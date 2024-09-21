https://sarabic.ae/20240921/الرئيس-الإيراني-طورنا-قدراتنا-الدفاعية-لدرجة-أنه-لا-أحد-يمكنه-تصور-شن-عدوان-علينا-1092956860.html
الرئيس الإيراني: طورنا قدراتنا الدفاعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه تصور شن عدوان علينا
الرئيس الإيراني: طورنا قدراتنا الدفاعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه تصور شن عدوان علينا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن بلاده تمكنت من تطوير قدراتها الدفاعية والردعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه تصور شن عدوان عليها، بحسب قوله. 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T05:46+0000
2024-09-21T05:46+0000
2024-09-21T05:46+0000
إيران
أخبار إيران
الجيش الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657238_0:104:2200:1342_1920x0_80_0_0_7d61da13b664cd54c481033ac0aea9fd.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة لبزشكيان، خلال عرض عسكري للجيش الإيراني، بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس".وأكد أنه "يمكن إيقاف إسرائيل عن ارتكاب الجرائم في منطقتنا إذا اتحدت الدول الإسلامية"، على حد قوله.كما شدد الرئيس الإيراني على أن "طهران تمدّ يد الصداقة لجميع دول الجوار من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".وحضر العرض العسكري كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية والملحقين العسكريين من الدول الأجنبية في إيران، ومجموعة من عائلات قتلى وجرحى الحرب والمحاربين القدامى.وشمل العرض عروضا من القوات البرية والجوية والبحرية والمظلات، بالإضافة إلى عرض الإنجازات الجديدة والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية.
https://sarabic.ae/20240919/صورة-لجهاز-بيجر-بجانب-الرئيس-الإيراني-الراحل-تثير-جدلا-واسعا-وشكوكا-حول-سبب-وفاته--1092904268.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091657238_137:0:2064:1445_1920x0_80_0_0_0fa17cd4ad76f88aa08deb8694919142.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس الإيراني: طورنا قدراتنا الدفاعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه تصور شن عدوان علينا
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن بلاده تمكنت من تطوير قدراتها الدفاعية والردعية لدرجة أنه لا أحد يمكنه تصور شن عدوان عليها، بحسب قوله.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال كلمة لبزشكيان، خلال عرض عسكري للجيش الإيراني، بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس".
وأضاف بزشكيان أن "قدرات إيران العسكرية وصلت إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضيها".
وأكد أنه "يمكن إيقاف إسرائيل
عن ارتكاب الجرائم في منطقتنا إذا اتحدت الدول الإسلامية"، على حد قوله.
كما شدد الرئيس الإيراني على أن "طهران تمدّ يد الصداقة لجميع دول الجوار من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".
وحضر العرض العسكري
كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية والملحقين العسكريين من الدول الأجنبية في إيران
، ومجموعة من عائلات قتلى وجرحى الحرب والمحاربين القدامى.
وشمل العرض عروضا من القوات البرية والجوية والبحرية والمظلات، بالإضافة إلى عرض الإنجازات الجديدة والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية.