https://sarabic.ae/20250417/الكرملين-يكشف-تفاصيل-زيارة-أمير-قطر-إلى-روسيا-1099624583.html

الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسيا

الكرملين يكشف تفاصيل زيارة أمير قطر إلى روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، للصحفيين عقب اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إنه سيتم تبادل... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T09:52+0000

2025-04-17T09:52+0000

2025-04-17T09:52+0000

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وقال بيسكوف: "ستجري اليوم مفاوضات روسية قطرية في قصر الكرملين ، وسيكون حوار بين بوتين وآل ثاني في إطارٍ ضيق. وسيعقب ذلك محادثات روسية قطرية على شكل فطور رسمي، كما ستقام مراسم تبادل الوثائق الموقعة".وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس،إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا، حطت طائرته في مطار "فنوكوفو 2" في موسكو.وأشارت وكالة الأنباء القطرية، في وقت سابق، إلى أن الأمير سيبحث مع الرئيس بوتين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والأحداث الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن مفاوضات بين أمير قطر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستجرى في موسكو، يوم الخميس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير إلى روسيا.وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر والاتحاد السوفييتي في 1 أغسطس/ آب عام 1988. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطر في فبراير/ شباط من عام 2007، ثم زار أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني روسيا مرتين في زيارتين رسميتين، ديسمبر/ كانون الأول 2001، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2010. كذلك زار رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، روسيا في عامي 2007 و2010.أمير قطر يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو

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