحدة، وذلك في المرحلة الثانية من مناورات الدفاع الجوي "اقتدار 1403".
وفي هذه المناورة تمكنت منظومة "باور 373" الدفاعية المتطورة من إسقاط هدف معاد بإطلاق صاروخ بعد تحديد الهدف لها من قبل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد، وفقا لوكالة "فارس".
وأضافت الوكالة، أنه "ما يميز هذه المناورات التواجد المتزامن لمنظومتي الدفاع الجوي "إس-300" و"باور 373"، والتكامل العملياتي لهذه المنظومات مع بعضها البعض لمواجهة الأهداف العالية الارتفاع".

ووفقا للوكالة، فإنه "منظومتا الدفاع الجوي "إس-300" و"باور 373" الذراع الطويلة للقوات المسلحة الإيرانية في الدفاع عن سماء إيران. المنظومتان، كل واحدة لديها مواصفات برمجية وأجهزة خاصة بها وطريقة تشغيلها تختلف أيضًا عن بعضها البعض".

منظومة الدفاع الجوي S-300 PMU2 هي منظومة دفاع بعيد المدى روسي الصنع تم تسليمه إلى إيران في منتصف العقد الماضي بعد فترة تأخير طويلة.
وأشارت الوكالة، أنه "تعتبر هذه المنظومة الدفاعية الصاروخية من أفضل الأنظمة الدفاعية في العالم، ويتميز باختلافات جوهرية عن الأنظمة الغربية الأخرى مثل باتريوت أو ثاد بسبب تكنولوجيته الشرقية".
كما أن منظومة الدفاع الجوي "باور 373" التي صممها وبصنعها متخصصون شباب في البلاد على مدى عقد من الزمن خلال حظر الأسلحة الكامل على إيران وفشل تسليم منظومة "إس-300" إلى إيران، تتمتع بنظامها الفريد أيضًا.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
إيران: سياسة الضغط الأقصى "فاشلة" وسنرد بإجراءات معقدة
11:44 GMT
وأكدت الوكالة إلى أنه "يصبح التكامل التشغيلي بين هاتين المنظومتين مهما، عندما ننظر إلى الاختلافات الفنية بينهما. كل منهما، بخصائصها الخاصة، له مكان منفصل في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، وبالتالي، تؤدي مهاما مختلفة".
تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية شبكة دفاع جوي متكاملة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات لتحقيق استراتيجية التوجيه المركزية والتنفيذ اللامركزي باستخدام شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.

وتابعت الوكالة: أن طريقة عمل شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في إيران هي بحيث لا يوجد أي نظام في البلاد موجود أو يتخذ إجراءً، إلا إذا كان متصلاً بشبكة الدفاع الجوي المتكاملة، ويتم تنفيذ جميع العمليات القتالية والتكتيكية للدفاع الجوي في إطار شبكة الدفاع الجوي المتكاملة.

وتتكون شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، كما ذكرنا في بداية التقرير، من قوتين: الدفاع الجوي للجيش والدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، ولكل منهما منظوماتها الخاصة والمشتركة أحياناً، وهي المسؤولة عن الدفاع عن سماء إيران الإسلامية، وفقا للوكالة.
وبطبيعة الحال، تصبح ضرورة هذا الموضوع واضحة عندما يكون لدى إدارات الدفاع في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مجموعة متنوعة من المنظومات، ولكل منها خصائص وميزات فريدة، حتى أنه يبدو أنه قد يكون من الصعب تنسيقها مع بعضها البعض، لكن خبراء الدفاع الشباب في ايران تمكنوا من القيام بذلك من خلال الجمع بين منظومتي "إس-300" و"باور 373".
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