https://sarabic.ae/20250417/الكرملين-يكشف-تفاصيل-زيارة-أمير-قطر-إلى-روسيا-1099624583.html
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسيا
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، للصحفيين عقب اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه سيتم تبادل... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:52+0000
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2025-04-17T09:52+0000
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وقال بيسكوف: "ستجري اليوم مفاوضات روسية قطرية في قصر الكرملين ، وسيكون حوار بين بوتين وآل ثاني في إطارٍ ضيق. وسيعقب ذلك محادثات روسية قطرية على شكل فطور رسمي، كما ستقام مراسم تبادل الوثائق الموقعة".وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس،إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجرى في موسكو، يوم الخميس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير إلى روسيا.وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.أمير قطر يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو
https://sarabic.ae/20250416/لقاءات-بوتين-وتميم-بن-حمد-آل-ثاني-تاريخ-من-التنسيق-الروسي-القطري---1099604375.html
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روسيا, قطر, العالم, العالم العربي
روسيا, قطر, العالم, العالم العربي
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسيا
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، للصحفيين عقب اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه سيتم تبادل الوثائق.
وقال بيسكوف: "ستجري اليوم مفاوضات روسية قطرية في قصر الكرملين ، وسيكون حوار بين بوتين وآل ثاني في إطارٍ ضيق. وسيعقب ذلك محادثات روسية قطرية على شكل فطور رسمي، كما ستقام مراسم تبادل الوثائق الموقعة".
وأضاف: "قطر شريكنا الوثيق حاليًا في العديد من القضايا الإقليمية، بل والعالمية أيضًا. وتشهد العلاقات الروسية القطرية تطورًا ديناميكيًا للغاية. وهناك اتصالات متكررة بين رئيسي الدولتين".
وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس،إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجرى في موسكو، يوم الخميس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير إلى روسيا.
أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الأربعاء، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يعتزم خلال زيارته لروسيا بحث القضايا الدولية والعلاقات الثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.