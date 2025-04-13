"سيلفي" الشرع والشيباني يثير تفاعلا واسعا

عربي
الدفاع الروسية: كييف شنت هجومين على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250413/سيلفي-الشرع-والشيباني-يثير-تفاعلا-واسعا-1099500805.html
"سيلفي" الشرع والشيباني يثير تفاعلا واسعا
"سيلفي" الشرع والشيباني يثير تفاعلا واسعا
سبوتنيك عربي
أثارت أول صورة "سيلفي" التقطها وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T09:11+0000
2025-04-13T09:11+0000
أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099500639_0:0:1870:1052_1920x0_80_0_0_47ef3ad91e378b6d4010955ebbcfb22b.jpg
ونشر الشيباني الصورة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال حضورهما مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، عبر حسابه على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وأرفق الشيباني مع الصورة تعليقا، قال فيه: "العمل مستمر في كل الميادين".ولقي "سيلفي" الشيباني والشرع، تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل، إذ تم تداوله على نطاق كبير، مع دعوات بالتوفيق للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية ووزير خارجيته، وأمنيات بعودة سوريا إلى الاستقرار والتعافي.وانطلق المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا التركية، في 11 نيسان/ أبريل الجاري، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وأقيم تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من وزارة الخارجية التركية. وموضوع المنتدى لهذا العام هو "إعادة الدبلوماسية إلى عالم متصدع"، وتجمع هذه الفعالية مشاركين من مختلف أنحاء العالم لإعداد استراتيجيات هادفة لجعل الدبلوماسية أداة رئيسية للسلام والتعاون.
https://sarabic.ae/20250411/لطيفة-الشرع-إلى-جانب-عقيلة-أردوغان-في-صورة-تذكارية-فيديو---1099458215.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099500639_122:0:1783:1246_1920x0_80_0_0_609918c5cdf83e77dae934d51613aaa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"سيلفي" الشرع والشيباني يثير تفاعلا واسعا

09:11 GMT 13.04.2025
© AP Photo / Mert Gokhan Kocالرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في أنطاليا، تركيا، 11 أبريل/ نيسان 2025
الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في أنطاليا، تركيا، 11 أبريل/ نيسان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Mert Gokhan Koc
تابعنا عبر
أثارت أول صورة "سيلفي" التقطها وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل.
ونشر الشيباني الصورة مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال حضورهما مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، عبر حسابه على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وأرفق الشيباني مع الصورة تعليقا، قال فيه: "العمل مستمر في كل الميادين".
ولقي "سيلفي" الشيباني والشرع، تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل، إذ تم تداوله على نطاق كبير، مع دعوات بالتوفيق للرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية ووزير خارجيته، وأمنيات بعودة سوريا إلى الاستقرار والتعافي.
وانطلق المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا التركية، في 11 نيسان/ أبريل الجاري، ويختتم أعماله اليوم الأحد، وأقيم تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من وزارة الخارجية التركية.
صورة تجمع لطيفة الشرع مع أمينة أردوغان في صورة تذكارية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
مجتمع
لطيفة الشرع إلى جانب عقيلة أردوغان في صورة تذكارية... فيديو
11 أبريل, 16:08 GMT
وموضوع المنتدى لهذا العام هو "إعادة الدبلوماسية إلى عالم متصدع"، وتجمع هذه الفعالية مشاركين من مختلف أنحاء العالم لإعداد استراتيجيات هادفة لجعل الدبلوماسية أداة رئيسية للسلام والتعاون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала