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ظريف: منذ 30 عاما يرددون أن إيران على بعد 6 أشهر من امتلاك قنبلة نووية
ظريف: منذ 30 عاما يرددون أن إيران على بعد 6 أشهر من امتلاك قنبلة نووية
سبوتنيك عربي
أكد نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، أن إسرائيل تسعى منذ عقود إلى تضخيم التهديد الإيراني عبر مزاعم متكررة بشأن اقتراب طهران من امتلاك قنبلة نووية، واصفًا... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية العلوم السياسية الإيرانية في جامعة طهران، بحسب وكالة أنباء "تسنيم".وخلال كلمته، أشار ظريف إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل منذ سنوات ترويج مزاعم لا تستند إلى أي حقائق.ورفض نائب الرئيس الإيراني الرواية الإسرائيلية حول ضعف إيران، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تخسر أي شبر من أراضيها منذ أكثر من قرنين، وأضاف: "إيران ليست ضعيفة، ونحن نتحمل مسؤولية إبراز قوتنا أمام محاولات إسرائيل لتشويه الواقع".وفي سياق حديثه عن الفصائل المسلحة في المنطقة، شدد ظريف على أن "حزب الله" وحماس والجهاد الإسلامي لا يعملون نيابة عن إيران، بل يناضلون لتحقيق أهدافهم الوطنية، والتي تعتبرها طهران "مقدسة"، مؤكدًا أن إيران ستواصل دعم هذه الفصائل في إطار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.واختتم ظريف حديثه، محذرًا من الانجرار خلف الخطاب الإسرائيلي، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على التركيز الأساسي للصراع في المنطقة، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250215/6-قنابل-نووية-تصريحات-مفاجئة-بشأن-قدرات-إيران-المدمرة-1097796504.html
https://sarabic.ae/20250219/إيران-تعلن-رصد-وإحباط-مخططات-استخبارية-أمريكية-وإسرائيلية-داخل-أراضيها-1097942881.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ظريف: منذ 30 عاما يرددون أن إيران على بعد 6 أشهر من امتلاك قنبلة نووية

09:55 GMT 19.02.2025
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، صورة من الأرشيف يوليو 2020
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، صورة من الأرشيف يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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تابعنا عبر
أكد نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، أن إسرائيل تسعى منذ عقود إلى تضخيم التهديد الإيراني عبر مزاعم متكررة بشأن اقتراب طهران من امتلاك قنبلة نووية، واصفًا هذه الادعاءات بأنها محاولة لخلق تهديد أمني عالمي مزعوم.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية العلوم السياسية الإيرانية في جامعة طهران، بحسب وكالة أنباء "تسنيم".
وخلال كلمته، أشار ظريف إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل منذ سنوات ترويج مزاعم لا تستند إلى أي حقائق.

وقال ظريف: "منذ أكثر من 30 عاما، يرددون أن إيران على بعد 6 أشهر من امتلاك قنبلة نووية، ومع ذلك لم يحدث شيء من ذلك".

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ورفض نائب الرئيس الإيراني الرواية الإسرائيلية حول ضعف إيران، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تخسر أي شبر من أراضيها منذ أكثر من قرنين، وأضاف: "إيران ليست ضعيفة، ونحن نتحمل مسؤولية إبراز قوتنا أمام محاولات إسرائيل لتشويه الواقع".

وأضاف: "اليوم، يحاولون بناء رواية جديدة تصور إيران كدولة ضعيفة، وهو أمر بالغ الخطورة لأنهم يسعون لإقناع العالم بأن الوقت قد حان لاستهدافنا".

وفي سياق حديثه عن الفصائل المسلحة في المنطقة، شدد ظريف على أن "حزب الله" وحماس والجهاد الإسلامي لا يعملون نيابة عن إيران، بل يناضلون لتحقيق أهدافهم الوطنية، والتي تعتبرها طهران "مقدسة"، مؤكدًا أن إيران ستواصل دعم هذه الفصائل في إطار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
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وأوضح ظريف أن الخطاب الإسرائيلي الجديد يسعى إلى تحويل التركيز من القضية الفلسطينية إلى صراع إقليمي أوسع، مضيفا: "هناك محاولات لصياغة معادلة جديدة، تجعل الصراع يبدو وكأنه بين إيران وإسرائيل، بدلا من كونه معركة بين فلسطين وقوة احتلال. يجب أن نحذر من الوقوع في هذا الفخ الإعلامي".
واختتم ظريف حديثه، محذرًا من الانجرار خلف الخطاب الإسرائيلي، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على التركيز الأساسي للصراع في المنطقة، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
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