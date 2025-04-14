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باحث سياسي: نتنياهو فهم مرونة "حماس" على أنها نقطة ضعف ويحاول الضغط عسكريا للحصول على مكاسب أكبر
باحث سياسي: نتنياهو فهم مرونة "حماس" على أنها نقطة ضعف ويحاول الضغط عسكريا للحصول على مكاسب أكبر
سبوتنيك عربي
علّق الكاتب والباحث السياسي ظافر الخطيب، على انهيار المفاوضات بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، معتبرًا أن "لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T13:02+0000
2025-04-14T13:02+0000
حركة حماس
اسرائيل
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وقال الخطيب في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "نتنياهو فهم مرونة حماس على أنها نقطة ضعف واستجابة أكثر للضغوطات العسكرية، لذلك يحاول قدر الإمكان الضغط باتجاه الحصول على إنجازات ومكاسب أكبر"، مؤكدًا أن "المخطط الأصلي هو تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء فكرة الدولة الثانية".وأضاف: "رغم المرونة التي تبديها حماس، إلا أن طريقة تعاملها مع المفاوضات لم تتغير"، واختتم بالقول: "هناك أولوية ترتبط بالشعب الفلسطيني لكن دون التنازل عن مصلحته العليا".
https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعاني-نقصا-حادا-في-جنودنا-يعيق-تحقيق-الأهداف-في-غزة-1099519223.html
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حركة حماس, اسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حركة حماس, اسرائيل, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

باحث سياسي: نتنياهو فهم مرونة "حماس" على أنها نقطة ضعف ويحاول الضغط عسكريا للحصول على مكاسب أكبر

13:02 GMT 14.04.2025
© Getty Images / Anadoluقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Getty Images / Anadolu
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حصري
علّق الكاتب والباحث السياسي ظافر الخطيب، على انهيار المفاوضات بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، معتبرًا أن "لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشروعه الخاص المرتبط بالائتلاف واستمراريته في الحكم لأطول فترة ممكنة وهناك محاولة منه للضغط أكثر بهدف تحقيق إنجازات أكثر".
وقال الخطيب في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "نتنياهو فهم مرونة حماس على أنها نقطة ضعف واستجابة أكثر للضغوطات العسكرية، لذلك يحاول قدر الإمكان الضغط باتجاه الحصول على إنجازات ومكاسب أكبر"، مؤكدًا أن "المخطط الأصلي هو تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء فكرة الدولة الثانية".
قوات إسرائيلية في شمالي إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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وكشف الخطيب أنه "في التسريبات الأخيرة حول المفاوضات، كان هناك تعنتا إسرائيليا على ضوء الموافقة، التي أبدتها حماس في القاهرة"، مشيرًا إلى أن "الحركة أبدت مرونة بالتعامل مع الأرقام والتفاصيل ومسألة الهدنة سيتم خلالها إدخال مساعدات إلى غزة مقابل رفع الأرقام، وهي مسألة لم تكن حاسمة منذ البداية".

وأضاف: "رغم المرونة التي تبديها حماس، إلا أن طريقة تعاملها مع المفاوضات لم تتغير"، واختتم بالقول: "هناك أولوية ترتبط بالشعب الفلسطيني لكن دون التنازل عن مصلحته العليا".
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