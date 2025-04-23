قوات إسرائيلية تقتحم قرية القحطانية بريف القنيطرة وتجري عمليات تفتيش
© Getty Images / Anadolu / Contributorقوات إسرائيلية في سوريا
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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اقتحمت قوات إسرائيلية، قرية القحطانية بريف القنيطرة جنوبي سوريا، ونفّذت عمليات تفتيش طالت منازل سكنية، ومدرسة أثناء الدوام الرسمي للطلاب، ما أثار حالة من الذعر في أوساط المدنيين.
وأفادت مصادر محلية لوسائل إعلام سورية، "دخلت دورية مؤلفة من سبع سيارات عسكرية إلى القرية، حيث داهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل وشرعوا في تفتيشها بزعم البحث عن أسلحة".
وأضافت المصادر: "ثم اتجهت الدورية نحو مدرسة القحطانية، حيث فتشت المبنى ومحيطه أثناء وجود الطلاب داخل الصفوف، ما أدى إلى حالة من الذعر والهلع في صفوف الطلاب وذويهم".
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بالتوازي مع توسيع قوات الاحتلال تحركاتها في المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث توغلت قوة عسكرية بعد منتصف ليل الإثنين الماضي، في قريتي الأصبح والعشة بريف القنيطرة، وأمرت السكان عبر مكبرات الصوت بعدم مغادرة منازلهم، قبل أن تنفّذ عمليات تفتيش في أحد منازل قرية العشة.
كما رُصد رتل من الآليات العسكرية الإسرائيلية يتحرك عدة مرات في الليلة نفسها، ذهاباً وإياباً بين تل أحمر الغربي ومنطقة الجولان المحتل، وسط ترجيحات من ناشطين محليين بأن التحرك مرتبط بإمدادات لوجستية إلى موقع عسكري أنشأه الاحتلال عقب رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
يشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تصاعدت بشكل كبير، منذ رحيل حكومة الأسد، حيث شنّت مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية.
وتزامنت تلك الهجمات مع عمليات توغل برية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت قوات الاحتلال على المنطقة العازلة، وانتقلت لتنفيذ عمليات مداهمة في المناطق الحدودية.