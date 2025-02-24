https://sarabic.ae/20250224/موسكو-روسيا-وتركيا-تتفقان-على-مواصلة-الحوار-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1098140075.html

موسكو: روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية

موسكو: روسيا وتركيا تتفقان على مواصلة الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو وأنقرة اتفقتاعلى الحفاظ على حوار سياسي روسي تركي نشط، بما في ذلك بشأن الأزمة الأوكرانية. 24.02.2025, سبوتنيك عربي

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وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للخارجية الروسية: "تم إيلاء اهتمام خاص لقضية التسوية السورية والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم الاتفاق على مواصلة دعم الحوار السياسي الروسي التركي النشط، بما في ذلك بشأن الأزمة الأوكرانية وغيرها من مواضيع العلاقات الدولية ذات الاهتمام المشترك".وفي وقت سابق، التقى لافروف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره التركي هاكان فيدان، وناقش معهما القضايا الراهنة على الأجندة الدولية.ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، لمناقشة مختلف جوانب الوضع الدولي، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.لافروف: موسكو أطلعت أنقرة على تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكيةلافروف يكشف عن تفاهمات مع تركيا بشأن الملف السوري

https://sarabic.ae/20250224/لافروف--لن-توقف-روسيا-العملية-العسكرية-إلا-عندما-تسفر-المفاوضات-عن-نتائج-1098113624.html

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