https://sarabic.ae/20250219/ظريف-منذ-30-عاما-يرددون-أن-إيران-على-بعد-6-أشهر-من-امتلاك-قنبلة-نووية-1097945771.html

ظريف: منذ 30 عاما يرددون أن إيران على بعد 6 أشهر من امتلاك قنبلة نووية

ظريف: منذ 30 عاما يرددون أن إيران على بعد 6 أشهر من امتلاك قنبلة نووية

سبوتنيك عربي

أكد نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، أن إسرائيل تسعى منذ عقود إلى تضخيم التهديد الإيراني عبر مزاعم متكررة بشأن اقتراب طهران من امتلاك قنبلة نووية، واصفًا... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T09:55+0000

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جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية العلوم السياسية الإيرانية في جامعة طهران، بحسب وكالة أنباء "تسنيم".وخلال كلمته، أشار ظريف إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل منذ سنوات ترويج مزاعم لا تستند إلى أي حقائق.ورفض نائب الرئيس الإيراني الرواية الإسرائيلية حول ضعف إيران، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تخسر أي شبر من أراضيها منذ أكثر من قرنين، وأضاف: "إيران ليست ضعيفة، ونحن نتحمل مسؤولية إبراز قوتنا أمام محاولات إسرائيل لتشويه الواقع".وفي سياق حديثه عن الفصائل المسلحة في المنطقة، شدد ظريف على أن "حزب الله" وحماس والجهاد الإسلامي لا يعملون نيابة عن إيران، بل يناضلون لتحقيق أهدافهم الوطنية، والتي تعتبرها طهران "مقدسة"، مؤكدًا أن إيران ستواصل دعم هذه الفصائل في إطار مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.واختتم ظريف حديثه، محذرًا من الانجرار خلف الخطاب الإسرائيلي، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على التركيز الأساسي للصراع في المنطقة، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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