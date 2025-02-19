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ماذا جرى خلال لقاء أمير قطر والمرشد الإيراني؟
ماذا جرى خلال لقاء أمير قطر والمرشد الإيراني؟
سبوتنيك عربي
استقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T16:32+0000
2025-02-19T16:32+0000
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وأكد الديوان الأميري القطري، مساء اليوم الأربعاء، أن أمير دولة قطر التقى مع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وبحثا علاقات التعاون بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام الثنائي المشترك.وذكرت وكالة "إرنا"، أن أمير قطر قد وصل إلى طهران في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث أقام الرئيس مسعود بزشكيان، استقبالا رسميا لتميم بن حمد آل ثاني في مجموعة سعد آباد التاريخية الثقافية.وأشار مسعود بزشكيان إلى أن "قطر الشقيقة والصديقة، تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، وأن اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين، مؤشر على الأواصر التاريخية والاقتصادية والثقافية المتينة وكذلك الرؤى المتقاربة بشأن القضايا الإقليمية والدولية".ولفت الرئيس الإيراني إلى أن تعزيز وتوسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية مع بلدان المنطقة والجارة، يمثل السياسة الجوهرية الإيرانية.وبيَّن بزشكيان إلى أنه ناقش مع أمير دولة قطر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي إطار توفير المصالح المشتركة، مع العمل على توسيع وتعميق العلاقات وبناء مسارات جديدة للتعاون.وقال الرئيس الإيراني إنه "تم خلال اللقاء التأكيد على حماية وحدة أراضي سوريا وسيادتها ومشاركة كل الشعب السوري في تقرير مصيرهم، مع التركيز على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأكثر انسجاما بين البلدان الإسلامية باتجاه خفض معاناة وآلام أهالي غزة ووقف الجرائم التي تُرتكب ضدهم".ومن جهته، قال أمير قطر إنه أجرى محادثات مع الرئيس بزشكيان تناولت مختلف مجالات التعاون بين البلدين، وشدد على إيجاد المزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.
https://sarabic.ae/20241109/الأطول-في-العالم-قطر-وإيران-تعتزمان-تدشين-نفق-بحري-بينهما-1094634644.html
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قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم
قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, قطر, أخبار قطر اليوم

ماذا جرى خلال لقاء أمير قطر والمرشد الإيراني؟

16:32 GMT 19.02.2025
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Photo
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استقبل المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له.
وأكد الديوان الأميري القطري، مساء اليوم الأربعاء، أن أمير دولة قطر التقى مع المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وبحثا علاقات التعاون بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام الثنائي المشترك.
وذكرت وكالة "إرنا"، أن أمير قطر قد وصل إلى طهران في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث أقام الرئيس مسعود بزشكيان، استقبالا رسميا لتميم بن حمد آل ثاني في مجموعة سعد آباد التاريخية الثقافية.
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9 نوفمبر 2024, 16:35 GMT
وأشار مسعود بزشكيان إلى أن "قطر الشقيقة والصديقة، تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، وأن اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين، مؤشر على الأواصر التاريخية والاقتصادية والثقافية المتينة وكذلك الرؤى المتقاربة بشأن القضايا الإقليمية والدولية".
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن تعزيز وتوسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية مع بلدان المنطقة والجارة، يمثل السياسة الجوهرية الإيرانية.
وبيَّن بزشكيان إلى أنه ناقش مع أمير دولة قطر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي إطار توفير المصالح المشتركة، مع العمل على توسيع وتعميق العلاقات وبناء مسارات جديدة للتعاون.
وقال الرئيس الإيراني إنه "تم خلال اللقاء التأكيد على حماية وحدة أراضي سوريا وسيادتها ومشاركة كل الشعب السوري في تقرير مصيرهم، مع التركيز على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأكثر انسجاما بين البلدان الإسلامية باتجاه خفض معاناة وآلام أهالي غزة ووقف الجرائم التي تُرتكب ضدهم".
ومن جهته، قال أمير قطر إنه أجرى محادثات مع الرئيس بزشكيان تناولت مختلف مجالات التعاون بين البلدين، وشدد على إيجاد المزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.
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