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القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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قوات إسرائيلية تقتحم قرية القحطانية بريف القنيطرة وتجري عمليات تفتيش
قوات إسرائيلية تقتحم قرية القحطانية بريف القنيطرة وتجري عمليات تفتيش
سبوتنيك عربي
اقتحمت قوات إسرائيلية، قرية القحطانية بريف القنيطرة جنوبي سوريا، ونفّذت عمليات تفتيش طالت منازل سكنية، ومدرسة أثناء الدوام الرسمي للطلاب، ما أثار حالة من الذعر... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T08:58+0000
2025-04-23T08:58+0000
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وأفادت مصادر محلية لوسائل إعلام سورية، "دخلت دورية مؤلفة من سبع سيارات عسكرية إلى القرية، حيث داهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل وشرعوا في تفتيشها بزعم البحث عن أسلحة".ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بالتوازي مع توسيع قوات الاحتلال تحركاتها في المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث توغلت قوة عسكرية بعد منتصف ليل الإثنين الماضي، في قريتي الأصبح والعشة بريف القنيطرة، وأمرت السكان عبر مكبرات الصوت بعدم مغادرة منازلهم، قبل أن تنفّذ عمليات تفتيش في أحد منازل قرية العشة. يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تصاعدت بشكل كبير، منذ رحيل حكومة الأسد، حيث شنّت مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية.وتزامنت تلك الهجمات مع عمليات توغل برية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت قوات الاحتلال على المنطقة العازلة، وانتقلت لتنفيذ عمليات مداهمة في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20250422/سوريا-تشدد-إجراءاتها-الأمنية-بعد-تحذيرات-أمريكية-من-هجمات-محتملة-1099777323.html
https://sarabic.ae/20250420/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-من-الجولان-نسيطر-على-نقاط-مفتاحية-ودخلنا-لأن-سوريا-تفككت-صور-وفيديو--1099731718.html
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أخبار سوريا اليوم, القنيطرة, إسرائيل, مداهمة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, القنيطرة, إسرائيل, مداهمة, العالم العربي

قوات إسرائيلية تقتحم قرية القحطانية بريف القنيطرة وتجري عمليات تفتيش

08:58 GMT 23.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقوات إسرائيلية في سوريا
قوات إسرائيلية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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اقتحمت قوات إسرائيلية، قرية القحطانية بريف القنيطرة جنوبي سوريا، ونفّذت عمليات تفتيش طالت منازل سكنية، ومدرسة أثناء الدوام الرسمي للطلاب، ما أثار حالة من الذعر في أوساط المدنيين.
وأفادت مصادر محلية لوسائل إعلام سورية، "دخلت دورية مؤلفة من سبع سيارات عسكرية إلى القرية، حيث داهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل وشرعوا في تفتيشها بزعم البحث عن أسلحة".
وأضافت المصادر: "ثم اتجهت الدورية نحو مدرسة القحطانية، حيث فتشت المبنى ومحيطه أثناء وجود الطلاب داخل الصفوف، ما أدى إلى حالة من الذعر والهلع في صفوف الطلاب وذويهم".
مدينة دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
سوريا تشدد إجراءاتها الأمنية بعد تحذيرات أمريكية من هجمات محتملة
أمس, 07:27 GMT
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بالتوازي مع توسيع قوات الاحتلال تحركاتها في المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث توغلت قوة عسكرية بعد منتصف ليل الإثنين الماضي، في قريتي الأصبح والعشة بريف القنيطرة، وأمرت السكان عبر مكبرات الصوت بعدم مغادرة منازلهم، قبل أن تنفّذ عمليات تفتيش في أحد منازل قرية العشة.

كما رُصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية يتحرك عدة مرات في الليلة نفسها، ذهاباً وإياباً بين تل أحمر الغربي ومنطقة الجولان المحتل، وسط ترجيحات من ناشطين محليين بأن التحرك مرتبط بإمدادات لوجستية إلى موقع عسكري أنشأه الاحتلال عقب رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
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20 أبريل, 16:46 GMT
يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تصاعدت بشكل كبير، منذ رحيل حكومة الأسد، حيث شنّت مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية.
وتزامنت تلك الهجمات مع عمليات توغل برية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت قوات الاحتلال على المنطقة العازلة، وانتقلت لتنفيذ عمليات مداهمة في المناطق الحدودية.
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