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تقرير: مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين يطلبون العلاج النفسي
تقرير: مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين يطلبون العلاج النفسي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مئات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي يطلبون العلاج النفسي. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T15:09+0000
2025-02-19T15:10+0000
دونالد ترامب
إسرائيل
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين يطلبون العلاج النفسي، مؤكدة أن جنود احتياط الجيش الإسرائيلي، الذين أنهوا أشهرا طويلة من الخدمة العسكرية، يطلبون المساعدة بشكل متزايد للحصول على علاج للصحة النفسية.وأوضحت الصحيفة أن هناك إقبالا كبيرا من جنود الاحتياط على العلاج النفسي منذ إطلاق برنامج يتيح لهم هذا الحق، مشيرة إلى أن 170 ألف جندي قد سجلوا في البرنامج للاستفادة من خدمات العلاج النفسي.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الاثنين، "تنفيذ الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس يوم السبت المقبل".وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة الخميس المقبل وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل"، مضيفة أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن تعلن حماس صباح الخميس أسماء المحتجزين الذين ستتسلم إسرائيل جثثهم".وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة" لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".
https://sarabic.ae/20250217/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يقرر-إنشاء-إدارة-خاصة-لبحث-هجرة-سكان-قطاع-غزة-طوعا-1097890475.html
https://sarabic.ae/20250218/إعلام-مصري-بدء-دخول-معدات-إعمار-إلى-قطاع-غزة-فيديو-1097905486.html
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دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار
دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار

تقرير: مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين يطلبون العلاج النفسي

15:09 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 15:10 GMT 19.02.2025)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Stringer
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مئات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي يطلبون العلاج النفسي.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين يطلبون العلاج النفسي، مؤكدة أن جنود احتياط الجيش الإسرائيلي، الذين أنهوا أشهرا طويلة من الخدمة العسكرية، يطلبون المساعدة بشكل متزايد للحصول على علاج للصحة النفسية.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إنشاء إدارة خاصة لبحث هجرة سكان قطاع غزة "طوعا"
17 فبراير, 19:18 GMT
وأوضحت الصحيفة أن هناك إقبالا كبيرا من جنود الاحتياط على العلاج النفسي منذ إطلاق برنامج يتيح لهم هذا الحق، مشيرة إلى أن 170 ألف جندي قد سجلوا في البرنامج للاستفادة من خدمات العلاج النفسي.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الاثنين، "تنفيذ الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس يوم السبت المقبل".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هناك "مفاوضات مكثفة بهدف استلام جثث 4 محتجزين في غزة الخميس المقبل وإطلاق سراح 6 آخرين أحياء السبت المقبل"، مضيفة أن "إسرائيل تستعد لاستقبال جثث المحتجزين بعد تدخل الوسطاء"، مشيرة إلى أنه "من المقرر أن تعلن حماس صباح الخميس أسماء المحتجزين الذين ستتسلم إسرائيل جثثهم".
وينتظر العالم طرح المقترح العربي البديل لمقترح ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، والمقرر أن يتم عرضه خلال القمة العربية الطارئة، التي من المقرر أن تعقد في يوم 27 من الشهر الجاري.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل "الخطة العربية البديلة" لمقترح ترامب، والتي ستشهد إعمار غزة من 3 إلى 5 سنوات، دون تهجير لسكانها.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
إعلام مصري: بدء دخول معدات إعمار إلى قطاع غزة... فيديو
أمس, 09:21 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".
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