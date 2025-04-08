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https://sarabic.ae/20250408/السفارة-السورية-لدى-موسكو-تنفي-بيانا-حول-انتهاء-عمل-السفير-بشار-الجعفري-1099325141.html
السفارة السورية لدى موسكو تنفي بيانا حول السفير بشار الجعفري
السفارة السورية لدى موسكو تنفي بيانا حول السفير بشار الجعفري
سبوتنيك عربي
أصدرت السفارة السورية لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة حول انتهاء عمل السفير السوري بشار الجعفري، ونقله إلى الإدارة المركزية في... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T08:29+0000
2025-04-08T08:31+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
بشار الجعفري
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وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، حيث تشير طريقة الكتابة إلى عدم دقة المنشور، بالإضافة إلى صورتين مرفقتين مع النص.الجدير بالذكر أن هذا التغيير على مستوى السفراء والبدلوماسيين السوريين في الخارج، هو التغيير الأول منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسلم السلطة السورية الجديدة إدارة البلاد.
https://sarabic.ae/20250407/نتنياهو-ناقشت-مع-ترامب-الوضع-في-سوريا-وتدهور-علاقاتنا-مع-تركيا-1099317219.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الجعفري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الجعفري

السفارة السورية لدى موسكو تنفي بيانا حول السفير بشار الجعفري

08:29 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 08:31 GMT 08.04.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفير جمهورية سوريا العربية لدى روسيا، بشار الجعفري في حديث مع "سبوتنيك" في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سفير جمهورية سوريا العربية لدى روسيا، بشار الجعفري في حديث مع سبوتنيك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
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أصدرت السفارة السورية لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة حول انتهاء عمل السفير السوري بشار الجعفري، ونقله إلى الإدارة المركزية في العاصمة السورية دمشق.
وجاء بيان النفي بعد نشر قناة السفارة على "تلغرام" منشورا جاء فيه: "نتمنى للسفير الجعفري التوفيق في منصبه الجديد الإدارة المركزية بدمشق. الجميع ينتظركم بفارغ الصبر، سوريا بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية"، حيث تشير طريقة الكتابة إلى عدم دقة المنشور، بالإضافة إلى صورتين مرفقتين مع النص.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد نقلت أمس الاثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، تأكيده أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أصدر قرارًا يقضي بنقل كل من سفير الجمهورية العربية السورية في روسيا بشار الجعفري، وسفير سوريا في السعودية محمد سوسان، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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وبحسب المصدر، فإن هذه التغييرات "تأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو، وسيتم تسيير شؤون السفارتين عبر القائم بالأعمال، ريثما يصدر رئيس الجمهورية التعيينات الرسمية كبدلاء في المنصبين، خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن هذا التغيير على مستوى السفراء والبدلوماسيين السوريين في الخارج، هو التغيير الأول منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسلم السلطة السورية الجديدة إدارة البلاد.
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