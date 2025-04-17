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غرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا

غرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا

سبوتنيك عربي

تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، عن دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وروسيا. 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T09:49+0000

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وقال خليفة بن جاسم آل ثاني في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، عقدنا عدة اجتماعات بين الجانبين القطري والروسي. وقد شهدنا العديد من التطورات التي حسنت بشكل كبير أرقام تجارتنا. نحن نرى نموًا سنويًا، وفي عام 2024، لاحظنا نموًا بثلاثة أضعاف في تجارتنا. نأمل أن تستمر تجارتنا في النمو".وأضاف: "منذ أن تم تأسيس مجلسنا المشترك، شهدت التجارة بين بلدينا، قطر وروسيا الاتحادية، نمواً بأرقام من خانتين سنويًا. في العام الماضي، ارتفع النمو بنسبة 600% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعد علامة جيدة على التعاون بين بلدينا. نأمل أن نرى المزيد من الاستثمارات على الجانبين".وفي سؤال، حول المشاريع التي يتم تنسيقها بواسطة مجلس الأعمال بين البلدين، قال خليفة بن جاسم آل ثاني: "اليوم شهدنا توقيع اتفاقية بين شركة الأدوية الروسية ومنطقة قطر الحرة لإنشاء مصنع روسي في الدوحة. وهناك أيضًا تعاونات أخرى سيتم توقيعها بعد المؤتمر. لدينا خمس اتفاقيات تعاون بين رجال الأعمال القطريين والروس. كما ناقش الجانبان التعاون في القطاع المالي، بالإضافة إلى البنية التحتية، اللوجستيات، الكهرباء، النقل، النفط والغاز، وغيرها".وفي سؤال، عن أبرز مجالات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها أو المنتظرة مع الغرف التجارية الروسية، خلص إلى أن "اليوم نرى اتفاقية في مجال التكنولوجيا، وهناك أيضًا اتفاقيات في مجال الأدوية. كما تم توقيع اتفاقيات أخرى في مجال البنية التحتية".وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988، ثم اعترفت قطر رسميا بروسيا الاتحادية عام 1991. وحتى عام 2011 استمر الحوار السياسي المستقر بين روسيا وقطر، بينما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيابوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة

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