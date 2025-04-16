https://sarabic.ae/20250416/المتحدث-باسم-الخارجية-القطرية-يكشف-عن-مشروع-كبير-لدعم-سوريا-1099589721.html

المتحدث باسم الخارجية القطرية يكشف عن مشروع كبير لدعم سوريا

المتحدث باسم الخارجية القطرية يكشف عن مشروع كبير لدعم سوريا

سبوتنيك عربي

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، عن "مشروع كبير لدعم سوريا في قطاع الكهرباء، من خلال إمدادات أنابيب الغاز عبر الأردن". 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T08:36+0000

2025-04-16T08:36+0000

2025-04-16T08:36+0000

قطر

أخبار سوريا اليوم

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وأكد الأنصاري في حديث لـ"روسيا اليوم"، أن الهدف من هذا المشروع، هو دعم الشعب السوري بالكهرباء، من خلال زيادة عدد ساعات التغذية اليومية تدريجياً"، مشيراً إلى "امكانية تزويد المدن السورية بالكهرباء بين 3-4 ساعات يومياً".ووصف الأنصاري ذلك بـ "الكارثة للوضع الاقتصادي والصناعي والصحي، باعتبار أن انقطاع الكهرباء يؤثر على جميع هذه القطاعات، ولذلك كان لا بد من بذل الجهود لدعم زيادة عدد ساعات التشغيل، ودعم إعادة تشغيل القطاع الصناعي عن طريق عودة الكهرباء أو على الأقل زيادة عدد ساعات تشغيلها يومياُ في المدن السورية كافة".ورأى الأنصاري أن "سوريا تخرج اليوم من حالة حرب، استمرت لأكثر من عقد من الزمن، إلى فضاء دولي وإقليمي مضطرب، وعليه ليس سهلاً على أي حكومة تتولى سدّة الحكم أن تتعامل مع هذا الوضع الداخلي والدولي، خاصة أن سوريا ليست الأزمة الوحيدة في المنطقة، ما جعلها بعيدة عن الاهتمام اللازم، رغم حاجتها الماسة لدعم مؤسسات الدولة وإعادة بناء بلد دمرته الحرب لسنوات".وتابع الأنصاري: "نحن متفائلون بالخطوات التي قامت بها الحكومة الجديدة، سواء في ما يتعلق بالحوار الوطني، أو تشكيل الحكومة الجديدة، أو الحراك الدولي المهم الذي تقوم به حكومة دمشق".واختتم الأنصاري حديثه": "منخرطون بشكل إيجابي مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف الأفكار الاقتصادية"، وأضاف: "من المعلوم للجميع أن طريقة قطر الأساسية هي تصدير الغاز المسال، وناقلاتنا تنطلق من الموانئ القطري إلى العالم أجمع، لكن لدينا إمدادات عبر الأنابيب لمشروع لسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وجميع هذه الأفكار الإيجابية ستطرح في المنطقة وستلاقي دعماً قطرياً في جميع المراحل".

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