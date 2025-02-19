https://sarabic.ae/20250219/تقرير-المصير-تفاصيل-مباحثات-أمير-قطر-والرئيس-الإيراني-حول-سوريا-1097973593.html

"تقرير المصير".. تفاصيل مباحثات أمير قطر والرئيس الإيراني حول سوريا

"تقرير المصير".. تفاصيل مباحثات أمير قطر والرئيس الإيراني حول سوريا

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في طهران، بأن تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وفي... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T20:05+0000

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جاء ذلك في إطار زيارة أمير قطر إلى إيران، والتي تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة تتطلب التشاور والتنسيق، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكد الرئيس الإيراني أن اللقاء شهد مناقشات حول القضايا الثنائية، واتخاذ قرارات مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، العسكرية، والأمنية. وأضاف: "ناقشنا مع أمير قطر سبل تحقيق مصالح البلدين، واتفقنا على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك".وأشار بزشكيان إلى أن إيران تؤمن بقدرة دول المنطقة على العمل معًا لضمان الاستقرار والأمن، وذلك من خلال مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والتفاعل البناء. كما أكد على أهمية وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وحق الشعب السوري في تقرير مصيره.وأشاد الرئيس الإيراني بجهود الوساطة التي بذلتها قطر خلال الأشهر الماضية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وأكد الطرفان على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر انسجامًا من قبل الدول الإسلامية للتخفيف من معاناة سكان غزة، ووقف الانتهاكات المرتكبة ضدهم، ومتابعة هذه القضية على الساحة الدولية.وأضاف الرئيس الإيراني: "نحن نؤمن بأن جميع الحكومات والشعوب في المنطقة والعالم يجب أن تسخر كل إمكانياتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من القيم الإلهية والإنسانية".من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره للزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى الدوحة، مؤكدًا أن تلك الزيارة أسهمت في تطوير العلاقات الثنائية. وأضاف: "أجرينا مباحثات شملت العديد من مجالات التعاون، وأكدنا أهمية استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين."وأكد أمير قطر على أن الحوار البناء هو السبيل الأمثل لحل النزاعات في المنطقة، مشيرًا إلى أن التفاهمات بين الدول تدعم الاستقرار وتعزز ازدهار شعوبها. كما شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة، بما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية.

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https://sarabic.ae/20250219/ماذا-جرى-خلال-لقاء-أمير-قطر-والمرشد-الإيراني-1097967777.html

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