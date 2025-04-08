https://sarabic.ae/20250408/السفارة-السورية-لدى-موسكو-تنفي-بيانا-حول-انتهاء-عمل-السفير-بشار-الجعفري-1099325141.html

السفارة السورية لدى موسكو تنفي بيانا حول السفير بشار الجعفري

السفارة السورية لدى موسكو تنفي بيانا حول السفير بشار الجعفري

سبوتنيك عربي

أصدرت السفارة السورية لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة حول انتهاء عمل السفير السوري بشار الجعفري، ونقله إلى الإدارة المركزية في... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T08:29+0000

2025-04-08T08:29+0000

2025-04-08T08:31+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

بشار الجعفري

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وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، حيث تشير طريقة الكتابة إلى عدم دقة المنشور، بالإضافة إلى صورتين مرفقتين مع النص.الجدير بالذكر أن هذا التغيير على مستوى السفراء والبدلوماسيين السوريين في الخارج، هو التغيير الأول منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسلم السلطة السورية الجديدة إدارة البلاد.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الجعفري