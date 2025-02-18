https://sarabic.ae/20250218/قائد-الجيش-الإيراني-قادرون-على-الرد-بقوة-على-أي-حركة-للعدو-1097930239.html

قائد الجيش الإيراني: قادرون على الرد بقوة على أي حركة للعدو

قائد الجيش الإيراني: قادرون على الرد بقوة على أي حركة للعدو

سبوتنيك عربي

جدد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن جيش بلاده "قادر على الرد بقوة لأي تحرك من جانب العدو ضد البلاد". 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T15:57+0000

2025-02-18T15:57+0000

2025-02-18T15:57+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1096989327_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b238489330655cd478e7bcb2fed50a0.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء موسوي بشأن المناورات التي نفذها الجيش الإيراني، في الآونة الأخيرة، أن الهدف من وراء هذه المناورات هو استعراض قوة الجيش واقتدار القوات المسلحة الايرانية في مواجهة الأعداء.وأكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن المناورات تعمل على تجسيد الإنجازات الوطنية في المجالات الدفاعية وقوة البلاد الرادعة، مشيرا إلى أن "اليوم نحن نرصد تحركات العدو، في كافة المناطق ومستعدون باستخدام أحدث الأجهزة لمواجهته بكل اقتدار لو أقدم على أي عمل ضدنا".وذكر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه "من خلال التطوير المستديم لقدراتنا الدفاعية، سنرد بقوة وحزم على التحركات الحمقاء التي تصدر عن أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الوحدات المتخصصة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، ستواصل، في هذه المرحلة، تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مختلفة، وعمليات الغابات، والهجمات الواسعة النطاق باستخدام المدرعات والصواريخ والطائرات الصغيرة والطائرات دون طيار والدفاع الجوي والمدفعية في الأيام المقبلة.وتم الكشف، خلال هذه المناورات، عن طائرات مسيّرة انتحارية واستطلاعية تكتيكية جديدة، من بينها: طائرة الاستطلاع الهجينة "بينا" بمدى عملياتي يصل إلى 40 كيلومترًا.وطائرتا الاستطلاع "قنديل 4 و5" بمدى 100 كيلومتر، وزمن تحليق يصل إلى 5 و10 ساعات على التوالي، بالإضافة إلى الطائرة المسيّرة العمودية القاذفة "أربعين" بمدى 10 كيلومترات، وقادرة على حمل قنبلة زنة 7 كيلوغرامات.وتابعت الوكالة أنه تم الكشف أيضا عن "الطائرة الانتحارية "رعد 2" بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة 5 كيلوغرامات، والطائرة الانتحارية "رعد 3" بمدى 100 كيلومتر ورأس حربي بزنة 12 كيلوغرامًا.بالإضافة إلى "الطائرة الانتحارية "صاعقة" بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة كيلوغرام واحد"، والمسيّرة القتالية الصغيرة "صابر"، القادرة على حمل أنواع مختلفة من الذخائر المضادة للدروع والأفراد والتحصينات، بمدى عملياتي يصل إلى 5 كيلومترات.

https://sarabic.ae/20250128/إيران-تكشف-عن-قنابل-ليزرية-دقيقة-في-مناوراتها-العسكرية-لأول-مرة-1097242844.html

https://sarabic.ae/20241225/لن-نبدأ-أي-حرب-إيران-تجري-مناورات-عسكرية-ضخمة-1096190990.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار