دولتان عربيتان في مقدمة الداعمين لقطاع الكهرباء في سوريا

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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
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نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
18:00 GMT
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مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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https://sarabic.ae/20250318/دولتان-عربيتان-في-مقدمة-الداعمين-لقطاع-الكهرباء-في-سوريا-1098732412.html
دولتان عربيتان في مقدمة الداعمين لقطاع الكهرباء في سوريا
دولتان عربيتان في مقدمة الداعمين لقطاع الكهرباء في سوريا
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن دولتين عربيتين أبدتا رغبتهما في دعم قطاع الکهرباء السوري، الذي يعاني من تهالك البنية التحتية، سواء في خطوط النقل... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T05:51+0000
2025-03-18T05:51+0000
اقتصاد
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
طاقة
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وذكر التقرير أن سوريا تتطلع في عهدها الجديد إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة، وتحديدًا الكهرباء.وفي حوار مع منصة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، كشف المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع بوزارة الكهرباء السورية، خالد أبودي، التفاصيل كافةً للتطورات الأخيرة بقطاع الكهرباء.وتحدث أبودي عن أبرز الدول الداعمة لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا، إلى جانب أهم الخطط للتغلب على العجز في توليد الكهرباء، فضلًا عن أرقام وإحصاءات حصرية تخصّ هذا القطاع الحيوي.وأضاف أن "قطر عملت أیضًا على تقدیم الغاز الطبیعي (ملیوني متر مکعب لتولید ما یعادل 400 میغاواط) عبر الأراضي الأردنیة لتشغیل محطات تولید الکهرباء في سوریا، مما یسهم في تحسین التغذیة الکهربائیة الیومیة".وشدد أبودي على أن الوضع الحالي لقطاع الکهرباء السوري یواجه تحديات کبيرة، ولکنه یشهد جهودًا لتحسینه، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجیة الحالیة لا تتجاوز 1300 میغاواط، بینما تحتاج البلاد إلی نحو 6500 میغاواط لتلبیة الطلب الکامل.وخلص إلى أن محطات التولید وخطوط النقل تعرضت لأضرار جسیمة، خلال السنوات الماضیة، مما أدى إلی خروج بعضها عن الخدمة. مؤكدا صعوبة تأمین قطع الغیار والتمویل اللازم للصیانة بسبب العقوبات الاقتصادية.دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية لعام 2025دولة عربية تتصدر أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في فبراير 2025
https://sarabic.ae/20250313/دولة-عربية-تطلق-مبادرة-لتزويد-سوريا-بالغاز-1098645832.html
https://sarabic.ae/20250131/الطاقة-المتجددة-في-سوريا-تحديات-وفرص-في-صحراء-تدمر--1097337320.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, طاقة

دولتان عربيتان في مقدمة الداعمين لقطاع الكهرباء في سوريا

05:51 GMT 18.03.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho برج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Photo / Unsplash/ Leohoho
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كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أن دولتين عربيتين أبدتا رغبتهما في دعم قطاع الکهرباء السوري، الذي يعاني من تهالك البنية التحتية، سواء في خطوط النقل والتوزيع، أو في محطات الكهرباء التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وعاجلة.
وذكر التقرير أن سوريا تتطلع في عهدها الجديد إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة في قطاع الطاقة، وتحديدًا الكهرباء.
وفي حوار مع منصة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، كشف المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع بوزارة الكهرباء السورية، خالد أبودي، التفاصيل كافةً للتطورات الأخيرة بقطاع الكهرباء.
وتحدث أبودي عن أبرز الدول الداعمة لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا، إلى جانب أهم الخطط للتغلب على العجز في توليد الكهرباء، فضلًا عن أرقام وإحصاءات حصرية تخصّ هذا القطاع الحيوي.
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
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وقال أبودي إن هناك دول عربیة أبدت رغبتها في دعم قطاع الکهرباء السوري، سواء من خلال تقدیم الخبرات أو الاستثمار. منها قطر والأردن، فقد أعلنت قطر مبادرة لدعم البنیة التحتیة لقطاع الکهرباء في سوریا، تشمل تزوید البلاد بإمدادات کهربائیة عبر الأردن، وتهدف هذه المبادرة إلی تحسین استقرار الشبکة الکهربائیة وتوفیر الکهرباء.
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وأضاف أن "قطر عملت أیضًا على تقدیم الغاز الطبیعي (ملیوني متر مکعب لتولید ما یعادل 400 میغاواط) عبر الأراضي الأردنیة لتشغیل محطات تولید الکهرباء في سوریا، مما یسهم في تحسین التغذیة الکهربائیة الیومیة".
وأشار أبودي إلى أن الأردن أبدى استعداده لتزوید سوريا بالکهرباء عبر شبکات النقل الدولیة بمجرد استکمال الإصلاحات الفنیة اللازمة داخل سوریا.
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وشدد أبودي على أن الوضع الحالي لقطاع الکهرباء السوري یواجه تحديات کبيرة، ولکنه یشهد جهودًا لتحسینه، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجیة الحالیة لا تتجاوز 1300 میغاواط، بینما تحتاج البلاد إلی نحو 6500 میغاواط لتلبیة الطلب الکامل.
وخلص إلى أن محطات التولید وخطوط النقل تعرضت لأضرار جسیمة، خلال السنوات الماضیة، مما أدى إلی خروج بعضها عن الخدمة. مؤكدا صعوبة تأمین قطع الغیار والتمویل اللازم للصیانة بسبب العقوبات الاقتصادية.
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