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دولة عربية تطلق مبادرة لتزويد سوريا بالغاز
دولة عربية تطلق مبادرة لتزويد سوريا بالغاز
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، اليوم الخميس، عن إطلاقها مبادرة لتوفير إمدادات من الغاز الطبيعي لسوريا، عبر الأراضي ‏الأردنية. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T18:43+0000
2025-03-13T18:43+0000
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وأشار وزير الكهرباء السوري في الحكومة الانتقالية، عمر شقروق، إلى أن "قطر ستزود محطة ‏دير علي بـ2 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، ما ‏سيسهم بتوليد ‌‏400 ميغا واط إضافية من الكهرباء، وهي جزء من حاجة ‏سوريا، التي تقدر ‏بنحو 6500 ميغا واط".‏وتابع لافتا إلى أن "الإمدادات ستزيد من ساعات التغذية ‏الكهربائية اليومية ‏بمقدار 2 إلى 4 ساعات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الحياة اليومية ‏للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد".وواصل موضحاً أن "إمدادات الغاز ستنقل ‏عبر الخط العربي للغاز، الذي يمر من أراضي الأردن"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".من ناحيته، قال القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا، خليفة عبد الله آل ‏محمود ‏الشريف، أن "المبادرة تأتي تنفيذاً ‏لتوجيهات أمير دولة ‏قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبدعم من صندوق ‏قطر ‏للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وبرنامج ‏الأمم ‏المتحدة الإنمائي الذي سيشرف على مراحل التنفيذ".وفي سياق متصل، أوضح مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في سوريا، عمر ‏بريجاوي، أن "الدعم بالغاز القطري سيترك أثرا إيجابيا على استقرار ‏الشبكة ‏الكهربائية في سوريا التي تأثرت خلال السنوات السابقة".ومضى لافتا إلى أن ‏"البلوك ‏الثاني في محطة دير علي جاهز للدخول في الخدمة بعد خضوعه ‏لأعمال ‏إعادة تأهيل خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادا لاستقبال الغاز القادم ‏من ‏قطر".‏
https://sarabic.ae/20250115/باحث-اقتصادي-مشروع-خط-الغاز-القطري-يكرس-النفوذ-التركي-في-سوريا-ويمثل-ضرورة-لأوروبا-1096808274.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

دولة عربية تطلق مبادرة لتزويد سوريا بالغاز

18:43 GMT 13.03.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Freudenau أنابيب غاز
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Photo / Unsplash/ Jens Freudenau
تابعنا عبر
أعلنت دولة عربية، اليوم الخميس، عن إطلاقها مبادرة لتوفير إمدادات من الغاز الطبيعي لسوريا، عبر الأراضي ‏الأردنية.
وأشار وزير الكهرباء السوري في الحكومة الانتقالية، عمر شقروق، إلى أن "قطر ستزود محطة ‏دير علي بـ2 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، ما ‏سيسهم بتوليد ‌‏400 ميغا واط إضافية من الكهرباء، وهي جزء من حاجة ‏سوريا، التي تقدر ‏بنحو 6500 ميغا واط".‏
وتابع لافتا إلى أن "الإمدادات ستزيد من ساعات التغذية ‏الكهربائية اليومية ‏بمقدار 2 إلى 4 ساعات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الحياة اليومية ‏للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد".
وواصل موضحاً أن "إمدادات الغاز ستنقل ‏عبر الخط العربي للغاز، الذي يمر من أراضي الأردن"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
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من ناحيته، قال القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا، خليفة عبد الله آل ‏محمود ‏الشريف، أن "المبادرة تأتي تنفيذاً ‏لتوجيهات أمير دولة ‏قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبدعم من صندوق ‏قطر ‏للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وبرنامج ‏الأمم ‏المتحدة الإنمائي الذي سيشرف على مراحل التنفيذ".
وفي سياق متصل، أوضح مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في سوريا، عمر ‏بريجاوي، أن "الدعم بالغاز القطري سيترك أثرا إيجابيا على استقرار ‏الشبكة ‏الكهربائية في سوريا التي تأثرت خلال السنوات السابقة".
ومضى لافتا إلى أن ‏"البلوك ‏الثاني في محطة دير علي جاهز للدخول في الخدمة بعد خضوعه ‏لأعمال ‏إعادة تأهيل خلال الأيام القليلة الماضية، استعدادا لاستقبال الغاز القادم ‏من ‏قطر".
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