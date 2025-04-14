https://sarabic.ae/20250414/باحث-في-الشأن-الفلسطيني-حماس-لم-توافق-على-أي-مقترح-جديد-ولن-تسلم-سلاحها--1099533253.html

باحث في الشأن الفلسطيني: "حماس" لم توافق على أي مقترح جديد ولن تسلم سلاحها

باحث في الشأن الفلسطيني: "حماس" لم توافق على أي مقترح جديد ولن تسلم سلاحها

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الفلسطيني، محمد القيق، عن المفاوضات الجارية في مصر لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل منذ البداية لا تريد أن تضع بندين مهمين في... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T12:30+0000

2025-04-14T12:30+0000

2025-04-14T12:30+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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ورأى القيق عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الوقائع تشير الى أن إسرائيل في أزمة سياسية وعسكرية"، لافتاً إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بانتهاكه وقف إطلاق النار فشل فشلاً ذريعاً".واعتبر القيق أن "المشكلة ليست في حماس بل في إسرائيل ونظرتها للفلسطينيين ودول الجوار"، وسأل القيق: "هل إسرائيل بالفعل تريد سلاما في المنطقة؟"، قائلا: "حتى اللحظة الإجابات عسكرية".وفي السياق ذاته، أكد القيق أن "حماس لن تسلم السلاح ولن تتراجع عن مقاومتها"، مشددا أنه "دون حل سياسي للشعب الفلسطيني، ستبقى الحلول جزئية ووقف إطلاق النار المؤقت الذي يتحدثون عنه سيفشل فيما بعد وستنطلق مواجهة جديدة في القدس وفي غزة وفي الضفة".ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "الوقت لم يعد في حوزة نتنياهو لأن هناك أمورا إقليمية تحتاجها أمريكا"، قائلاً: "الفرصة انتهت، والمشهد العام يشير إلى أن إسرائيل في عودتها للقتال خسرت خسارتين، الأولى دولية والثانية عسكرية ميدانية".الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلق من غزةالجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى المعمداني في غزة ويخرجه عن الخدمة

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