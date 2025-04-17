https://sarabic.ae/20250417/تصنيف-من-نوع-آخر-الشرع-يدخل-قائمة-المئة-الأكثر-تأثيرا-في-العالم-1099620126.html
"تصنيف من نوع آخر"... الشرع يدخل قائمة "المئة" الأكثر تأثيرا في العالم
"تصنيف من نوع آخر"... الشرع يدخل قائمة "المئة" الأكثر تأثيرا في العالم
سبوتنيك عربي
ضمت القائمة الجديدة للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا لعام 2025، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T08:50+0000
2025-04-17T08:50+0000
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وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن الرئيس السوري أحمد الشرع، جاء ضمن قائمة "Time100" للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا لعام 2025.وقالت مجلة "تايم" في مقال لها: "في ديسمبر الماضي، وبعد سنوات من بناء فصيل مسلح قوي (هيئة تحرير الشام) المصنفة دوليا كجماعة إرهابية، أطاح أحمد الشرع وتحالفه بحكومة بشار الأسد الوحشية في سوريا".وأضافت: "كان الشرع، ذو الصوت الهادئ، متحالفا سابقا مع تنظيم القاعدة ثم "داعش" (المحظور في روسيا)، وقاتل كلا التنظيمين بشراسة لضمان استجابة مقاتليه له. وأخيرا، شكل تحالفات مع مسلحين سوريين آخرين، وحصل على دعم تركي، كما أسس دويلة محافظة دينيا شمال غربي سوريا حكمت بفعالية، وتواصلت مع الأقليات، فلهزيمة الأسد، أدرك الشرع الطموح أنه يجب أن يصبح قائدا سياسيا إلى جانب كونه قوة عسكرية".وتابعت الصحيفة أن "الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا بأكملها، يوازن بين المتشددين الذين قادهم سابقا والسوريين الليبراليين الذين شعروا بالارتياح لرحيل الأسد".يذكر أنه في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، قامت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، بتعيين قائدها أحمد الشرع، رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية. كما فوضته بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.الرئيس الفلسطيني يزور سوريا للقاء الشرعالشرع يصل إلى الإمارات في أول زيارة رسمية... صور
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
"تصنيف من نوع آخر"... الشرع يدخل قائمة "المئة" الأكثر تأثيرا في العالم
ضمت القائمة الجديدة للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا لعام 2025، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن الرئيس السوري أحمد الشرع، جاء ضمن قائمة "Time100" للشخصيات المئة الأكثر تأثيرا لعام 2025.
وقالت مجلة "تايم" في مقال لها: "في ديسمبر الماضي، وبعد سنوات من بناء فصيل مسلح قوي (هيئة تحرير الشام) المصنفة دوليا كجماعة إرهابية، أطاح أحمد الشرع وتحالفه بحكومة بشار الأسد الوحشية في سوريا".
وأضافت: "كان الشرع، ذو الصوت الهادئ، متحالفا سابقا مع تنظيم القاعدة ثم "داعش" (المحظور في روسيا)، وقاتل كلا التنظيمين بشراسة لضمان استجابة مقاتليه له. وأخيرا، شكل تحالفات مع مسلحين سوريين آخرين، وحصل على دعم تركي، كما أسس دويلة محافظة دينيا شمال غربي سوريا حكمت بفعالية، وتواصلت مع الأقليات،
فلهزيمة الأسد، أدرك الشرع الطموح أنه يجب أن يصبح قائدا سياسيا إلى جانب كونه قوة عسكرية".
وتابعت الصحيفة أن "الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا بأكملها،
يوازن بين المتشددين الذين قادهم سابقا والسوريين الليبراليين الذين شعروا بالارتياح لرحيل الأسد".
يذكر أنه في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، قامت إدارة العمليات العسكرية في سوريا،
بتعيين قائدها أحمد الشرع، رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية. كما فوضته بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.