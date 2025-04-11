https://sarabic.ae/20250411/لطيفة-الشرع-إلى-جانب-عقيلة-أردوغان-في-صورة-تذكارية-فيديو---1099458215.html
لطيفة الشرع إلى جانب عقيلة أردوغان في صورة تذكارية... فيديو
لطيفة الشرع إلى جانب عقيلة أردوغان في صورة تذكارية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لطيفة الشرع، بجانب عقيلة الرئيس التركي. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T16:08+0000
2025-04-11T16:08+0000
2025-04-11T16:08+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لطيفة الشرع، مع أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.ووصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.مباراة قتالية بين روبوت بشري وملاكم محترف... فيديو مشجع غاضب يقتحم الملعب بسيارته ويثير فوضى عارمة بعد هزيمة فريقه... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لطيفة الشرع إلى جانب عقيلة أردوغان في صورة تذكارية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لطيفة الشرع، بجانب عقيلة الرئيس التركي.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لطيفة الشرع، مع أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
ووصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.