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https://sarabic.ae/20250421/باحث-في-الشؤون-الإقليمية-والدولية-نؤكد-على-الدعم-العربي-والدولي-لوقف-المخططات-الإسرائيلية--1099745175.html
باحث في الشؤون الإقليمية والدولية: نؤكد على الدعم العربي والدولي لوقف المخططات الإسرائيلية
باحث في الشؤون الإقليمية والدولية: نؤكد على الدعم العربي والدولي لوقف المخططات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية نعمان توفيق العابد على الخطة الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة، وما إذا كانت ستنجح بالضغط على حركة "حماس"، لافتا إلى أن... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T10:29+0000
2025-04-21T10:29+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
غزة
قصف إسرائيلي
حركة حماس
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار العابد إلى أن "إسرائيل منذ البداية تَستخدم هذه المفاوضات أداة لإطالة أمد العدوان، ولإيلام الشعب الفلسطيني أكثر"، إن كان من خلال محاولة تقليل عدد السكان في قطاع غزة عبر الإبادة الجماعية أو من خلال إعادة الاحتلال والسيطرة العسكرية الفعلية على الأرض الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على الهجرة".وفي هذا الإطار، تحدث العابد عن "الخطة المصرية في موضوع تبادل الأسرى وإعادة الإعمار"، معتبرا أنها "أصبحت عربية من خلال قمة فلسطين، التي عقدت في القاهرة وخطة إسلامية عندما اعتمدها مؤتمر المؤتمر الإسلامي، وكذلك دولية بعد ترحيب الرئيس الفرنسي بها خلال زيارته إلى القاهرة، إلا أن الاعتراض جاء فقط إسرائيل والولايات المتحدة".وتابع: "الآن أصبح المجتمع الإسرائيلي يشعر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يستغلون الحرب في غزة لمصالح حزبية، ما أدى الى اشتداد وتيرة هذه التظاهرات من الدولة العميقة والمجتمع الإسرائيلي والمعارضة ورؤساء الأركان وغيرهم".العابد أكد أن نتنياهو لا يستطيع أن يتحدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، قائلا: "هو يحاول أن يقنع ترامب أن سياسته هي الأصح سواء في الموضوع الفلسطيني أو في المواضيع الشرق الأوسط"، مضيفاً إن "الولايات المتحدة لن تقدم مصلحة إسرائيل على مصلحتها حتى في ظل الإدارة الجديدة".
https://sarabic.ae/20250420/تقارير-الجيش-الإسرائيلي-يشن-عمليات-مكثفة-في-غزة-ويستعد-لمناورة-كبرى-لتقسيم-القطاع-1099716640.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, غزة, قصف إسرائيلي, حركة حماس
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, غزة, قصف إسرائيلي, حركة حماس

باحث في الشؤون الإقليمية والدولية: نؤكد على الدعم العربي والدولي لوقف المخططات الإسرائيلية

10:29 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
علق الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية نعمان توفيق العابد على الخطة الإسرائيلية الجديدة في قطاع غزة، وما إذا كانت ستنجح بالضغط على حركة "حماس"، لافتا إلى أن "هذا المخطط هو ما سعت إليه إسرائيل منذ البداية بهدف توسعة حدودها سواء على حساب الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو خارجها في لبنان وسوريا وغيرهما".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار العابد إلى أن "إسرائيل منذ البداية تَستخدم هذه المفاوضات أداة لإطالة أمد العدوان، ولإيلام الشعب الفلسطيني أكثر"، إن كان من خلال محاولة تقليل عدد السكان في قطاع غزة عبر الإبادة الجماعية أو من خلال إعادة الاحتلال والسيطرة العسكرية الفعلية على الأرض الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين على الهجرة".

وشدد العابد على أنه "لا مجال الآن أمام الفلسطيني إلا الصمود على أرضه"، مؤكدا على "الدعم العربي والإسلامي والدولي لوقف المخططات الإسرائيلية".

صور تظهر حجم الدمار في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
تقارير: الجيش الإسرائيلي يشن عمليات مكثفة في غزة ويستعد لمناورة كبرى لتقسيم القطاع
أمس, 07:40 GMT
وفي هذا الإطار، تحدث العابد عن "الخطة المصرية في موضوع تبادل الأسرى وإعادة الإعمار"، معتبرا أنها "أصبحت عربية من خلال قمة فلسطين، التي عقدت في القاهرة وخطة إسلامية عندما اعتمدها مؤتمر المؤتمر الإسلامي، وكذلك دولية بعد ترحيب الرئيس الفرنسي بها خلال زيارته إلى القاهرة، إلا أن الاعتراض جاء فقط إسرائيل والولايات المتحدة".

الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، أشار إلى "إشكالية داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قبل السابع من أكتوبر، تمثلت حينها بتظاهرات شبه يومية في موضوع ما يسمى "التعديلات القضائية" التي تنوي هذه الحكومة القيام بها"، كاشفا عن أن "خطة الحكومة الإسرائيلية بتحويل إسرائيل إلى دولة دينية".

وتابع: "الآن أصبح المجتمع الإسرائيلي يشعر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته يستغلون الحرب في غزة لمصالح حزبية، ما أدى الى اشتداد وتيرة هذه التظاهرات من الدولة العميقة والمجتمع الإسرائيلي والمعارضة ورؤساء الأركان وغيرهم".
العابد أكد أن نتنياهو لا يستطيع أن يتحدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، قائلا: "هو يحاول أن يقنع ترامب أن سياسته هي الأصح سواء في الموضوع الفلسطيني أو في المواضيع الشرق الأوسط"، مضيفاً إن "الولايات المتحدة لن تقدم مصلحة إسرائيل على مصلحتها حتى في ظل الإدارة الجديدة".
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