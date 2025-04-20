https://sarabic.ae/20250420/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-من-الجولان-نسيطر-على-نقاط-مفتاحية-ودخلنا-لأن-سوريا-تفككت-صور-وفيديو--1099731718.html
رئيس الأركان الإسرائيلي من الجولان: نسيطر على نقاط مفتاحية ودخلنا لأن سوريا تفككت... صور وفيديو
رئيس الأركان الإسرائيلي من الجولان: نسيطر على نقاط مفتاحية ودخلنا لأن سوريا تفككت... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، قام اليوم الأحد، بجولة ميدانية وتقييم للوضع في سوريا، برفقة قائد المنطقة الشمالية، أوري... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T16:46+0000
2025-04-20T16:46+0000
2025-04-20T16:46+0000
العالم العربي
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إسرائيل
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وقال رئيس الأركان خلال الزيارة: "هذه منطقة حيوية. لقد دخلنا إلى هنا لأن سوريا تفككت، ولذلك نحن نسيطر على نقاط مفتاحية ونتواجد على الجبهة للدفاع عن أنفسنا بأفضل طريقة. من هذا المكان يمكن رؤية كل من يتواجد على هذه السلسلة الجبلية – إنها نقطة استراتيجية. نحن لا نعرف كيف ستتطور الأمور هنا، لكن وجودنا هنا له أهمية أمنية بالغة للغاية..ستواصل قوات الجيش الدفاع العمل في منطقة التأمين والدفاع عن السكان من أي تهديد"، وفق وصفه.وشدد كاتس في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام غربية على أن "الجيش لن يُخلي المناطق التي استولى عليها بعد تطهيرها، بل سيبقى في هذه المناطق كمنطقة عازلة بين "العدو" والمجتمعات الإسرائيلية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، كما هو الحال في لبنان وسوريا".وسيطرت القوات الإسرائيلية على عدة مناطق جنوبي سوريا بعد رحيل حكومة بشار الأسد وأنشأت مهبط مروحيات على جبل الشيخ. فيما طالبت السلطات السورية الحالية تل أبيب بالانسحاب الفوري من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20250418/ما-حقيقة-تحضيرات-القوات-الأمريكية-للانسحاب-من-سوريا؟-1099674518.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
رئيس الأركان الإسرائيلي من الجولان: نسيطر على نقاط مفتاحية ودخلنا لأن سوريا تفككت... صور وفيديو
أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، قام اليوم الأحد، بجولة ميدانية وتقييم للوضع في سوريا، برفقة قائد المنطقة الشمالية، أوري غوردين، وقائد الفرقة 210، يائير بالاي، وقادة آخرين.
وقال رئيس الأركان خلال الزيارة: "هذه منطقة حيوية. لقد دخلنا إلى هنا لأن سوريا تفككت، ولذلك نحن نسيطر على نقاط مفتاحية ونتواجد على الجبهة للدفاع عن أنفسنا بأفضل طريقة. من هذا المكان يمكن رؤية كل من يتواجد على هذه السلسلة الجبلية – إنها نقطة استراتيجية. نحن لا نعرف كيف ستتطور الأمور هنا، لكن وجودنا هنا له أهمية أمنية بالغة للغاية..ستواصل قوات الجيش الدفاع العمل في منطقة التأمين والدفاع عن السكان من أي تهديد"، وفق وصفه.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "المناطق الأمنية" داخل قطاع غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا "إلى أجل غير مسمى"، وأنه "لا توجد نية لدى إسرائيل لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة في الوقت الراهن".
وشدد كاتس في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام غربية على أن "الجيش لن يُخلي المناطق التي استولى عليها بعد تطهيرها
، بل سيبقى في هذه المناطق كمنطقة عازلة بين "العدو" والمجتمعات الإسرائيلية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، كما هو الحال في لبنان وسوريا".
وأوضح كاتس أن "منع دخول المساعدات إلى غزة هو أحد الأدوات الرئيسية للضغط على حماس، بالإضافة إلى خطوات أخرى تتخذها إسرائيل".
وسيطرت القوات الإسرائيلية على عدة مناطق جنوبي سوريا بعد رحيل حكومة بشار الأسد وأنشأت مهبط مروحيات على جبل الشيخ. فيما طالبت السلطات السورية الحالية تل أبيب بالانسحاب الفوري من الجنوب السوري.