https://sarabic.ae/20250219/الأركان-العامة-الإيرانية-إذا-تعرض-أمننا-للتهديد-فإن-أمن-الشرق-الأوسط-بأكمله-سيكون-في-خطر-1097972980.html

الأركان العامة الإيرانية: إذا تعرض أمننا للتهديد فإن أمن الشرق الأوسط بأكمله سيكون في خطر

الأركان العامة الإيرانية: إذا تعرض أمننا للتهديد فإن أمن الشرق الأوسط بأكمله سيكون في خطر

سبوتنيك عربي

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في أعلى مستويات الجاهزية. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T20:03+0000

2025-02-19T20:03+0000

2025-02-19T20:03+0000

أخبار العالم الآن

العالم

الحرس الثوري الإيراني

إيران

أخبار إيران

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094698511_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_8075015209cfdc003a5ad00a29ce21a7.jpg

وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات اللواء محمد باقري، جاءت على هامش المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم (ص) 19" التي يجريها سلاح البر التابع للحرس الثوري.وأكد القائد العسكري الإيراني أنه "في حال ارتكاب العدو أي خطأ، فإن هدوء الكيان الصهيوني ومن شاركوا في تسليحه والتخطيط لعملياته سيتعرض للخطر، وإذا حدث أي اعتداء إيران فلن يمر دون رد، ولن تنعم كل المنطقة بالهدوء ثانية".وأشار اللواء محمد باقري إلى أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية باتت في ذروة الاستعداد، وأي ضرر طفيف لحق بها قد تم إصلاحه بالكامل، منوها إلى أن الدفاع الجوي للقوات المسلحة الإيرانية يتمتع بقدرات هجومية كاملة، وعملية إنتاج الصواريخ مستمرة بوتيرة عالية من حيث الكمية والجودة دون انقطاع.وقال إن "الدعم والتجهيز الذي تقدمه أمريكا للكيان الصهيوني الغاصب وقاتل الأطفال، وتهديد إيران من قبله، ليس بالأمر الجديد، ونفاق أمريكا ورياءها في تسليح هذا الكيان لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة كشف عن طبيعتها الخبيثة أكثر من أي وقت مضى".وشدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، على أن هناك خططا واسعة النطاق لاستخدام الطائرات المسيّرة الصغيرة والطائرات الانتحارية المتجولة في مختلف وحدات القوات المسلحة الإيرانية.ولفت إلى أن الحرس الثوري والجيش الإيراني قاما بتجهيز أعداد كبيرة من هذه الطائرات المسيرة في المرحلة الأولى، وسيتم تزويد الوحدات الأخرى بها بحسب الحاجة والضرورات العملياتية.

https://sarabic.ae/20250208/الجيش-الإيراني-يضم-معدات-وتقنيات-معلوماتية-جديدة-إلى-قواته-1097598239.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, الأخبار