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بوتين: سأتصل بولي العهد السعودي لأشكره شخصيا على دور بلاده في المحادثات
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بيزشكيان: نحترم سيادة سوريا ويجب مشاركة أطياف الشعب كافة في تقرير مصير البلاد
بيزشكيان: نحترم سيادة سوريا ويجب مشاركة أطياف الشعب كافة في تقرير مصير البلاد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مشاورات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حول الوضع في سوريا، مؤكدًا أن بلاده تحترم سيادة سوريا،... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيزشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الذي يزور طهران: "أكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية.. نحن نحترم سيادة سوريا وأكدنا على ضرورة مشاركة أطياف الشعب السوري كافة في تقرير مصير هذا البلد".ووصل أمير قطر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.والتقى أمير قطر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وكبارَ المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).إيران تعلن رصد وإحباط مخططات استخبارية أمريكية وإسرائيلية داخل أراضيهاالحرس الثوري الإيراني: أي استهداف للمنشآت النووية يعني اشتعال المنطقة بأكملها
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بيزشكيان: نحترم سيادة سوريا ويجب مشاركة أطياف الشعب كافة في تقرير مصير البلاد

14:04 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 19.02.2025)
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مشاورات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حول الوضع في سوريا، مؤكدًا أن بلاده تحترم سيادة سوريا، وتم التأكيد على ضرورة مشاركة أطياف الشعب السوري في تقرير مصير البلاد.
وقال بيزشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الذي يزور طهران: "أكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية.. نحن نحترم سيادة سوريا وأكدنا على ضرورة مشاركة أطياف الشعب السوري كافة في تقرير مصير هذا البلد".
فيما قال أمير قطر إنه بحث مع الرئيس الإيراني أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا.
ووصل أمير قطر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.
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ويرافق الأمير في الزيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالإضافة إلى وفد رسمي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
والتقى أمير قطر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وكبارَ المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
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