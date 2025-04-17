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بوتين: قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط... فيديو
بوتين: قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وقطر تتعزز، مشيرًا إلى أن قطر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال الرئيس بوتين خلال محادثاته مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني: "علاقاتنا تتعزز. قطر هي أحد شركائنا الرئيسيين بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص".وأوضح بوتين أن روسيا وقطر لديهما ما يكفي من المشاريع المشتركة المثيرة للاهتمام، بما في ذلك في قطاع الغاز.وأوضح بوتين أن روسيا مهتمة بأن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة، قائلا: "نود أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان أن تظل سوريا، أولاً، دولة ذات سيادة ومستقلة وموحدة أراضيها".وأشار بوتين إلى أن قطر تتخذ قرارات بالغة الأهمية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.ودعا الرئيس بوتين أمير قطر لبحث الأحداث في سوريا، بالإضافة إلى قضية تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الروسية موسكو.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجرى في موسكو، يوم الخميس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير إلى روسيا.وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الزعيمين سيناقشان، من بين أمور أخرى، القضايا الأوكرانية والشرق الأوسط.لقاءات بوتين وتميم بن حمد آل ثاني... تاريخ من التنسيق الروسي القطريأمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في موسكو
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روسيا, قطر, العالم, العالم العربي, видео
روسيا, قطر, العالم, العالم العربي, видео

بوتين: قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط... فيديو

10:53 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 11:32 GMT 17.04.2025)
© Sputnikبوتين يستقبل أمير قطر في الكرملين
بوتين يستقبل أمير قطر في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وقطر تتعزز، مشيرًا إلى أن قطر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس بوتين خلال محادثاته مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني: "علاقاتنا تتعزز. قطر هي أحد شركائنا الرئيسيين بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص".
© Ruptly
وأوضح بوتين أن روسيا وقطر لديهما ما يكفي من المشاريع المشتركة المثيرة للاهتمام، بما في ذلك في قطاع الغاز.

لدينا العديد من المشاريع المثيرة للاهتمام، ونحن نتعاون بشكل فعال في تنظيم مصدري الغاز، وآمل حقا أن يكون لدينا مشاريع مشتركة مثيرة للاهتمام هنا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن روسيا مهتمة بأن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة، قائلا: "نود أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان أن تظل سوريا، أولاً، دولة ذات سيادة ومستقلة وموحدة أراضيها".
وأشار بوتين إلى أن قطر تتخذ قرارات بالغة الأهمية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

نعلم أن قطر تبذل جهودًا حثيثة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وللأسف، لم تنفذ المبادرات التي طرحتها، بما في ذلك مبادراتكم. ولا يزال المدنيون يقتلون في فلسطين، وهي مأساة حقيقية اليوم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ودعا الرئيس بوتين أمير قطر لبحث الأحداث في سوريا، بالإضافة إلى قضية تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

نود أن نناقش معكم إمكانية تقديم المساعدة للشعب السوري، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. هناك العديد من المشاكل هناك (في سوريا)، سياسية، وأمنية، وكذلك هناك مشكلات ذات طابع اقتصادي بحت".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الروسية موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجرى في موسكو، يوم الخميس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير إلى روسيا.

وبحسب الكرملين، فإن الخطط تشمل مناقشة القضايا الراهنة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الرئيسية على الأجندة الدولية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الزعيمين سيناقشان، من بين أمور أخرى، القضايا الأوكرانية والشرق الأوسط.
لقاءات بوتين وتميم بن حمد آل ثاني... تاريخ من التنسيق الروسي القطري
أمير قطر يزور روسيا لبحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس بوتين
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