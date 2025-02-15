6 قنابل نووية... تصريحات مفاجئة بشأن قدرات إيران المدمرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
رغم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
13:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
13:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد أول اتصال هاتفي بين بوتين وترامب.. مسارات حل الأزمة الأوكرانية
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حماس تعلن الاستمرار في تطبيق اتفاق غزة وفق الجدول الزمني، فرنسا تقدم مقترحاً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250215/6-قنابل-نووية-تصريحات-مفاجئة-بشأن-قدرات-إيران-المدمرة-1097796504.html
6 قنابل نووية... تصريحات مفاجئة بشأن قدرات إيران المدمرة
6 قنابل نووية... تصريحات مفاجئة بشأن قدرات إيران المدمرة
سبوتنيك عربي
حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن الوقت يوشك على النفاد فيما يتعلق بإبرام اتفاق يحد من البرنامج النووي الإيراني. 15.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-15T08:21+0000
2025-02-15T08:21+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101914/32/1019143261_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_dc8d95550661907e268523836ab83761.jpg
وفي مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، صرح غروسي قائلا: "أعتقد أن الوقت يضيق، لكن هذا لا يعني أننا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق بسرعة".وأضاف أن الوكالة تتابع الوضع عن كثب وتمتلك جميع البيانات والمعلومات اللازمة، غير أن القرار النهائي يظل بيد الدول المعنية من الناحية السياسية.وكشف غروسي وفقا لوسائل إعلام غربية، أن إيران تعمل على زيادة إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى ما يقارب 7 أضعاف المعدل السابق، مشيرًا إلى أن إجمالي مخزونها قد يصل إلى نحو 250 كيلوغرامًا بحلول التقرير المقبل للوكالة، المتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأكد غروسي أن هذا التطور يشكل "إشارة خطيرة يجب التعامل معها بجدية"، مشددًا على ضرورة عدم إهدار المزيد من الوقت والتركيز بشكل أكبر على الملف الإيراني.وفي سياق متصل، أشار غروسي إلى أن الوكالة تنتظر بفارغ الصبر تعيين مبعوث أمريكي جديد معني بالملف الإيراني، ما سيمكن من استئناف تبادل وجهات النظر وتحديد الخطوات المقبلة.يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، اتبع سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.وفي 2018 أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
https://sarabic.ae/20250204/واشنطن-إيران-تسعى-لإيجاد-طريق-سريع-لصناعة-القنبلة-النووية-1097447780.html
https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101914/32/1019143261_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_74b404f28e756f460cc1d8120d8f35a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

6 قنابل نووية... تصريحات مفاجئة بشأن قدرات إيران المدمرة

08:21 GMT 15.02.2025
© Sputnik . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
© Sputnik . Sergei Kazak
تابعنا عبر
حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن الوقت يوشك على النفاد فيما يتعلق بإبرام اتفاق يحد من البرنامج النووي الإيراني.
وفي مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، صرح غروسي قائلا: "أعتقد أن الوقت يضيق، لكن هذا لا يعني أننا غير قادرين على التوصل إلى اتفاق بسرعة".
وأضاف أن الوكالة تتابع الوضع عن كثب وتمتلك جميع البيانات والمعلومات اللازمة، غير أن القرار النهائي يظل بيد الدول المعنية من الناحية السياسية.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
واشنطن: إيران تسعى لإيجاد طريق سريع لصناعة القنبلة النووية
4 فبراير, 04:56 GMT
وكشف غروسي وفقا لوسائل إعلام غربية، أن إيران تعمل على زيادة إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى ما يقارب 7 أضعاف المعدل السابق، مشيرًا إلى أن إجمالي مخزونها قد يصل إلى نحو 250 كيلوغرامًا بحلول التقرير المقبل للوكالة، المتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الكمية تكفي، من حيث المبدأ، لإنتاج 6 قنابل نووية في حال تمت زيادة نسبة التخصيب.
وأكد غروسي أن هذا التطور يشكل "إشارة خطيرة يجب التعامل معها بجدية"، مشددًا على ضرورة عدم إهدار المزيد من الوقت والتركيز بشكل أكبر على الملف الإيراني.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
ترامب يكشف "المانع الوحيد" أمام استهداف إيران عسكريا
9 فبراير, 09:02 GMT
وفي سياق متصل، أشار غروسي إلى أن الوكالة تنتظر بفارغ الصبر تعيين مبعوث أمريكي جديد معني بالملف الإيراني، ما سيمكن من استئناف تبادل وجهات النظر وتحديد الخطوات المقبلة.
يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، اتبع سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.
وفي 2018 أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала