https://sarabic.ae/20250414/السفير-السوري-لدى-موسكو-ينفي-المعلومات-حول-طلب-اللجوء-في-روسيا-1099540642.html
السفير السوري لدى موسكو ينفي المعلومات حول طلبه اللجوء في روسيا
السفير السوري لدى موسكو ينفي المعلومات حول طلبه اللجوء في روسيا
سبوتنيك عربي
نفى السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك" المعلومات حول طلبه للجوء في روسيا. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T16:01+0000
2025-04-14T16:01+0000
2025-04-14T16:06+0000
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وقال الجعفري في محادثة هاتفية ردا على سؤال عما إذا كان قد توجه بالفعل إلى السلطات الروسية بطلب اللجوء: "لا، هذا الخبر غير صحيح إطلاقًا. أنا مندهش من مصدر هذه الرسالة".وفي وقت سابق، أصدرت السفارة السورية لدى روسيا، بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة حول انتهاء عمل السفير السوري بشار الجعفري، ونقله إلى الإدارة المركزية في العاصمة السورية دمشق.وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، حيث تشير طريقة الكتابة إلى عدم دقة المنشور، بالإضافة إلى صورتين مرفقتين مع النص.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
السفير السوري لدى موسكو ينفي المعلومات حول طلبه اللجوء في روسيا
16:01 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 16:06 GMT 14.04.2025)
يتبع
نفى السفير السوري لدى موسكو، بشار الجعفري، اليوم الاثنين، لوكالة "سبوتنيك" المعلومات حول طلبه للجوء في روسيا.
وقال الجعفري في محادثة هاتفية ردا على سؤال عما إذا كان قد توجه بالفعل إلى السلطات الروسية بطلب اللجوء: "لا، هذا الخبر غير صحيح إطلاقًا. أنا مندهش من مصدر هذه الرسالة".
وفي وقت سابق، أصدرت السفارة السورية لدى روسيا، بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة حول انتهاء عمل السفير السوري بشار الجعفري، ونقله إلى الإدارة المركزية في العاصمة السورية دمشق.
وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، حيث تشير طريقة الكتابة إلى عدم دقة المنشور، بالإضافة إلى صورتين مرفقتين مع النص.