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الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق أطباء عسكريين طالبوا بوقف الحرب على غزة
الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق أطباء عسكريين طالبوا بوقف الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق الأطباء العسكريين الموقعين على عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T15:32+0000
2025-04-16T15:32+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ إجراء مباحثات مع 100 طبيب عسكري في قوات الاحتياط، الذين يخدمون في الخدمة الاحتياطية الفعلية، ووقعوا على رسالة تدعو إلى إنهاء الحرب وإعادة المختطفين.وأشارت إلى أن المحادثات مع الجيش الإسرائيلي، لم تكن إيجابية، وطلب منهم إزالة توقيعاتهم، وأنه لم يتم تهديد أي من الأطباء الاحتياطيين بالفصل إذا لم يقم بإزالة توقيعه، فيما لم يتم اتخاذ قرار بفصل أي من الأطباء الموقعين.ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بدراسة خطوات مقبلة بشأن هؤلاء الأطباء والذين يبلغ عددهم 100 طبيب عسكري.يأتي هذا في وقت وقّع أكثر من 200 عضو حالي وسابق في وحدة "الكوماندوز" النخبوية التابعة للبحرية الإسرائيلية المعروفة باسم "شايتيت 13"، أمس الثلاثاء، رسالة طالبوا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة الفورية لجميع الرهائن، حتى لو تطلّب ذلك وقف العمليات العسكرية. وكانت الرسالة الأبرز التي وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، احتجاجا على استئناف الحرب على قطاع غزة، إذ كتبوا فيها: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي"، وأضافوا: "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم في أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".ورداً على رسالة الجنود في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارين، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أنه سيطرد جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقعوا على الرسالة التي تدين الحرب على غزة.
https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعاني-نقصا-حادا-في-جنودنا-يعيق-تحقيق-الأهداف-في-غزة-1099519223.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق أطباء عسكريين طالبوا بوقف الحرب على غزة

15:32 GMT 16.04.2025
© Photo / IDFSpokespersonArabicالجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ
الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Photo / IDFSpokespersonArabic
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ إجراءات عزل بحق الأطباء العسكريين الموقعين على عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ إجراء مباحثات مع 100 طبيب عسكري في قوات الاحتياط، الذين يخدمون في الخدمة الاحتياطية الفعلية، ووقعوا على رسالة تدعو إلى إنهاء الحرب وإعادة المختطفين.
وأشارت إلى أن المحادثات مع الجيش الإسرائيلي، لم تكن إيجابية، وطلب منهم إزالة توقيعاتهم، وأنه لم يتم تهديد أي من الأطباء الاحتياطيين بالفصل إذا لم يقم بإزالة توقيعه، فيما لم يتم اتخاذ قرار بفصل أي من الأطباء الموقعين.
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ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بدراسة خطوات مقبلة بشأن هؤلاء الأطباء والذين يبلغ عددهم 100 طبيب عسكري.
يأتي هذا في وقت وقّع أكثر من 200 عضو حالي وسابق في وحدة "الكوماندوز" النخبوية التابعة للبحرية الإسرائيلية المعروفة باسم "شايتيت 13"، أمس الثلاثاء، رسالة طالبوا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة الفورية لجميع الرهائن، حتى لو تطلّب ذلك وقف العمليات العسكرية.
وكانت الرسالة الأبرز التي وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، احتجاجا على استئناف الحرب على قطاع غزة، إذ كتبوا فيها: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي"، وأضافوا: "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم في أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".
ورداً على رسالة الجنود في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارين، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أنه سيطرد جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقعوا على الرسالة التي تدين الحرب على غزة.
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