https://sarabic.ae/20250410/مشجع-غاضب-يقتحم-الملعب-بسيارته-ويثير-فوضى-عارمة-بعد-هزيمة-فريقه-فيديو-1099403300.html
مشجع غاضب يقتحم الملعب بسيارته ويثير فوضى عارمة بعد هزيمة فريقه... فيديو
مشجع غاضب يقتحم الملعب بسيارته ويثير فوضى عارمة بعد هزيمة فريقه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع غاضب اقتحم الملعب بسيارته، بسبب خسارة فريقه في أوزبكستان. 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T10:53+0000
2025-04-10T10:53+0000
2025-04-10T10:53+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشجع كرة قدم، غاضب في سمرقند، وقد اقتحم الملعب بسيارته بعد هزيمة فريقه، مسببا فوضى عارمة.وقرّر هذا المشجع دهس اللاعبين والمشجعين بسبب خسارة فريقه المفضل. واضطر الجمهور لرشقه بالحجارة وتسلق التلال المحيطة لحماية أنفسهم.مشهد طريف لرونالدو مع قطة لطيفة في السعودية... فيديوحادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
مشجع غاضب يقتحم الملعب بسيارته ويثير فوضى عارمة بعد هزيمة فريقه... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع غاضب اقتحم الملعب بسيارته، بسبب خسارة فريقه في أوزبكستان.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشجع كرة قدم، غاضب في سمرقند، وقد اقتحم الملعب بسيارته بعد هزيمة فريقه، مسببا فوضى عارمة.
وقرّر هذا المشجع دهس اللاعبين والمشجعين بسبب خسارة فريقه المفضل. واضطر الجمهور لرشقه بالحجارة وتسلق التلال المحيطة لحماية أنفسهم.