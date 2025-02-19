https://sarabic.ae/20250219/الرئيس-الإيراني-نحترم-سيادة-سوريا-ويجب-مشاركة-أطياف-الشعب-كافة-في-تقرير-مصير-البلاد-1097961709.html

بيزشكيان: نحترم سيادة سوريا ويجب مشاركة أطياف الشعب كافة في تقرير مصير البلاد

بيزشكيان: نحترم سيادة سوريا ويجب مشاركة أطياف الشعب كافة في تقرير مصير البلاد

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، أنه أجرى مشاورات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حول الوضع في سوريا، مؤكدًا أن بلاده تحترم سيادة سوريا،... 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T14:04+0000

2025-02-19T14:04+0000

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وقال بيزشكيان في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الذي يزور طهران: "أكدنا خلال هذا اللقاء على وحدة الأراضي السورية.. نحن نحترم سيادة سوريا وأكدنا على ضرورة مشاركة أطياف الشعب السوري كافة في تقرير مصير هذا البلد".ووصل أمير قطر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.والتقى أمير قطر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وكبارَ المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).إيران تعلن رصد وإحباط مخططات استخبارية أمريكية وإسرائيلية داخل أراضيهاالحرس الثوري الإيراني: أي استهداف للمنشآت النووية يعني اشتعال المنطقة بأكملها

https://sarabic.ae/20250219/ظريف-منذ-30-عاما-يرددون-أن-إيران-على-بعد-6-أشهر-من-امتلاك-قنبلة-نووية-1097945771.html

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