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وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إنشاء إدارة خاصة لبحث هجرة سكان قطاع غزة "طوعا"
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إنشاء إدارة خاصة لبحث هجرة سكان قطاع غزة "طوعا"
سبوتنيك عربي
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "إنشاء إدارة خاصة لبحث هجرة سكان قطاع غزة طوعا". 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T19:18+0000
2025-02-17T19:18+0000
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وقالت الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها، إن "منسق الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية يعد خطة أولية لخروج سكان غزة طوعا من القطاع"، مؤكدا أن "الخطة الإسرائيلية تشمل تقديم مساعدات واسعة لسكان غزة الذين يرغبون بمغادرة القطاع وتسهيل سفرهم لدولة ثالثة".وأعلن كاتس، الشهر الماضي، أنه أوعز للجيش بتحضير خطة لمغادرة سكان غزة براً وبحراً وجواً.وقال كاتس، في تصريحات له، إنه أصدر توجيهاته للجيش بتحضير خطط لفتح المجال أمام الهجرة الطوعية من قطاع غزة، مشيرا إلى الخطط تتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، فضلاً عن ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو.ورحب الوزير الإسرائيلي، بما وصفها "الخطة الجريئة للرئيس الأمريكي"، والتي قد تسمح لعدد كبير من السكان في غزة بالمغادرة إلى أماكن مختلفة في العالم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
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https://sarabic.ae/20250216/وزير-إسرائيلي-تهجير-سكان-غزة-سيبدأ-خلال-أسابيع-وليس-لسكانها-ما-يبحثون-عنه-هناك-خلال-العقد-المقبل-1097818852.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إنشاء إدارة خاصة لبحث هجرة سكان قطاع غزة "طوعا"

19:18 GMT 17.02.2025
© AP Photoوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "إنشاء إدارة خاصة لبحث هجرة سكان قطاع غزة طوعا".
وقالت الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها، إن "منسق الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية يعد خطة أولية لخروج سكان غزة طوعا من القطاع"، مؤكدا أن "الخطة الإسرائيلية تشمل تقديم مساعدات واسعة لسكان غزة الذين يرغبون بمغادرة القطاع وتسهيل سفرهم لدولة ثالثة".
وأعلن كاتس، الشهر الماضي، أنه أوعز للجيش بتحضير خطة لمغادرة سكان غزة براً وبحراً وجواً.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
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وقال كاتس، في تصريحات له، إنه أصدر توجيهاته للجيش بتحضير خطط لفتح المجال أمام الهجرة الطوعية من قطاع غزة، مشيرا إلى الخطط تتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، فضلاً عن ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو.
ورحب الوزير الإسرائيلي، بما وصفها "الخطة الجريئة للرئيس الأمريكي"، والتي قد تسمح لعدد كبير من السكان في غزة بالمغادرة إلى أماكن مختلفة في العالم".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".
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وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
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