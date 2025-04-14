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باحث في الشأن الفلسطيني: "حماس" لم توافق على أي مقترح جديد ولن تسلم سلاحها
باحث في الشأن الفلسطيني: "حماس" لم توافق على أي مقترح جديد ولن تسلم سلاحها
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث في الشأن الفلسطيني، محمد القيق، عن المفاوضات الجارية في مصر لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل منذ البداية لا تريد أن تضع بندين مهمين في... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T12:30+0000
2025-04-14T12:30+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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ورأى القيق عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الوقائع تشير الى أن إسرائيل في أزمة سياسية وعسكرية"، لافتاً إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بانتهاكه وقف إطلاق النار فشل فشلاً ذريعاً".واعتبر القيق أن "المشكلة ليست في حماس بل في إسرائيل ونظرتها للفلسطينيين ودول الجوار"، وسأل القيق: "هل إسرائيل بالفعل تريد سلاما في المنطقة؟"، قائلا: "حتى اللحظة الإجابات عسكرية".وفي السياق ذاته، أكد القيق أن "حماس لن تسلم السلاح ولن تتراجع عن مقاومتها"، مشددا أنه "دون حل سياسي للشعب الفلسطيني، ستبقى الحلول جزئية ووقف إطلاق النار المؤقت الذي يتحدثون عنه سيفشل فيما بعد وستنطلق مواجهة جديدة في القدس وفي غزة وفي الضفة".ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "الوقت لم يعد في حوزة نتنياهو لأن هناك أمورا إقليمية تحتاجها أمريكا"، قائلاً: "الفرصة انتهت، والمشهد العام يشير إلى أن إسرائيل في عودتها للقتال خسرت خسارتين، الأولى دولية والثانية عسكرية ميدانية".الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلق من غزةالجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى المعمداني في غزة ويخرجه عن الخدمة
https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعاني-نقصا-حادا-في-جنودنا-يعيق-تحقيق-الأهداف-في-غزة-1099519223.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

باحث في الشأن الفلسطيني: "حماس" لم توافق على أي مقترح جديد ولن تسلم سلاحها

12:30 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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تحدث الباحث في الشأن الفلسطيني، محمد القيق، عن المفاوضات الجارية في مصر لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل منذ البداية لا تريد أن تضع بندين مهمين في أي اتفاق، الأول وقف الحرب، والثاني أن يكون اليوم التالي فلسطينيا".
ورأى القيق عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الوقائع تشير الى أن إسرائيل في أزمة سياسية وعسكرية"، لافتاً إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بانتهاكه وقف إطلاق النار فشل فشلاً ذريعاً".

ونفى القيق موافقة "حماس" على أي مقترح جديد، قائلا: "لو كان الخيار العسكري ناجح لما رأينا العريضة الموقعة من المئات من الجنود والضباط في سلاح الجو والأمن وهذا التراجع الكبير في الموقف الأمريكي".

واعتبر القيق أن "المشكلة ليست في حماس بل في إسرائيل ونظرتها للفلسطينيين ودول الجوار"، وسأل القيق: "هل إسرائيل بالفعل تريد سلاما في المنطقة؟"، قائلا: "حتى اللحظة الإجابات عسكرية".
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وفي السياق ذاته، أكد القيق أن "حماس لن تسلم السلاح ولن تتراجع عن مقاومتها"، مشددا أنه "دون حل سياسي للشعب الفلسطيني، ستبقى الحلول جزئية ووقف إطلاق النار المؤقت الذي يتحدثون عنه سيفشل فيما بعد وستنطلق مواجهة جديدة في القدس وفي غزة وفي الضفة".

وقال القيق إن "الحل السياسي تدعمه حالة التكتل الواسعة في الدول، خاصة بعد الحالة الأمريكية في أوكرانيا والمطلب العربي في التطبيع أن تكون القضية الفلسطينية أولوية".

ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "الوقت لم يعد في حوزة نتنياهو لأن هناك أمورا إقليمية تحتاجها أمريكا"، قائلاً: "الفرصة انتهت، والمشهد العام يشير إلى أن إسرائيل في عودتها للقتال خسرت خسارتين، الأولى دولية والثانية عسكرية ميدانية".
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