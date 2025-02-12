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https://sarabic.ae/20250212/خامنئي-يدعو-لتحسين-دقة-الصواريخ-الإيرانية-1097709453.html
‌خامنئي يدعو لتحسين دقة الصواريخ الإيرانية
‌خامنئي يدعو لتحسين دقة الصواريخ الإيرانية
سبوتنيك عربي
أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بـ"التقدم الدفاعي المذهل الذي حققته إيران، خاصة في ظل الحظر المستمر من قبل الأعداء"، على حد قوله. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-12T11:34+0000
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وقال خامنئي، خلال استقباله جمعًا من مسؤولي وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، إن "صناعة الدفاع في إيران، أصبحت في وضع يمكّنها من إنتاج أي قطعة يحتاجها البلد في الداخل، إذا لم يُسمح لنا بشرائها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد على ضرورة استمرارية التقدم في صناعة الدفاع، مؤكدًا أن "الإنجازات الدفاعية حسّنت من مرتبة القدرة الدفاعية لإيران في العالم، لكن هذا لا يعني التوقف أو الرضا بالوضع الراهن"، بحسب قوله.وأضاف خامنئي: "لقد بدأنا من الصفر، ورغم الجهود والإنجازات العديدة التي حققناها، ما زلنا نبتعد عن الخطوط الأمامية في العديد من المجالات"، مؤكدًا أن "الوصول إلى الخطوط الأمامية العسكرية هو جزء من التوجيه القرآني"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد الماضي، إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373".وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه تمت إزاحة الستار عن المنظومة خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة.وأزاحت إيران، في وقت سابق، الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية.وبحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمنظمة الفضاء الإيرانية، للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية، يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرًا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.
https://sarabic.ae/20250203/مسؤول-إيراني-يؤكد-أن-المنشآت-النووية-محمية-بقوة-ويهدد-إسرائيل-1097418685.html
https://sarabic.ae/20250202/إيران-تكشف-عن-أحدث-صواريخها-الباليستية-اعتماد-بمدى-1700-كلم-فيديو-وصور-1097394612.html
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‌خامنئي يدعو لتحسين دقة الصواريخ الإيرانية

11:34 GMT 12.02.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، بـ"التقدم الدفاعي المذهل الذي حققته إيران، خاصة في ظل الحظر المستمر من قبل الأعداء"، على حد قوله.
وقال خامنئي، خلال استقباله جمعًا من مسؤولي وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، إن "صناعة الدفاع في إيران، أصبحت في وضع يمكّنها من إنتاج أي قطعة يحتاجها البلد في الداخل، إذا لم يُسمح لنا بشرائها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وشدد على ضرورة استمرارية التقدم في صناعة الدفاع، مؤكدًا أن "الإنجازات الدفاعية حسّنت من مرتبة القدرة الدفاعية لإيران في العالم، لكن هذا لا يعني التوقف أو الرضا بالوضع الراهن"، بحسب قوله.
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وأضاف خامنئي: "لقد بدأنا من الصفر، ورغم الجهود والإنجازات العديدة التي حققناها، ما زلنا نبتعد عن الخطوط الأمامية في العديد من المجالات"، مؤكدًا أن "الوصول إلى الخطوط الأمامية العسكرية هو جزء من التوجيه القرآني"، على حد قوله.
وأشار إلى ضرورة أن تستمر التحسينات والتطورات في جميع المجالات العسكرية، قائلًا: "على سبيل المثال، إذا تم تحديد مستوى معين من الدقة في الصواريخ، في فترة ما، وإذا كانت هناك حاجة اليوم لزيادة هذه الدقة، فإنه يجب علينا تنفيذ ذلك".
وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الأحد الماضي، إزاحة الستار عن النسخة المطورة من منظومة الدفاع الجوي "باور 2-373".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه تمت إزاحة الستار عن المنظومة خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الجوفضاء، حيث تم عرض صور هذه المنظومة الجديدة لأول مرة.
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وأزاحت إيران، في وقت سابق، الستار عن صاروخها الباليستي الجديد "اعتماد"، في خطوة تعكس تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية.
وبحسب وكالة "تسنيم"، جاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمنظمة الفضاء الإيرانية، للاطلاع على أحدث إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 1700 كلم، بطول 16 متراً وقطر 1.25 متر، كما يتميز برأس حربي موجّه حتى لحظة إصابة الهدف، ما يمنحه دقة عالية في ضرب الأهداف المحددة.

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، أن تطوير القدرات الدفاعية والتقنيات الفضائية الإيرانية، يأتي في إطار الردع وليس لأغراض هجومية، مشيرًا إلى أن هذه القوة تضمن حماية السيادة الوطنية وردع أي تهديدات محتملة.
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