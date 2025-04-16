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https://sarabic.ae/20250416/المتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-يكشف-عن-مشروع-كبير-لدعم-سوريا-1099589721.html
المتحدث باسم الخارجية القطرية يكشف عن مشروع كبير لدعم سوريا
المتحدث باسم الخارجية القطرية يكشف عن مشروع كبير لدعم سوريا
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، عن "مشروع كبير لدعم سوريا في قطاع الكهرباء، من خلال إمدادات أنابيب الغاز عبر الأردن". 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T08:36+0000
2025-04-16T08:36+0000
قطر
أخبار سوريا اليوم
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وأكد الأنصاري في حديث لـ"روسيا اليوم"، أن الهدف من هذا المشروع، هو دعم الشعب السوري بالكهرباء، من خلال زيادة عدد ساعات التغذية اليومية تدريجياً"، مشيراً إلى "امكانية تزويد المدن السورية بالكهرباء بين 3-4 ساعات يومياً".ووصف الأنصاري ذلك بـ "الكارثة للوضع الاقتصادي والصناعي والصحي، باعتبار أن انقطاع الكهرباء يؤثر على جميع هذه القطاعات، ولذلك كان لا بد من بذل الجهود لدعم زيادة عدد ساعات التشغيل، ودعم إعادة تشغيل القطاع الصناعي عن طريق عودة الكهرباء أو على الأقل زيادة عدد ساعات تشغيلها يومياُ في المدن السورية كافة".ورأى الأنصاري أن "سوريا تخرج اليوم من حالة حرب، استمرت لأكثر من عقد من الزمن، إلى فضاء دولي وإقليمي مضطرب، وعليه ليس سهلاً على أي حكومة تتولى سدّة الحكم أن تتعامل مع هذا الوضع الداخلي والدولي، خاصة أن سوريا ليست الأزمة الوحيدة في المنطقة، ما جعلها بعيدة عن الاهتمام اللازم، رغم حاجتها الماسة لدعم مؤسسات الدولة وإعادة بناء بلد دمرته الحرب لسنوات".وتابع الأنصاري: "نحن متفائلون بالخطوات التي قامت بها الحكومة الجديدة، سواء في ما يتعلق بالحوار الوطني، أو تشكيل الحكومة الجديدة، أو الحراك الدولي المهم الذي تقوم به حكومة دمشق".واختتم الأنصاري حديثه": "منخرطون بشكل إيجابي مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف الأفكار الاقتصادية"، وأضاف: "من المعلوم للجميع أن طريقة قطر الأساسية هي تصدير الغاز المسال، وناقلاتنا تنطلق من الموانئ القطري إلى العالم أجمع، لكن لدينا إمدادات عبر الأنابيب لمشروع لسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وجميع هذه الأفكار الإيجابية ستطرح في المنطقة وستلاقي دعماً قطرياً في جميع المراحل".
https://sarabic.ae/20250115/باحث-اقتصادي-مشروع-خط-الغاز-القطري-يكرس-النفوذ-التركي-في-سوريا-ويمثل-ضرورة-لأوروبا-1096808274.html
https://sarabic.ae/20250114/ما-قصة-مشروع-أنبوب-الغاز-القطري-عبر-سوريا-وعلاقته-بالتحولات-في-دمشق-1096790626.html
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قطر, أخبار سوريا اليوم
قطر, أخبار سوريا اليوم

المتحدث باسم الخارجية القطرية يكشف عن مشروع كبير لدعم سوريا

08:36 GMT 16.04.2025
© RTالمتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري
المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© RT
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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، عن "مشروع كبير لدعم سوريا في قطاع الكهرباء، من خلال إمدادات أنابيب الغاز عبر الأردن".
وأكد الأنصاري في حديث لـ"روسيا اليوم"، أن الهدف من هذا المشروع، هو دعم الشعب السوري بالكهرباء، من خلال زيادة عدد ساعات التغذية اليومية تدريجياً"، مشيراً إلى "امكانية تزويد المدن السورية بالكهرباء بين 3-4 ساعات يومياً".

ورداً على سؤال حول علاقة المشروع القطري الذي تنفذه الحكومة القطرية اليوم بما تم الحديث عنه عام 2011، حول رغبة قطرية للتعاون مع أوروبا في مجال الغاز، من خلال مد أنابيب غاز عبر سوريا ودول أخرى في المنطقة، قال الأنصاري: "الهدف من المشروع هو معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء في سوريا، فهل يعقل أن تتزود العاصمة السورية دمشق وهي إحدى المدن حيوية، بالكهرباء ساعة واحدة يومياً؟".

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ووصف الأنصاري ذلك بـ "الكارثة للوضع الاقتصادي والصناعي والصحي، باعتبار أن انقطاع الكهرباء يؤثر على جميع هذه القطاعات، ولذلك كان لا بد من بذل الجهود لدعم زيادة عدد ساعات التشغيل، ودعم إعادة تشغيل القطاع الصناعي عن طريق عودة الكهرباء أو على الأقل زيادة عدد ساعات تشغيلها يومياُ في المدن السورية كافة".

وأكد الأنصاري أنه "من خلال مشروع إمدادات الغاز، تركيزنا الأساسي على دعم الشعب السوري لإعادة بناء دولته، وكل ما دون ذلك يأخذ مقعداً خلفياً في المحادثات"، وتابع: "هدفنا الاستماع ألى ما يريده الشعب السوري، وتحتاج إليه سوريا في هذه المرحلة، لنقدم لها الدعم بشكل جماعي في المنطقة عبر العالم، لتتمكن من النجاح وتحقيق تطلعات الشعب السوري".

ورأى الأنصاري أن "سوريا تخرج اليوم من حالة حرب، استمرت لأكثر من عقد من الزمن، إلى فضاء دولي وإقليمي مضطرب، وعليه ليس سهلاً على أي حكومة تتولى سدّة الحكم أن تتعامل مع هذا الوضع الداخلي والدولي، خاصة أن سوريا ليست الأزمة الوحيدة في المنطقة، ما جعلها بعيدة عن الاهتمام اللازم، رغم حاجتها الماسة لدعم مؤسسات الدولة وإعادة بناء بلد دمرته الحرب لسنوات".
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وتابع الأنصاري: "نحن متفائلون بالخطوات التي قامت بها الحكومة الجديدة، سواء في ما يتعلق بالحوار الوطني، أو تشكيل الحكومة الجديدة، أو الحراك الدولي المهم الذي تقوم به حكومة دمشق".
ولفت إلى "وجود تواصل مستمر بين حكومتي قطر وسوريا على المستوى السياسي والاقتصادي والأنساني"، وأضاف: "كان هناك دور إيجابي ومهم لجميع شركاءنا في المنطقة، بدعم حكومة دمشق"، مشيراً إلى "أن اللقاءات المثمرة التي جمعت الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع مع رؤساء دول عربية، تساهم في توفير أجواء من الاستقرار وتعزيز العلاقات الإيجابية".
واختتم الأنصاري حديثه": "منخرطون بشكل إيجابي مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف الأفكار الاقتصادية"، وأضاف: "من المعلوم للجميع أن طريقة قطر الأساسية هي تصدير الغاز المسال، وناقلاتنا تنطلق من الموانئ القطري إلى العالم أجمع، لكن لدينا إمدادات عبر الأنابيب لمشروع لسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وجميع هذه الأفكار الإيجابية ستطرح في المنطقة وستلاقي دعماً قطرياً في جميع المراحل".
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