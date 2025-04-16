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خبير في الشأن الإسرائيلي: الخطة الإسرائيلية تشمل غزة وسوريا ولبنان...وترامب غير معني بالحرب
خبير في الشأن الإسرائيلي: الخطة الإسرائيلية تشمل غزة وسوريا ولبنان...وترامب غير معني بالحرب
سبوتنيك عربي
علق الخبير في الشأن الإسرائيلي ومنسّق عام الحملة الدولية للدفاع عن القدس، الدكتور جودت مناع، على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى تصريحات وزير... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T16:37+0000
2025-04-16T16:37+0000
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غزة
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار مناع إلى أنّ إسرائيل تماطل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتستخدم ذرائع واهية للتّهرب من الدخول في أي مفاوضات جدّية.وختم مناع، بالتّأكيد على أنّ الموقف الأردني ثابت تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، التي يتولّى رعايتها بموجب الاتفاق الأردني الفلسطيني، مشيرًا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الأردنية في مواجهة محاولات تهويد القدس.
https://sarabic.ae/20250416/الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-اتخاذ-إجراءات-عزل-بحق-أطباء-عسكريين-طالبوا-بوقف-الحرب-على-غزة-1099605687.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في الشأن الإسرائيلي: الخطة الإسرائيلية تشمل غزة وسوريا ولبنان...وترامب غير معني بالحرب

16:37 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة
 الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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علق الخبير في الشأن الإسرائيلي ومنسّق عام الحملة الدولية للدفاع عن القدس، الدكتور جودت مناع، على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي سيطر إليها، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرغب فعليا في إنهاء الحرب.
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار مناع إلى أنّ إسرائيل تماطل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتستخدم ذرائع واهية للتّهرب من الدخول في أي مفاوضات جدّية.
كما لفت الخبير في الشأن الإسرائيلي إلى أنّ "الخارطة التي ترسمها إسرائيل للمنطقة تتجاوز حدود قطاع غزة، وتشمل سوريا وجنوب لبنان"، لافتًا إلى استمرار الحملة الإسرائيلية ضد إيران، وسعي تل أبيب إلى دفع الولايات المتحدة نحو تفكيك البرنامج النووي الإيراني، مؤكّدًا أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير معني بخوض حرب".
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق أطباء عسكريين طالبوا بوقف الحرب على غزة
15:32 GMT
وأكّد منسق عام الحملة الدولية للدفاع عن القدس أنّ على الفلسطينيين التّركيز على إحراج إسرائيل دوليًا، والعمل على ترتيب البيت الداخلي، معربًا عن أسفه لغياب الوحدة الوطنية، ومشيرًا إلى أنّ "الوجود في فلسطين هو أقوى أشكال الصمود"، مؤكّدًا أنّ الشعب الفلسطيني لن يُهزَم أمام الهمجيّة الإسرائيلية، وأنّ مصلحته يجب أن تكون فوق أي تنظيم.
وختم مناع، بالتّأكيد على أنّ الموقف الأردني ثابت تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، التي يتولّى رعايتها بموجب الاتفاق الأردني الفلسطيني، مشيرًا إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الأردنية في مواجهة محاولات تهويد القدس.
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