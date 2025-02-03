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مسؤول إيراني يؤكد أن "المنشآت النووية" محمية بقوة.. ويهدد إسرائيل
مسؤول إيراني يؤكد أن "المنشآت النووية" محمية بقوة.. ويهدد إسرائيل
سبوتنيك عربي
تطرق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إلى درجة الأمان التي تتمتع بها الصناعات الإيرانية، موجها تهديدا لإسرائيل، في حال قيامها بأي "تصرف طائش"،... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T07:56+0000
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وشدد إسلامي في برنامج حواري تلفزيوني، أمس الأحد، أن "القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات دفاعية قوية لحماية البلاد، وأن البنية التحتية النووية تم تصميمها بحيث تكون أقل عرضة للضرر وأقل إتاحة للأعداء".وأكد أن "إسرائيل، التي تمارس التهديدات المستمرة، ستتلقى ردا حاسما في حال ارتكبت أي "حماقة"، لافتا إلى أن الصناعات الإيرانية تتمتع بدرجة عالية من الأمن والحماية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في اللقاء التلفزيوني، عن أن طهران بصدد افتتاح منشأة لإنتاج الميثانول خلال الأيام المقبلة، وهو منتج يستخدم في صناعة الأدوية، مبينا أن إيران أصبحت واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حذر مؤخرا من أن "مهاجمة إسرائيل وأمريكا، لمنشآت نووية إيرانية، ستكون من أكبر الأخطاء".وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن "إيران سترد بشكل فوري وحاسم إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم، وهو ما سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة".وأضاف أن "تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية مليء بالعداء وانعدام الثقة"، مشيرا إلى أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، واغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، زادا من تعقيد المشهد".
https://sarabic.ae/20250202/إيران-برنامجنا-النووي-لا-لبس-فيه-وعرضناه-بشكل-كامل-وشفاف-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1097413284.html
https://sarabic.ae/20250131/إيران-تقترح-خطوة-أولى-مهمة-من-جانب-إدارة-ترامب-لكسب-ثقتها-1097360134.html
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مسؤول إيراني يؤكد أن "المنشآت النووية" محمية بقوة.. ويهدد إسرائيل

07:56 GMT 03.02.2025
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský مفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
مفاعل نووي
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský
تابعنا عبر
تطرق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إلى درجة الأمان التي تتمتع بها الصناعات الإيرانية، موجها تهديدا لإسرائيل، في حال قيامها بأي "تصرف طائش"، وفقا لتعبيره.
وشدد إسلامي في برنامج حواري تلفزيوني، أمس الأحد، أن "القوات المسلحة الإيرانية تمتلك قدرات دفاعية قوية لحماية البلاد، وأن البنية التحتية النووية تم تصميمها بحيث تكون أقل عرضة للضرر وأقل إتاحة للأعداء".
وأكد أن "إسرائيل، التي تمارس التهديدات المستمرة، ستتلقى ردا حاسما في حال ارتكبت أي "حماقة"، لافتا إلى أن الصناعات الإيرانية تتمتع بدرجة عالية من الأمن والحماية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
مؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
إيران: برنامجنا النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية للطاقة الذرية
أمس, 20:39 GMT
كما أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في اللقاء التلفزيوني، عن أن طهران بصدد افتتاح منشأة لإنتاج الميثانول خلال الأيام المقبلة، وهو منتج يستخدم في صناعة الأدوية، مبينا أن إيران أصبحت واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن طن الماء الثقيل يبلغ نحو 1.2 مليون دولار، وأن بعض مشتقات الماء الثقيل يصل سعر كل غرام منها إلى 10,000 دولار، مما يعني أن إيران تمتلك "محيطا غير محدود" من الفرص الاقتصادية في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حذر مؤخرا من أن "مهاجمة إسرائيل وأمريكا، لمنشآت نووية إيرانية، ستكون من أكبر الأخطاء".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
إيران تقترح خطوة أولى مهمة من جانب إدارة ترامب لكسب ثقتها
31 يناير, 18:29 GMT
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن "إيران سترد بشكل فوري وحاسم إذا تعرضت مواقعها النووية لهجوم، وهو ما سيؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة".
وأضاف أن "تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية مليء بالعداء وانعدام الثقة"، مشيرا إلى أن "انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، واغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، زادا من تعقيد المشهد".
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