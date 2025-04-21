https://sarabic.ae/20250421/باحث-في-الشؤون-الإقليمية-والدولية-نؤكد-على-الدعم-العربي-والدولي-لوقف-المخططات-الإسرائيلية--1099745175.html

باحث في الشؤون الإقليمية والدولية: نؤكد على الدعم العربي والدولي لوقف المخططات الإسرائيلية

باحث في الشؤون الإقليمية والدولية: نؤكد على الدعم العربي والدولي لوقف المخططات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

علق الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية نعمان توفيق العابد على الخطة الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة، وما إذا كانت ستنجح بالضغط على حركة "حماس"، لافتا إلى أن... 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T10:29+0000

2025-04-21T10:29+0000

2025-04-21T10:29+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار العابد إلى أن "إسرائيل منذ البداية تَستخدم هذه المفاوضات أداة لإطالة أمد العدوان، ولإيلام الشعب الفلسطيني أكثر"، إن كان من خلال محاولة تقليل عدد السكان في قطاع غزة عبر الإبادة الجماعية أو من خلال إعادة الاحتلال والسيطرة العسكرية الفعلية على الأرض الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على الهجرة".وفي هذا الإطار، تحدث العابد عن "الخطة المصرية في موضوع تبادل الأسرى وإعادة الإعمار"، معتبرا أنها "أصبحت عربية من خلال قمة فلسطين، التي عقدت في القاهرة وخطة إسلامية عندما اعتمدها مؤتمر المؤتمر الإسلامي، وكذلك دولية بعد ترحيب الرئيس الفرنسي بها خلال زيارته إلى القاهرة، إلا أن الاعتراض جاء فقط إسرائيل والولايات المتحدة".وتابع: "الآن أصبح المجتمع الإسرائيلي يشعر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يستغلون الحرب في غزة لمصالح حزبية، ما أدى الى اشتداد وتيرة هذه التظاهرات من الدولة العميقة والمجتمع الإسرائيلي والمعارضة ورؤساء الأركان وغيرهم".العابد أكد أن نتنياهو لا يستطيع أن يتحدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، قائلا: "هو يحاول أن يقنع ترامب أن سياسته هي الأصح سواء في الموضوع الفلسطيني أو في المواضيع الشرق الأوسط"، مضيفاً إن "الولايات المتحدة لن تقدم مصلحة إسرائيل على مصلحتها حتى في ظل الإدارة الجديدة".

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