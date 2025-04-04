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نبض افريقيا
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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https://sarabic.ae/20250404/مشهد-طريف-لرونالدو-مع-قطة-لطيفة-في-السعودية-فيديو-1099208660.html
مشهد طريف لرونالدو مع قطة لطيفة في السعودية... فيديو
مشهد طريف لرونالدو مع قطة لطيفة في السعودية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يرد التحية على قطة أثناء وصوله إلى تدريبات فريقه في السعودية، في مشهد... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T08:50+0000
2025-04-04T08:50+0000
مجتمع
نادي الفيديو
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار كرة القدم
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواج مواقع التواصل الاجتماعي، قطة مهذبة للغاية وهي تستقبل النجم كريستيانو رونالدو، بتحية خاصة أثناء وصوله إلى تدريبات فريق النصر السعودي.المشهد انتشر سريعًا بين الجماهير، حيث ظهرت القطة وكأنها ترد التحية للنجم البرتغالي بأسلوب راقٍ."سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديوابتكار ياباني مذهل... حافلة تتحول لقطار بسرعة البرق.. فيديو
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نادي الفيديو, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كرة القدم

مشهد طريف لرونالدو مع قطة لطيفة في السعودية... فيديو

08:50 GMT 04.04.2025
© Photo / Xالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال توجه إلى تدريبات نادي النصر السعودي
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال توجه إلى تدريبات نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يرد التحية على قطة أثناء وصوله إلى تدريبات فريقه في السعودية، في مشهد طريف.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواج مواقع التواصل الاجتماعي، قطة مهذبة للغاية وهي تستقبل النجم كريستيانو رونالدو، بتحية خاصة أثناء وصوله إلى تدريبات فريق النصر السعودي.
المشهد انتشر سريعًا بين الجماهير، حيث ظهرت القطة وكأنها ترد التحية للنجم البرتغالي بأسلوب راقٍ.
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