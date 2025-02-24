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https://sarabic.ae/20250224/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مشتركا-مع-نظيره-التركي-في-أنقرة-فيديو--1098106821.html
لافروف: موسكو أطلعت أنقرة على تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية
لافروف: موسكو أطلعت أنقرة على تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنه خلال المحادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة، أبلغ الجانب التركي بتفاصيل... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T08:34+0000
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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب محادثاتهما: "أبلغنا أصدقاءنا الأتراك بالتفصيل عن المحادثات الروسية - الأمريكية، التي جرت في 18 فبراير (شباط الجاري)، في الرياض".وأضاف: "لكن من دون حوار طبيعي، لن يكون من الواضح ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذه التناقضات أم لا، وسنواصل الاتصالات مع شركائنا الأمريكيين".وأوضح لافروف أنه "أسهل شيء هو، كما اقترحنا، العمل الطبيعي للسفارات الروسية في واشنطن والسفارة الأمريكية في موسكو، ولهذا الغرض، تم بالفعل إجراء اتصالين تقنيين أوليين، الأسبوع الماضي".وأشار لافروف إلى أنه تم التحدث عن ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في إطار حل الدولتين.وتابع لافروف: "في الملف السوري، أكدنا على أهمية التعامل مع الواقع الجديد"، وقال: "عبّرنا عن ارتياحنا للمستوى الذي تم تحقيقه من التفاعل بين بلدينا بشأن القضايا السورية، وأكدنا اهتمامنا المتبادل بإضافة دينامية للعمل المشترك لحل الوضع في هذا البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة".من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أنه "تم مناقشة تطور الوضع في سوريا، الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعطي الأمل. كتركيا، سندعم الشعب التركي في هذه العملية أيضًا. ليس هناك شك في التسامح مع انتشار المنظمات الإرهابية في سوريا. نتوقع من الجميع احترام المصالح الأمنية لتركيا".
https://sarabic.ae/20250221/لافروف-أصوات-أكثر-عقلانية-تأتي-من-الولايات-المتحدة-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1098047073.html
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي في أنقرة
سبوتنيك عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي في أنقرة
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

لافروف: موسكو أطلعت أنقرة على تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية

08:34 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 10:55 GMT 24.02.2025)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أنه خلال المحادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة، أبلغ الجانب التركي بتفاصيل المحادثات الروسية - الأمريكية، التي جرت الأسبوع الماضي في السعودية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب محادثاتهما: "أبلغنا أصدقاءنا الأتراك بالتفصيل عن المحادثات الروسية - الأمريكية، التي جرت في 18 فبراير (شباط الجاري)، في الرياض".

وأشار إلى أنه بعد المحادثات الروسية - الأمريكية في الرياض، كانت هناك فرصة "لإجراء حوار طبيعي على الرغم من التناقضات الكثيرة التي لا تزال قائمة بالطبع".

وأضاف: "لكن من دون حوار طبيعي، لن يكون من الواضح ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذه التناقضات أم لا، وسنواصل الاتصالات مع شركائنا الأمريكيين".

وقال لافروف: "بالنسبة للاجتماعات مع الأمريكيين بعد محادثات الرياض، فقد اتفقنا على إعادة قنوات الاتصال في جميع القضايا والعلاقات الثنائية في مجموعة متنوعة من المجالات وفي الشؤون الدولية، بما في ذلك أوكرانيا، ويجب على الأمريكيين تعيين ممثلهم الخاص لهذا الغرض وللشرق الأوسط بالطبع، لكن الأمر الأبسط والأكثر تعقيدا هو إنشاء سير العمل الطبيعي للسفارتين الروسية والأمريكية".

© Ruptly
وأوضح لافروف أنه "أسهل شيء هو، كما اقترحنا، العمل الطبيعي للسفارات الروسية في واشنطن والسفارة الأمريكية في موسكو، ولهذا الغرض، تم بالفعل إجراء اتصالين تقنيين أوليين، الأسبوع الماضي".

ووفقا له، فإن مشاورات شاملة ستجرى هذا الأسبوع بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حول مسألة تطبيع عمل السفارات في البلدين.

وأشار لافروف إلى أنه تم التحدث عن ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في إطار حل الدولتين.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
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لافروف: أصوات أكثر عقلانية تأتي من الولايات المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا
21 فبراير, 15:45 GMT
وتابع لافروف: "في الملف السوري، أكدنا على أهمية التعامل مع الواقع الجديد"، وقال: "عبّرنا عن ارتياحنا للمستوى الذي تم تحقيقه من التفاعل بين بلدينا بشأن القضايا السورية، وأكدنا اهتمامنا المتبادل بإضافة دينامية للعمل المشترك لحل الوضع في هذا البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة".
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أنه "تم مناقشة تطور الوضع في سوريا، الأحداث التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعطي الأمل. كتركيا، سندعم الشعب التركي في هذه العملية أيضًا. ليس هناك شك في التسامح مع انتشار المنظمات الإرهابية في سوريا. نتوقع من الجميع احترام المصالح الأمنية لتركيا".
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