"سيلفي" الشرع والشيباني يثير تفاعلا واسعا
© AP Photo / Mert Gokhan Kocالرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في أنطاليا، تركيا، 11 أبريل/ نيسان 2025
© AP Photo / Mert Gokhan Koc
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أثارت أول صورة "سيلفي" التقطها وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل.
ونشر الشيباني الصورة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال حضورهما مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، عبر حسابه على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وأرفق الشيباني مع الصورة تعليقا، قال فيه: "العمل مستمر في كل الميادين".
وزير الخارجية أسعد الشيباني في صورة تجمعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حضوره مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي بـ #تركيا يقول على حسابه في إنستغرام:— تلفزيون سوريا (@syr_television) April 12, 2025
"العمل مستمر في كل الميادين"#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/HbPPLYIPlW
ولقي "سيلفي" الشيباني والشرع، تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل، إذ تم تداوله على نطاق كبير، مع دعوات بالتوفيق للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية ووزير خارجيته، وأمنيات بعودة سوريا إلى الاستقرار والتعافي.
الله يحفظهم ونشوف سوريا قريباً باذن الله من افضل الدول— Abdullah (@Abdullah1Mis) April 12, 2025
وانطلق المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا التركية، في 11 نيسان/ أبريل الجاري، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وأقيم تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من وزارة الخارجية التركية.
11 أبريل, 16:08 GMT
وموضوع المنتدى لهذا العام هو "إعادة الدبلوماسية إلى عالم متصدع"، وتجمع هذه الفعالية مشاركين من مختلف أنحاء العالم لإعداد استراتيجيات هادفة لجعل الدبلوماسية أداة رئيسية للسلام والتعاون.