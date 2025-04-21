https://sarabic.ae/20250421/السفير-السوري-لدى-روسيا-يعلن-عن-حجز-ممتلكاته-في-دمشق-من-قبل-الحكومة-الجديدة-1099769426.html
السفير السوري لدى روسيا يعلن عن حجز ممتلكاته في دمشق من قبل الحكومة الجديدة
السفير السوري لدى روسيا يعلن عن حجز ممتلكاته في دمشق من قبل الحكومة الجديدة
سبوتنيك عربي
كشف سفير سوريا لدى موسكو بشار الجعفري، اليوم الاثنين، عن الاستيلاء على أملاكه العقارية الخاصة، الواقعة في منطقتي قرى الشام وضاحية قدسيا في سوريا، من قبل... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T18:42+0000
2025-04-21T18:42+0000
2025-04-21T18:43+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078146162_0:75:3376:1974_1920x0_80_0_0_5ab5c14cef2df031fb0116b14af98713.jpg
وقال الجعفري في بيان صحفي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "في مشهد يختزل مأساة الوطن ويجسد مفارقة موجعة بين من أفنى عمره في الدفاع عن سيادة الدولة وكرامة مؤسساتها، وبين من يتخذ من السلطة أداةً للبطش ومصادرة الحقوق، أجد نفسي مضطرا لكشف ما جرى من استيلاء تعسفي وغير قانوني على أملاكي العقارية الخاصة، الواقعة في منطقتي قرى الشام (قرى الأسد سابقًا) وضاحية قدسيا، من قبل عناصر تابعة لأمن سلطات دمشق الحالية، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه انتقام سياسي سافر وتجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية".وأضاف: "لقد مثلت بلادي سوريا في أعلى المحافل الدبلوماسية لسنوات طويلة، وحرصت خلالها على الدفاع عن سيادتها ووحدة ترابها، ومنعتُ، بقدر ما أتيح لي، انزلاقها إلى مستنقع الفصل السابع".وتابع: "ليس كل من دافع عن بلاده بوعي وصدق وانتماء هو من "فلول النظام". نحن كلنا مع سيادة القانون، ولكن أين هو هذا القانون عندما يقتحم أفراد مسلحون غير منضبطين بأخلاق القانون بيوت السوريين ويصادرونها وينهبونها ثم يجلسون فيها ويعبثون بممتلكات أصحابها".وأضاف: "أضع هذا التطور الخطير أمام الرأي العام، فإنني أنبّه إلى أن هذا السلوك غير المسبوق يفتح الباب واسعًا أمام انهيار الثقة بين المواطن والدولة، ويكرّس معادلة خطيرة مفادها أن من يكدّ ويخدم بلاده يُعاقَب، بينما تتحول العقارات المنهوبة والحسابات في الخارج إلى معيار للسلامة والشرعية".وفي وقت سابق، نفى السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، المعلومات حول طلبه للجوء في روسيا.وقال الجعفري لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كان قد توجّه بالفعل إلى السلطات الروسية بطلب للجوء: "لا، هذا الخبر غير صحيح إطلاقًا. أنا مندهش من مصدر هذه المعلومات".السفير السوري لدى موسكو ينفي المعلومات حول طلبه اللجوء في روسياالسفارة السورية لدى موسكو تنفي بيانا حول السفير بشار الجعفري
https://sarabic.ae/20250414/السفير-السوري-لدى-موسكو-ينفي-المعلومات-حول-طلب-اللجوء-في-روسيا-1099540642.html
https://sarabic.ae/20250408/السفارة-السورية-لدى-موسكو-تنفي-بيانا-حول-انتهاء-عمل-السفير-بشار-الجعفري-1099325141.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0f/1078146162_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_bf6f5e72ffc6552dce5d1bc431c65f65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
السفير السوري لدى روسيا يعلن عن حجز ممتلكاته في دمشق من قبل الحكومة الجديدة
18:42 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 18:43 GMT 21.04.2025)
كشف سفير سوريا لدى موسكو بشار الجعفري، اليوم الاثنين، عن الاستيلاء على أملاكه العقارية الخاصة، الواقعة في منطقتي قرى الشام وضاحية قدسيا في سوريا، من قبل الحكومة الجديدة.
وقال الجعفري في بيان صحفي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "في مشهد يختزل مأساة الوطن ويجسد مفارقة موجعة بين من أفنى عمره في الدفاع عن سيادة الدولة وكرامة مؤسساتها، وبين من يتخذ من السلطة أداةً للبطش ومصادرة الحقوق، أجد نفسي مضطرا لكشف ما جرى من استيلاء تعسفي وغير قانوني على أملاكي العقارية الخاصة، الواقعة في منطقتي قرى الشام (قرى الأسد سابقًا) وضاحية قدسيا، من قبل عناصر تابعة لأمن سلطات دمشق الحالية، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بأنه انتقام سياسي سافر وتجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه الدستورية والشرعية".
وتابع: "الاستيلاء على ملكيات خاصة تم تملكها بطرق نظامية منذ أكثر من عقدين، ومنها منزلي العائلي الذي اشتريته في القرى في العام 2002 بحر مالي مما وفرته بعد بعثتي إلى أندونيسيا، ومنزل آخر في ضاحية قدسيا اشتريته بالتقسيط على مدى سنوات طويلة عندما كنت سفيرًا لبلادي لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصّت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "لقد مثلت بلادي سوريا في أعلى المحافل الدبلوماسية لسنوات طويلة، وحرصت خلالها على الدفاع عن سيادتها ووحدة ترابها، ومنعتُ، بقدر ما أتيح لي، انزلاقها إلى مستنقع الفصل السابع".
وقال: "ثقافة القتل والتكفير ليست وليدة البيئة السورية، بل هي نتاج أجندة تخريبية للنسيج المجتمعي السوري الأصيل، وانتقام وتصفية حسابات مع تفرد السوريين في عشق وطنهم ودفاعهم المستميت عن قضايا أمتهم العربية.
وتابع: "ليس كل من دافع عن بلاده بوعي وصدق وانتماء هو من "فلول النظام". نحن كلنا مع سيادة القانون، ولكن أين هو هذا القانون عندما يقتحم أفراد مسلحون غير منضبطين بأخلاق القانون بيوت السوريين ويصادرونها وينهبونها ثم يجلسون فيها ويعبثون بممتلكات أصحابها".
وأضاف: "أضع هذا التطور الخطير أمام الرأي العام، فإنني أنبّه إلى أن هذا السلوك غير المسبوق يفتح الباب واسعًا أمام انهيار الثقة بين المواطن والدولة، ويكرّس معادلة خطيرة مفادها أن من يكدّ ويخدم بلاده يُعاقَب، بينما تتحول العقارات المنهوبة والحسابات في الخارج إلى معيار للسلامة والشرعية".
وأضاف: "ما حدث من وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسميًا على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عن ما يُنقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة، قد لا تكون آخرها ما يُطلق عليه بـ”غنائم الحرب"، وهو توصيف لا يمت إلى الشرع ولا إلى العقل ولا إلى الدستور بصلة".
وفي وقت سابق، نفى السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، المعلومات حول طلبه للجوء في روسيا.
وقال الجعفري لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال عما إذا كان قد توجّه بالفعل إلى السلطات الروسية بطلب للجوء: "لا، هذا الخبر غير صحيح إطلاقًا. أنا مندهش من مصدر هذه المعلومات".