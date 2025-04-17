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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
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https://sarabic.ae/20250417/أمير-قطر-يصل-إلى-روسيا-في-زيارة-رسمية-عاجل--1099621577.html
أمير قطر يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو
أمير قطر يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو
سبوتنيك عربي
وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس،إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:14+0000
2025-04-17T09:39+0000
روسيا
قطر
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وبحسب الكرملين، فإن الخطط تشمل مناقشة القضايا الراهنة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الرئيسية على الأجندة الدولية.وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الزعيمين سيناقشان، من بين أمور أخرى، القضايا الأوكرانية والشرق الأوسط.أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.
https://sarabic.ae/20250416/لقاءات-بوتين-وتميم-بن-حمد-آل-ثاني-تاريخ-من-التنسيق-الروسي-القطري---1099604375.html
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روسيا, قطر
روسيا, قطر

أمير قطر يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو

09:14 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 09:39 GMT 17.04.2025)
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Photo
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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس،إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجرى في موسكو، يوم الخميس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير إلى روسيا.

وبحسب الكرملين، فإن الخطط تشمل مناقشة القضايا الراهنة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات مع التركيز على المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الرئيسية على الأجندة الدولية.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الزعيمين سيناقشان، من بين أمور أخرى، القضايا الأوكرانية والشرق الأوسط.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر القمة المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في دوشنبه، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
لقاءات بوتين وتميم بن حمد آل ثاني... تاريخ من التنسيق الروسي القطري
أمس, 14:54 GMT
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.
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