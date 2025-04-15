عناصر في "الكوماندوز" الإسرائيلي يحذرون نتنياهو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250415/عناصر-في-الكوماندوز-الإسرائيلي-يحذرون-نتنياهو-1099556024.html
عناصر في "الكوماندوز" الإسرائيلي يحذرون نتنياهو
عناصر في "الكوماندوز" الإسرائيلي يحذرون نتنياهو
سبوتنيك عربي
وقّع أكثر من 200 عضو حالي وسابق في وحدة "الكوماندوز" النخبوية التابعة للبحرية الإسرائيلية المعروفة باسم "شايتيت 13"، رسالة طالبوا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T08:45+0000
2025-04-15T08:45+0000
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_0:93:889:593_1920x0_80_0_0_975f7b3779dd67bfd6e0757143407c94.jpg
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه جاء في الرسالة: "نحن، المقاتلون (الحاليون) والقدامى في وحدة (شايتيت 13) التابعة للبحرية الإسرائيلية، ندعم رسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025، ونطالب بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو تكلّف ذلك وقفا فوريا للقتال".وكانت الرسالة الأبرز التي وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، احتجاجا على استئناف الحرب على قطاع غزة، إذ كتبوا فيها: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي"، وأضافوا: "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم في أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".ورداً على رسالة الجنود في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارين، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أنه سيطرد جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقعوا على الرسالة التي تدين الحرب على غزة.
https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعاني-نقصا-حادا-في-جنودنا-يعيق-تحقيق-الأهداف-في-غزة-1099519223.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082903087_98:0:889:593_1920x0_80_0_0_1e13c94e86c5b90543f8aea30e702b63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم العربي
قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم العربي

عناصر في "الكوماندوز" الإسرائيلي يحذرون نتنياهو

08:45 GMT 15.04.2025
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
وقّع أكثر من 200 عضو حالي وسابق في وحدة "الكوماندوز" النخبوية التابعة للبحرية الإسرائيلية المعروفة باسم "شايتيت 13"، رسالة طالبوا فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالعودة الفورية لجميع الرهائن، حتى لو تطلّب ذلك وقف العمليات العسكرية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه جاء في الرسالة: "نحن، المقاتلون (الحاليون) والقدامى في وحدة (شايتيت 13) التابعة للبحرية الإسرائيلية، ندعم رسالة الطيارين الصادرة في 9 أبريل 2025، ونطالب بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو تكلّف ذلك وقفا فوريا للقتال".

وتنضم رسالة "الكوماندوز" إلى جملة الرسائل الاحتجاجية المماثلة التي كان قدمها، في وقت سابق، عناصر في سلاح الجو الإسرائيلي، أطباء، أعضاء سابقون في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200، ومسؤولون سابقون في الموساد.

قوات إسرائيلية في شمالي إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي: نعاني نقصا حادا في جنودنا يعيق تحقيق الأهداف في غزة
أمس, 07:32 GMT
وكانت الرسالة الأبرز التي وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، احتجاجا على استئناف الحرب على قطاع غزة، إذ كتبوا فيها: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية وليس الأمن القومي"، وأضافوا: "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم في أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".
ورداً على رسالة الجنود في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارين، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أنه سيطرد جنود الاحتياط في سلاح الجو الذين وقعوا على الرسالة التي تدين الحرب على غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала