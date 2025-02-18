https://sarabic.ae/20250218/قائد-الجيش-الإيراني-قادرون-على-الرد-بقوة-على-أي-حركة-للعدو-1097930239.html
قائد الجيش الإيراني: قادرون على الرد بقوة على أي حركة للعدو
قائد الجيش الإيراني: قادرون على الرد بقوة على أي حركة للعدو
سبوتنيك عربي
جدد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن جيش بلاده "قادر على الرد بقوة لأي تحرك من جانب العدو ضد البلاد". 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T15:57+0000
2025-02-18T15:57+0000
2025-02-18T15:57+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء موسوي بشأن المناورات التي نفذها الجيش الإيراني، في الآونة الأخيرة، أن الهدف من وراء هذه المناورات هو استعراض قوة الجيش واقتدار القوات المسلحة الايرانية في مواجهة الأعداء.وأكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن المناورات تعمل على تجسيد الإنجازات الوطنية في المجالات الدفاعية وقوة البلاد الرادعة، مشيرا إلى أن "اليوم نحن نرصد تحركات العدو، في كافة المناطق ومستعدون باستخدام أحدث الأجهزة لمواجهته بكل اقتدار لو أقدم على أي عمل ضدنا".وذكر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه "من خلال التطوير المستديم لقدراتنا الدفاعية، سنرد بقوة وحزم على التحركات الحمقاء التي تصدر عن أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الوحدات المتخصصة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، ستواصل، في هذه المرحلة، تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مختلفة، وعمليات الغابات، والهجمات الواسعة النطاق باستخدام المدرعات والصواريخ والطائرات الصغيرة والطائرات دون طيار والدفاع الجوي والمدفعية في الأيام المقبلة.وتم الكشف، خلال هذه المناورات، عن طائرات مسيّرة انتحارية واستطلاعية تكتيكية جديدة، من بينها: طائرة الاستطلاع الهجينة "بينا" بمدى عملياتي يصل إلى 40 كيلومترًا.وطائرتا الاستطلاع "قنديل 4 و5" بمدى 100 كيلومتر، وزمن تحليق يصل إلى 5 و10 ساعات على التوالي، بالإضافة إلى الطائرة المسيّرة العمودية القاذفة "أربعين" بمدى 10 كيلومترات، وقادرة على حمل قنبلة زنة 7 كيلوغرامات.وتابعت الوكالة أنه تم الكشف أيضا عن "الطائرة الانتحارية "رعد 2" بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة 5 كيلوغرامات، والطائرة الانتحارية "رعد 3" بمدى 100 كيلومتر ورأس حربي بزنة 12 كيلوغرامًا.بالإضافة إلى "الطائرة الانتحارية "صاعقة" بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة كيلوغرام واحد"، والمسيّرة القتالية الصغيرة "صابر"، القادرة على حمل أنواع مختلفة من الذخائر المضادة للدروع والأفراد والتحصينات، بمدى عملياتي يصل إلى 5 كيلومترات.
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https://sarabic.ae/20241225/لن-نبدأ-أي-حرب-إيران-تجري-مناورات-عسكرية-ضخمة-1096190990.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
قائد الجيش الإيراني: قادرون على الرد بقوة على أي حركة للعدو
جدد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن جيش بلاده "قادر على الرد بقوة لأي تحرك من جانب العدو ضد البلاد".
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء موسوي بشأن المناورات التي نفذها الجيش الإيراني، في الآونة الأخيرة، أن الهدف من وراء هذه المناورات هو استعراض قوة الجيش واقتدار القوات المسلحة الايرانية في مواجهة الأعداء.
وأكد اللواء عبد الرحيم موسوي أن المناورات تعمل على تجسيد الإنجازات الوطنية في المجالات الدفاعية وقوة البلاد الرادعة، مشيرا إلى أن "اليوم نحن نرصد تحركات العدو، في كافة المناطق ومستعدون باستخدام أحدث الأجهزة
لمواجهته بكل اقتدار لو أقدم على أي عمل ضدنا".
وذكر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أنه "من خلال التطوير المستديم لقدراتنا الدفاعية، سنرد بقوة وحزم على التحركات الحمقاء التي تصدر عن أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وانطلقت المرحلة الثانية من مناورات "الرسول الأعظم 19" للقوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، والتي تعد أكبر مناورات عملياتية لهذه القوة، جنوب غربي البلاد.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن "الوحدات المتخصصة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، ستواصل، في هذه المرحلة، تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مختلفة، وعمليات الغابات، والهجمات الواسعة النطاق باستخدام المدرعات والصواريخ
والطائرات الصغيرة والطائرات دون طيار والدفاع الجوي والمدفعية في الأيام المقبلة.
وتم الكشف، خلال هذه المناورات، عن طائرات مسيّرة انتحارية واستطلاعية تكتيكية جديدة، من بينها: طائرة الاستطلاع الهجينة "بينا" بمدى عملياتي يصل إلى 40 كيلومترًا.
25 ديسمبر 2024, 20:47 GMT
وطائرتا الاستطلاع "قنديل 4 و5" بمدى 100 كيلومتر، وزمن تحليق يصل إلى 5 و10 ساعات على التوالي، بالإضافة إلى الطائرة المسيّرة العمودية القاذفة "أربعين" بمدى 10 كيلومترات، وقادرة على حمل قنبلة زنة 7 كيلوغرامات.
وتابعت الوكالة أنه تم الكشف أيضا عن "الطائرة الانتحارية
"رعد 2" بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة 5 كيلوغرامات، والطائرة الانتحارية "رعد 3" بمدى 100 كيلومتر ورأس حربي بزنة 12 كيلوغرامًا.
بالإضافة إلى "الطائرة الانتحارية "صاعقة" بمدى 20 كيلومترًا ورأس حربي بزنة كيلوغرام واحد"، والمسيّرة القتالية الصغيرة "صابر"، القادرة على حمل أنواع مختلفة من الذخائر المضادة للدروع والأفراد والتحصينات، بمدى عملياتي يصل إلى 5 كيلومترات.