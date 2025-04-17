غرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا

عربي
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: ازدواجية المعايير الأوروبية لا مصداقية لها وهي مسألة مصالح وغايات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام يزداد في ليبيا مع استمرار مشاورات اللجنة الأممية بشأن حل أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:22 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
16:37 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250417/غرفة-تجارة-قطر-اتفاقيات-جديدة-في-مجال-التكنولوجيا-والصيدلة-والبنية-التحتية-مع-روسيا-1099622697.html
غرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا
غرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا
سبوتنيك عربي
تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، عن دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وروسيا. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:49+0000
2025-04-17T09:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099622905_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_23b1409295fed09dccfd3d6e0b045a93.jpg
وقال خليفة بن جاسم آل ثاني في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، عقدنا عدة اجتماعات بين الجانبين القطري والروسي. وقد شهدنا العديد من التطورات التي حسنت بشكل كبير أرقام تجارتنا. نحن نرى نموًا سنويًا، وفي عام 2024، لاحظنا نموًا بثلاثة أضعاف في تجارتنا. نأمل أن تستمر تجارتنا في النمو".وأضاف: "منذ أن تم تأسيس مجلسنا المشترك، شهدت التجارة بين بلدينا، قطر وروسيا الاتحادية، نمواً بأرقام من خانتين سنويًا. في العام الماضي، ارتفع النمو بنسبة 600% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعد علامة جيدة على التعاون بين بلدينا. نأمل أن نرى المزيد من الاستثمارات على الجانبين".وفي سؤال، حول المشاريع التي يتم تنسيقها بواسطة مجلس الأعمال بين البلدين، قال خليفة بن جاسم آل ثاني: "اليوم شهدنا توقيع اتفاقية بين شركة الأدوية الروسية ومنطقة قطر الحرة لإنشاء مصنع روسي في الدوحة. وهناك أيضًا تعاونات أخرى سيتم توقيعها بعد المؤتمر. لدينا خمس اتفاقيات تعاون بين رجال الأعمال القطريين والروس. كما ناقش الجانبان التعاون في القطاع المالي، بالإضافة إلى البنية التحتية، اللوجستيات، الكهرباء، النقل، النفط والغاز، وغيرها".وفي سؤال، عن أبرز مجالات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها أو المنتظرة مع الغرف التجارية الروسية، خلص إلى أن "اليوم نرى اتفاقية في مجال التكنولوجيا، وهناك أيضًا اتفاقيات في مجال الأدوية. كما تم توقيع اتفاقيات أخرى في مجال البنية التحتية".وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988، ثم اعترفت قطر رسميا بروسيا الاتحادية عام 1991. وحتى عام 2011 استمر الحوار السياسي المستقر بين روسيا وقطر، بينما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيابوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة
https://sarabic.ae/20250417/أمير-قطر-يصل-إلى-روسيا-في-زيارة-رسمية-عاجل--1099621577.html
https://sarabic.ae/20250416/لقاءات-بوتين-وتميم-بن-حمد-آل-ثاني-تاريخ-من-التنسيق-الروسي-القطري---1099604375.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099622905_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ae15fda534f8bb004d00413293b5b6d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

غرفة تجارة قطر: اتفاقيات جديدة في مجال التكنولوجيا والصيدلة والبنية التحتية مع روسيا

09:49 GMT 17.04.2025
© Sputnik . Sputnikرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني
رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، خليفة بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، عن دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وروسيا.
وقال خليفة بن جاسم آل ثاني في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "منذ تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، عقدنا عدة اجتماعات بين الجانبين القطري والروسي. وقد شهدنا العديد من التطورات التي حسنت بشكل كبير أرقام تجارتنا. نحن نرى نموًا سنويًا، وفي عام 2024، لاحظنا نموًا بثلاثة أضعاف في تجارتنا. نأمل أن تستمر تجارتنا في النمو".
وأضاف: "منذ أن تم تأسيس مجلسنا المشترك، شهدت التجارة بين بلدينا، قطر وروسيا الاتحادية، نمواً بأرقام من خانتين سنويًا. في العام الماضي، ارتفع النمو بنسبة 600% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعد علامة جيدة على التعاون بين بلدينا. نأمل أن نرى المزيد من الاستثمارات على الجانبين".
© Sputnik . Sputnikرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني
رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني
© Sputnik . Sputnik
وفي سؤال، حول المشاريع التي يتم تنسيقها بواسطة مجلس الأعمال بين البلدين، قال خليفة بن جاسم آل ثاني: "اليوم شهدنا توقيع اتفاقية بين شركة الأدوية الروسية ومنطقة قطر الحرة لإنشاء مصنع روسي في الدوحة. وهناك أيضًا تعاونات أخرى سيتم توقيعها بعد المؤتمر. لدينا خمس اتفاقيات تعاون بين رجال الأعمال القطريين والروس. كما ناقش الجانبان التعاون في القطاع المالي، بالإضافة إلى البنية التحتية، اللوجستيات، الكهرباء، النقل، النفط والغاز، وغيرها".
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
أمير قطر يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو
09:14 GMT
وردا على سؤال، حول أكبر المشاريع التي يمكن تنفيذها في إطار التعاون بين البلدين، أكد أن "أكبر تعاون لدينا هو في قطاع النفط والغاز. قطر هي مستثمر كبير في شركة "روسلاب"، كما استثمرنا في التكنولوجيا. والآن نحن نركز على الزراعة، حيث أن الزراعة والأمن الغذائي من الأولويات الهامة".
الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر القمة المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا في دوشنبه، طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
لقاءات بوتين وتميم بن حمد آل ثاني... تاريخ من التنسيق الروسي القطري
أمس, 14:54 GMT
وفي سؤال، عن أبرز مجالات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها أو المنتظرة مع الغرف التجارية الروسية، خلص إلى أن "اليوم نرى اتفاقية في مجال التكنولوجيا، وهناك أيضًا اتفاقيات في مجال الأدوية. كما تم توقيع اتفاقيات أخرى في مجال البنية التحتية".
وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988، ثم اعترفت قطر رسميا بروسيا الاتحادية عام 1991. وحتى عام 2011 استمر الحوار السياسي المستقر بين روسيا وقطر، بينما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: الدوحة مستعدة للتوسط لحل النزاع في أوكرانيا
بوتين وأمير قطر يؤكدان استعدادهما لتسهيل إعادة التهدئة في غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала