https://sarabic.ae/20250415/عناصر-في-الكوماندوز-الإسرائيلي-يحذرون-نتنياهو-1099556024.html
عناصر في "الكوماندوز" الإسرائيلي يحذرون نتنياهو
عناصر في "الكوماندوز" الإسرائيلي يحذرون نتنياهو
سبوتنيك عربي
وقّع أكثر من 200 عضو حالي وسابق في وحدة "الكوماندوز" النخبوية التابعة للبحرية الإسرائيلية المعروفة باسم "شايتيت 13"، رسالة طالبوا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T08:45+0000
2025-04-15T08:45+0000
2025-04-15T08:45+0000
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه جاء في الرسالة: "نحن، المقاتلون (الحاليون) والقدامى في وحدة (شايتيت 13) التابعة للبحرية الإسرائيلية، ندعم رسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025، ونطالب بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو تكلّف ذلك وقفا فوريا للقتال".وكانت الرسالة الأبرز التي وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، احتجاجا على استئناف الحرب على قطاع غزة، إذ كتبوا فيها: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي"، وأضافوا: "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم في أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".ورداً على رسالة الجنود في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارين، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أنه سيطرد جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقعوا على الرسالة التي تدين الحرب على غزة.
https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعاني-نقصا-حادا-في-جنودنا-يعيق-تحقيق-الأهداف-في-غزة-1099519223.html
قطاع غزة
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم العربي
قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم العربي
عناصر في "الكوماندوز" الإسرائيلي يحذرون نتنياهو
وقّع أكثر من 200 عضو حالي وسابق في وحدة "الكوماندوز" النخبوية التابعة للبحرية الإسرائيلية المعروفة باسم "شايتيت 13"، رسالة طالبوا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة الفورية لجميع الرهائن، حتى لو تطلّب ذلك وقف العمليات العسكرية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه جاء في الرسالة: "نحن، المقاتلون (الحاليون) والقدامى في وحدة (شايتيت 13) التابعة للبحرية الإسرائيلية، ندعم رسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025، ونطالب بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو تكلّف ذلك وقفا فوريا للقتال
".
وتنضم رسالة "الكوماندوز" إلى جملة الرسائل الاحتجاجية المماثلة التي كان قدمها، في وقت سابق، عناصر في سلاح الجو الإسرائيلي، أطباء، أعضاء سابقون في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، ومسؤولون سابقون في الموساد.
وكانت الرسالة الأبرز التي وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، احتجاجا على استئناف الحرب على قطاع غزة، إذ كتبوا فيها: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي"، وأضافوا: "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم في أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي
والمدنيين الأبرياء".
ورداً على رسالة الجنود في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارين، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أنه سيطرد جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقعوا على الرسالة التي تدين الحرب على غزة
.